Mai, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, beginnt. Nach­dem das Konzept schon mehrfach Teil eines Kleinkunstabends war, soll es nun die erste abend­füllende Veranstaltung geben. Alexa Stein, Anja Ulbig, Gesa Schwarze und Hans-Martin Sänger werden Geschichten vortragen, Sänger auch Songs zum Keyboard bieten.

Die Lesung funktioniert nach folgendem Muster: In der ersten Hälfte des Abends werden sieben oder acht kürzere Texte vorgestellt, die entweder frei erfunden sind oder aber auf tatsächlichen Erlebnissen beruhen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können dabei auf einem Zettel ankreuzen, ob sie die jeweilige Geschichte für wahr oder für erdichtet halten. Diese Zettel werden in der Pau­se ausgewertet, und wer eine gute Trefferquote hat, darf sich über kleine Gewinne wie Bücher, Gutscheine, Eintrittskarten freuen. Anschließend legen alle Lesenden die Hintergründe zu den jeweiligen Geschichten offen und beantworten Fragen aus dem Publi­kum.

„Mein schönster Unfall“ lautet das Motto des Abends, das bedeutet konkret: In den kurzen Geschichten (erfunden oder wahr) geht es um Unfälle und Missgeschicke verschiedenster Art, die entweder glimpflicher ausgehen, als man es erwartet hätte, oder aber etwas unver­hofft Erfreuliches nach sich ziehen. Die Spanne reicht dabei von einer Rei­fenpanne auf der Autobahn und einem Sturz in eine Müllhalde bis hin zu Ohnmachtsanfällen in der Küche, Tau­benjagd auf einem Dach oder der Begegnung mit einem zunächst sehr un­freundlichen Hund.

Alexa Stein, Anja Ulbig und Gesa Schwarze sind in Bremen vor allem durch Krimis und teilweise auch durch satirische Geschichten bekannt geworden. Hans-Martin Sänger organi­siert seit Jahr­zehnten Kleinkunstabende, die er nicht selten mit Eigenbeiträgen oder selbst geschriebenen Popsongs zum Keyboard anreichert. Ein paar jener Lieder werden auch diese Lesung auflockern.

„Dichtung oder Wahrheit?“ am Dienstag, 30. Mai, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kontakt zur Literaturpost per E-Mail an hm-saenger@web.de oder Telefon 61 666 53.