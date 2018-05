Elke Büdenbender, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (von links), Kirstin Rohwedel, Kita Hallacker, Stefan Kunold, Quartiersbildungszentrum Blockdiek, und Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, mit dem Gewinner-Scheck. Noch mehr freuen sich die Blockdieker über die Aufmerksamkeit. (DKJS/Piero Chiussi)

Die Freude über den Gewinn des Deutschen Kita-Preises in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung" ist den Verantwortlichen des Bildungsnetzwerks Blockdiek auch in den Tagen nach der Preisverleihung in Berlin noch deutlich anzumerken. "Das war ein relativ großes Geschrei", sagt Kirstin Rohwedel, Leiterin der Kindertageseinrichtung Am Hallacker, die Teil des Netzwerkes ist, über den Augenblick, als klar war, dass die Bremer gewonnen haben. "Wir sind als Projektgruppe sehr stolz, diesen erstmals vergebenen Preis direkt ins kleine Blockdiek bringen zu können", schreibt Stefan Kunold für die Projektgruppe Quartiersbildungszentrum.

Vor der Bekanntgabe musste die fünfköpfige Gruppe aus Bremen allerdings noch kräftig zittern. "Die Projekte wurden erst nur beschrieben, da dachten wir, das könnten wir sein, dann doch eher nicht." Am Ende seien sie aber baff gewesen. "Damit haben wir nicht gerechnet", gibt Kirstin Rohwedel zu, die sich mit den weiteren Kooperationspartnern des Netzwerks über 25 000 Euro freuen kann. Es ist aber nicht das Preisgeld, über das sich Kirstin Rohwedel am meisten freut, sondern eher die Aufmerksamkeit. "Vorrangig sind die Anerkennung und die Wertschätzung der Arbeit", sagt sie.

Zum Bildungsnetzwerk Blockdiek gehören neben der Kita Am Hallacker die drei weiteren Kitas im Ortsteil, das Quartiersbildungzentrum Blockdiek, die Grundschule Düsseldorfer Straße und die Träger St. Petri Kinder- und Jugendhilfe und die Hans-Wendt-Stiftung. Ein großes Thema des Netzwerks ist die Sprachvermittlung, die zum Teil außerschulisch und übergreifend organisiert wird. Angebote für Eltern und Kinder werden niedrigschwellig gemacht und Ferienprogramme über alle Institutionen hinweg organisiert. Ziel ist außerdem eine enge Verzahnung beim Übergang vom Kindergarten in die Schule. Weil normale Elternabende nicht wahrgenommen werden, bietet die Schule zum Beispiel stattdessen Kochkurse für Kinder und Eltern an, auch um den Familien das Thema Ernährung spielerisch nahe zu bringen.

In der Jurybegründung heißt es: "Die Jury ist nachhaltig beeindruckt, wie es den Bündnispartnern gelingt, ein hohes Maß an Flexibilität mit gleichzeitiger Verlässlichkeit und gegenseitiger Solidarität zu verbinden, um so den immer neuen Herausforderungen zu begegnen: Im Kampf gegen Armut und Resignation wird mit immer neuen Ideen zur Einbindung von Eltern, Kindern und Partnern im Sozialraum jeden Tag wieder ein Stück Land erobert. " Als Beispiel hebt die Jury das Thema Ernährung und Bewegungsmangel hervor. "Gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung im Alltag ist für viele Familien in Blockdiek nicht selbstverständlich, weshalb etliche Kinder mit Übergewicht zu kämpfen haben. Gleichzeitig stehen nicht genügend Sporthallen zur Verfügung, sodass die Bündnispartner – Schule, Kita und sozialräumliche Partner – alle vorhandenen Räume gemeinsam nutzen."

Aber nicht nur der Blick von außen auf Blockdiek, sondern auch der Blick auf andere Initiativen sei bereichernd gewesen, berichtet Kirstin Rohwedel. "Das war ganz spannend, alle Rahmenbedingungen sind unterschiedlich, aber die Arbeit, die geleistet wird, ist toll." Sie ist außerdem der Meinung, dass das Blockdieker Netzwerk Vorbild sein kann für andere Quartiere in Bremen. Und sie ergänzt: "Wir müssen ein bisschen aus dem Schatten treten, wir müssen uns viel mehr in der Öffentlichkeit zeigen." Mit dem Gewinn des Deutschen Kita-Preises ist das zunächst einmal gelungen.

Der Deutsche Kita-Preis wurde in diesem Jahr erstmals verliehen. Neben der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung" wurde außerdem die "Kita des Jahres" ausgezeichnet. Insgesamt nahmen bundesweit über 1400 Kindertageseinrichtungen und Bildungsnetzwerke an dem Wettbewerb teil. Aus Bremen beteiligten sich je drei Kitas und drei Bildungsnetzwerke. In die Finalistenrunde schaffte es einzig das Blockdieker Netzwerk. Kita des Jahres wurde die Kita Menschenskinder aus Berlin. Insgesamt wurden auf die Gewinner 130 000 Euro verteilt. Gefördert wird der Preis unter anderem von der Bundesministerin für Familien, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg Stiftung und Porsche.