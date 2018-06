Doris Weinberger von der Kulturambulanz und Meik Viohl vor "Freiflüge der Phantasie" von Gustav Mesmer. (fotos: PETRA STUBBE)

Seit diesem Jahr malt auch Meik Viohl leidenschaftlich. Der 40-Jährige führt deshalb im Duo mit Doris Weinberger durch die aktuelle Ausstellung „Outsider. Insider. Grenzgänger“ in der Galerie im Park. Deren Träger, die Kulturambulanz am Klinikum Bremen-Ost, setzt sich gegen die Ausgrenzung von psychisch kranken Menschen ein. In der Führung solle kein kunstwissenschaftliches Wissen vermittelt werden, erklärt Weinberger, sondern ein lockerer Dialog mit dem Publikum geführt werden. „Spannend an der dialogischen Führung ist, dass jeder je nach Interesse seinen eigenen Fokus hat“, sagt die 45-Jährige, die als freie Mitarbeiterin in einem Suchtprojekt der Kulturambulanz arbeitet.

Meik Viohl weist die Teilnehmenden auf die von August Wilhelm Schnietz gezeichneten Fantasietiere hin. Ihn fasziniert aufgrund der eigenen Malerfahrung, „wie Schnietz die Übergänge in Pastell hingekriegt hat“. Der 40-Jährige hat das Malen, wie viele der insgesamt 43 ausgestellten Künstlerinnen und Künstler, in der Kunsttherapie für sich entdeckt, die im Klinikum Bremen-Ost angeboten wird.

Psychatrieerfahrung spielt in der Ausstellung eine Rolle, auch wenn die Biografien laut Achim Tischer, dem Leiter der Kulturambulanz, hinter die Werke treten sollen. Denn die gezeigten Bilder und Skulpturen stammen aus der Sammlung des Psychotherapeuten und -analytikers Hartmut Kraft. Seit fünf Jahrzehnten sammelt der Kölner Arzt Kunst. Vor 30 Jahren wurde sein Buch „Grenzgänger zwischen Kunst und Psychiatrie“ zum ersten Mal verlegt, das mit der Ausstellung in der Galerie Jubiläum feiert.

Kraft setzt sich damit gegen die Stigmatisierung von depressiven oder schizophrenen Menschen ein, deren Kunstwerke oft verkannt werden. Andererseits waren einige psychisch Kranke wie der berühmte Vincent Van Gogh nie in einer Klinik. Einige Künstler wurden dagegen deshalb eingewiesen, weil sie ihren Angehörigen zur Last fielen. In der Galerie im Park hängen deshalb auf dem Kunstmarkt stark vertretene Künstler wie Gerhard Richter oder Robert Rauschenberg auf gleicher Höhe neben solchen, „die besessen waren von ihrer Kunst, aber keine akademische Ausbildung hatten“, sagt Kurator Achim Tischer. Mittlerweile gibt es in der Kunstwelt dafür ein eigenes Segment, nämlich „Outsider Art“ oder „Art Brut“. „Da gehören Menschen mit geistiger Behinderung genauso dazu wie Leute, die völlig unbemerkt malen“, erklärt Tischer.

„Brut“, wie roh oder unverfälscht, nannte der Galerist und Künstler Jean Dubuffet die Werke, die er in psychiatrischen Anstalten fand. Er war begeistert von ihrer „Unverfälschtheit“, die gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen in Frage stellten. 1972 führte der Kunstkritiker Roger Cardinal den Begriff "Outsider Art" ein. Die nicht immer freiwilligen Außenseiter wurden so auf dem Kunstmarkt anerkannt, die Exklusion vom „normalen“ Kunstgeschehen aber blieb. Weinberger möchte ungern definieren, wer ein künstlerischer „Außenseiter“ ist, weil das die Kunstwerke wieder ausgrenze. „Mittlerweile müsste man neue Begrifflichkeiten suchen“, sagt sie. „Besessenheit braucht es immer, um Kunst zu machen.“

So wie der Autodidakt Gustav Mesmer, dessen Konstruktionszeichnungen den Beginn der Ausstellung markieren. Gegen seinen Willen verbrachte er fast sein ganzes Leben in Psychiatrieeinrichtungen. Dort entstand der Wunsch, über die Mauern der Anstalt zu fliegen. Bis zu seinem Tod arbeitete Mesmer an der Verwirklichung eines Flug-Fahrrads.

Daneben hängen Zeichnungen des Künstlers und Ingenieurs Panamarenko, der in Belgien die Kunstakademie besuchte. „Freiflüge der Phantasie“ heißt dieser thematische Abschnitt, und setzt damit ein Leitmotiv für die gesamte Ausstellung. Die Bilderwelten werden von fantastischen Wesen bevölkert, es lassen sich die knalligen Farbkompositionen von Josef Wittlich (1903-1982) bestaunen oder die sagenhaft aufwändigen Schnitzereien von Karl Junker (1850-1912).

Auch düstere Motive sind vertreten, die vom Umgang mit physischem und psychischem Leiden erzählen. Eine bestimmte Erkrankung könne man in den künstlerischen Arbeiten aber nicht erkennen, meint Tischer. Aber es lasse sich, wie in den Bildern von Wittlich, „das Chaos von schizophrenen Menschen erahnen“. In seinem Buch schreibt Kraft, dass unsere vermeintlich „normale“ Sichtweise nur ein Ausschnitt möglicher Erfahrung ist. Aus welch unterschiedlichen Perspektiven man Kunst schaffen und betrachten kann, das wird in der Führung deutlich.

Weitere Informationen

Dialogische Führungen mit Doris Weinberger, Frank Warneke, Meik Viohl und anderen gibt es am 24. Juni, 15. Juli, 2. und 30. September und am 14. Oktober (Finissage), jeweils um 15 Uhr in der Galerie im Park, Gelände Klinikum Ost, Züricher Straße 40. Teilnahme an einer führung kostet fünf Euro (ermäßigt 2,50). Eine Lesung mit Hartmut Kraft ist am Freitag, 17. August, geplant.