Klappe und Action! Wenn Sprechszenen gedreht werden, dürfen die Schauspieler ihre Schutzmasken kurzzeitig abnehmen. Für das Filmteam gilt das nicht. (FRANK SCHEFFKA)

Neustadt. Ein Filmset ist derzeit etwas, das den Argwohn bei den Wächtern der Pandemie weckt. Notwendig ist es ja streng genommen nicht, was hier passiert. Es ist Kultur in ihrem wahrsten Sinne und zu dem Zweck, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen in Medien selbstbewusst und selbstverständlich auftauchen zu lassen und ihnen weit mehr als nur gesellschaftliche Teilhabe zu geben, nämlich mehr Macht über ihr eigenes Schicksal.

Dies ist das Hauptziel von den Compagnons Cooperative inklusiver Film, vertreten durch Jürgen Köster, Regie, und Elizabeth Dinh, Produktionskoordination. Sie arbeiten seit Längerem aktiv – nachdem sie seit März fast komplett ausgesetzt hatten – mit mehr als einem Dutzend Darstellern, die über den Martinsclub Bremen zu dem Projekt gestoßen sind, an einem gut eineinhalb Stunden langen Spielfilm mit dem Titel „2035 Abgestürzt“. Der Film wird durch eine Förderung der Aktion Mensch ermöglicht, wie Hedwig Thelen vom Martinsclub dankend erklärt und für die Projektkoordination aufseiten des Clubs zuständig ist.

Inhaltlich werden mit der Thematisierung von Klimawandel und Fluchtbewegungen aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aufgegriffen und sozialkritische Töne angeschlagen. „Eingebettet ist dies in eine humorvolle und actionreiche Handlung. Wir entwickeln eine Art Detektivgeschichte, die die Zuschauer zum Lachen bringt, aber auch zum Nachdenken anregt“, verrät Elizabeth Dinh, auch Schauspielerin bei den Compagnons Cooperative inklusiver Film. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Art der Entstehung: Ziel ist es nämlich, allen interessierten Menschen einen Platz vor oder hinter der Kamera zu bieten. „Die Filmcrew ist in ihrer Zusammensetzung absolut inklusiv. Es spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung mit. Erfahrene Filmprofis und Laien arbeiten gemeinsam am Filmset“, erklärt Regisseur Jürgen J. Köster. „Die Durchmischung ist wichtig, das macht es für uns aus.“

Köster arbeitet seit 1988 filmisch mit Menschen mit psychischer Erkrankung oder mit Beeinträchtigung. Er lernte bereits als junger Mann während der Arbeit in einer Psychiatrie kennen, wie die Gesellschaft mit dort Lebenden umgeht: „Nämlich schrecklich“, so Köster. Durch Zufall entwickelte sich aus seiner Leidenschaft für die Fotografie eine für das Filmen. Zusammen mit einer Kollegin übernahm er die aktuelle Filmproduktion in Bremen.

2018 begannen die Arbeiten. Im Zuge eines Workshops fanden sich schnell 15 Interessierte, vornehmlich mit Beeinträchtigung, die in den folgenden Wochen gemeinsam mit Köster und Dinh die Geschichte und das Drehbuch erarbeitet haben. „Da kamen ganz tolle Ideen und verschiedenste Inhalte zusammen“, blickt der Regisseur auf die Entstehung der Geschichte zurück. „Wir haben das Drehbuch aber auch immer wieder den Menschen angepasst.“ So werde stets auf Wünsche, Ideen und auch Zustände der Darsteller eingegangen: „Wir bestrafen keine Fehler, sondern finden Möglichkeiten. Wir als inklusive Filmer müssen uns auf die Leute einstellen. Wir können nicht so tun, als wenn die Menschen alles könnten.“

„Wir möchten unseren Teilnehmern mediale Teilhabe ermöglichen und Medienkompetenzen vermitteln“, so Hedwig Thelen vom Martinsclub. „Beim Filmdreh und der Schauspielerei können wir Inklusion verwirklichen, indem wir in Rollen schlüpfen, die uns sonst nicht offenstehen.“ Die zentralen Personen vor der Linse sind gerade die Menschen mit Beeinträchtigung. Insgesamt sind gut 70 Laienschauspieler in verschiedenen Rollen dabei – viele aber auch nur als Statisten. Hinter der Kamera ist ein sechsköpfiges Team aktiv – doch letztendlich gilt momentan aus aktuellen Anlass immerzu der Grundsatz: so viele wie nötig, aber so wenig wie möglich.

„Zum Glück haben wir die großen Szenen bereits vor dem Runterfahren abgedreht“, sagt Köster. Am Set halte man sich an alle Richtlinien: sogar zwei Meter Abstand, alle haben Masken auf, es sei denn, sie sprechen vor der Kamera und sind von vorne sichtbar, Desinfizieren und Lüften in regelmäßigen, kurzen Abständen und immer ein wechselnder Corona-Beauftragter dabei. Alle seien sehr diszipliniert.

„Insgesamt stehen 19 Tage auf dem Drehplan“, führt Elizabeth Dinh aus. Man sei aber gut in der Zeit, stimmen die beiden Filmemacher überein und fügen hinzu: Es werde aber natürlich eine Herausforderung sein, im letzten Drittel der Drehtage alles fertig zu bekommen. „Aber wir sind Herausforderungen ja gewohnt.“ Wenn alles gut geht, wird der gut 90 Minuten lange Film um Ostern 2021 herum im City 46 in der Bremer Innenstadt gezeigt. Zusätzlich wolle man den Film auch verschiedenen TV-Sendern anbieten.

Letztendlich wird die Anzahl der Kanäle, die den Film zeigen, aber wohl nur zweitrangig sein, denn allein die Fertigstellung ist ein gewaltiger Erfolg: „Es wäre wirklich schade gewesen, abzubrechen“, stellt Hedwig Thelen klar. „Alle haben so toll an dem Projekt gearbeitet und hatten es nicht leicht.“