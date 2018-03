Ein besonderes „Atelier Spezial“ im Offenen Atelier in Hemelingen gibt es am Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 18 Uhr im Kubiko in der Godehardstraße 19. Ein poetisch frecher Gastbeitrag von Elfi und Yvette ist angekündigt, doch Mittelpunkt dieses Tages ist Martin Koroscha, der sein 25-jähriges Wirken in Hemelingen feiert.

Martin Koroscha wurde 1959 im hessischen Korbach geboren, in ein vorerst unstetes, durch mehrfache Umzüge begleitetes Leben. Als er 1991 im Alter von 32 Jahren von Hannover nach Hastedt in die Pfalzburger Straße zog, hatte er die Mittlere Reife und die Fachreife für Sozialwesen in der Tasche. In Ottersberg studierte Koroscha aufbauend Kunsttherapie und Kunstpä­dagogik mit Diplomabschluss. Dort spürte er seinen Hang zur freien Kunst. Ein ­Praktikum im Bürgerhaus Hemelingen lag nicht nur örtlich nahe. Koroscha gab 1993 die ersten beiden Kurse im Hobbyraum des Bürgerhauses zum Umgang mit Pinsel und Farben. „Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das geschafft haben in der Enge“, sagt er. Seit zehn Jahren laufen die Kurse im luftigen Atelier im Dachgeschoss des Kubiko.

Kunstnetz ins Leben gerufen

Freier Künstler ist Koroscha geblieben während seiner mittlerweile 25-jährigen Lehrtätigkeit in Malerei und Kunst. Was bedeutet, er zahlt Ateliermiete, lebt von Kursgebühren, die durch acht Gruppen mit jeweils zweieinhalb Wochenstunden hereinkommen, und den Angeboten, die während seiner Schaffenszeit teilweise zu Bremer Einrichtungen geworden sind: Das Atelier im Kubiko mit den regelmäßigen Künstlerabenden Atelier Spezial gibt es seit zehn Jahren, die Kunstmix-Produzentengalerie im Schnoor seit sieben Jahren. Seit 17 Jahren ist Koroscha als Dozent für die VHS in Lilienthal aktiv, außerdem bietet er Malgruppenreisen nach Griechenland, Spiekeroog und Norderney an. Mit der Künstlergruppe Tetra Pack ist er seit zehn Jahren aktiv, außerdem hat er vor acht Jahren eine Initiative für das Hemelinger Kunstnetz ins Leben gerufen.

Eher im Stillen laufen hinter all den Aktivitäten seine Ausstellungen wie in Seoul in Korea oder bei der Urban Art bei Stroke in München.

Maltechnisch hat sich der Künstler von der zuerst gegenständlichen Malerei zur Reduktion entwickelt. Heute ist sein Pinselstrich am fehlenden Strich zu erkennen, flächige Landschaften kombiniert er mit architektonischen Formen oder Räumen, die gerne losgelöst zu schwebend scheinen. Dabei sind Details wie Pinselstriche verschwunden, reduziert. Die Bilder wirken durch ihr Arrangement und ihre Komposition, nicht durch Detailreichtum.

Ebenfalls abseits der öffentlichen Person des Künstlers führt er sein Familienleben. Martin Koroscha steht vor der Silberhochzeit, hat Sohn und Tochter. „Mein Sohn ist Betriebsingenieur und verdient besser als sein Vater, der Künstler. Meine Tochter hat gerade das Modefach verlassen“, erzählt Koroscha, der sich im Urlaub in Städten wie Wien, Lissabon oder Venedig neue Inspirationen holt. „Es darf auch Kiel sein“, betont der Maler, der nicht wirkt, als würde er aufs Rentnerdasein zusteuern. „Daran denke ich gar nicht“, sagt er, was seine Malschüler und -schülerinnen gerne hören werden. „Ich zahle in die Künstlersozialkasse ein, da ist die Rente klein. Den Pinsel will ich nicht loslassen. Ich male, so lange es geht.“ Der Vorsatz gilt ebenso für seine Lehrtätigkeit.

Der umtriebige Mal- und Zeichenlehrer hat es immer verstanden, am Puls der Zeit zu sein. Stellte er fest, dass ein Teil seiner Malgruppe noch nie in der Kunsthalle war, organisierte er Ausstellungen oder Ausstellungsbesuche. Hatte er das Gefühl, dass Hemelinger Kunst in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde, organisierte er mit Künstlerkollegen eine Initiative. War seine Kunst im Atelier weniger sichtbar, fand er Ausgleich in jährlich drei bis vier Ausstellungen, die er bestückte.

Dem Kunstpädagogen ist Malen scheinbar nicht genug, er schreibt gerne selbst, beispielsweise Texte zu ausstellenden Künstlern im Kunstmix. Lädt Koroscha ins Atelier im Kubiko, führt er persönlich in die Ausstellung ein, hat passend Musiker, Schauspieler oder Kleinkünstler eingeladen.

Martin Koroschas Spuren nach 25 Jahren in Hemelingen sind kreativ, beständig und verlässlich – und deutlich sichtbar.