Der Blick über "Klein-Manhattan". Dort wächst die Sorge vor der Wiederkehr sozialer Probleme. (PETRA STUBBE)

Müll, Drogen, Vandalismus – in den Wochen vor den Sommerferien kamen diese Probleme in den Sitzungen der Stadtteilgruppe Tenever immer wieder auf den Tisch. Diese drei Problemfelder, mit denen der Ortsteil längst nicht alleine steht, sind Ausdruck einer größeren Sorge, der Sorge vor einem Abstieg des Quartiers in längst überwunden geglaubte Zeiten.

Rückblick

Die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft (NWDS) hatte in den 1960er-Jahren große Flächen in Osterholz für viel Geld gekauft. Als Ackerflächen waren sie allerdings kaum etwas wert. Ein Demonstrativbauvorhaben mit öffentlich gefördertem Wohnungsbau sollte dann doch noch den Rubel rollen lassen – mit Unterstützung der Bremer Politik. Das Motto: Urbanität durch Dichte. Geplant hatte das Vorhaben südlich der Otto-Brenner-Allee Gerhard Dittrich vom Städtebauinstitut Nürnberg. 4500 Wohnungen sah der damals als modern angesehene Entwurf des Nürnberger Professors vor. Die Kosten für den Bau und vor allem für die nötige Infrastruktur wurden allerdings viel zu niedrig angesetzt. 1975 stoppte man das völlig missratene Projekt "Klein-Manhattan", und das einstige Prestigeprojekt wandelte sich vom Vorzeige- zum Problemviertel. Erst viel später und mit viel Geld schafften Bewohner, Gewoba und die Politik eine Wende. Aus "Klein-Manhattan" wurde "OTe".

Die Bewohner

1984 zog Silvia Suchopar aus dem eher dörflichen Arbergen nach Tenever, das zu jener Zeit eher an die Bronx, denn an den New Yorker Inselbezirk Manhattan erinnerte. Jetzt spaziert sie durch das Quartier und blickt zurück. "Die ersten Jahre waren schrecklich, das war wie im Krimi. Ich musste nicht den Fernseher anstellen, sondern nur auf den Balkon gehen." Diese Zeiten seien allerdings längst vorbei. Sie habe nachts auf den Straßen Tenevers keine Angst. Seit ihrem Umzug nach Tenever engagiert sich Silvia Suchopar im Quartier, ist so etwas wie das Sprachrohr der Bewohner. Und sie hat eine Beobachtung gemacht: "Es schläft alles ein bisschen ein, die Leute bringen sich kaum ein." Sie hat die Befürchtung, dass durch diese Einstellung und auch durch den Vandalismus die mühsame Verbesserung des Rufs Tenevers eine Rolle rückwärts machen könnte. Und noch etwas hat sie bemerkt: "Die Menschen leben nebeneinander, nicht miteinander." Aber gerade die Kontakte untereinander seien wichtig. "Damit man die Themen Müll, Drogen und Vandalismus auch anpacken kann."

Die Institutionen

In der Neuwieder Straße liegt das Büro des Mütterzentrums. Zum Tenever See erstreckt sich ein Kinderspielplatz. Sitzbänke und Tische stehen unter Bäumen, haben die beste Zeit schon hinter sich. Ein paar Schritte weiter über die Brücke des Fleets ist ein bekannter Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene – dort wird mit Drogen gehandelt. Auf dem Boden des Spielplatzes liegen Zigarettenkippen. Das fällt Christa Brämsmann gleich auf. "Ich bin entsetzt, aber wir versuchen, das Gelände um unseren Bereich herum sauber zu halten", sagt die Leiterin des Mütterzentrums, die für ihr Engagement 2013 zur Bremer Frau des Jahres gekürt wurde. Ihr fallen die kleinen Dinge, die schleichende Prozesse auf. "Die Außenanlagen werden nicht mehr so gepflegt, es gibt keinen Ersatz für defekte Dinge, die Sitzbänke sind nicht mehr so gepflegt, ein geklauter Mülleimer wurde nicht ersetzt." Sie habe die Sorge, wenn der Eindruck entstehe, dass es nicht mehr sauber sei, würden die Menschen auch achtloser, die Wertschätzung geringer. Für sie sei es an der Zeit, dass auch an der Neuwieder Straße Geld in die Bausubstanz und das Umfeld investiert wird.

Ein anderes Thema ist der Vandalismus. Zweimal wurde in das Mütterzentrum eingebrochen, Türen wurden zerstört, ein Tresor im Fleet versenkt. Um Beute scheint es den Tätern nicht gegangen zu sein. Denn ebenso wie in den Kitas, an denen wiederholt Sachbeschädigungen vorkamen, gibt es im Mütterzentrum wenig zu holen. "Banden können das eigentlich nicht sein." Brämsmann geht eher von Mutproben aus. "Vielleicht wollten sie etwas beweisen."

Die Engagierten

Leere Drogentütchen muss auch Roland Wozniewski vom Verein Treffpunkt Natur und Umwelt (TNU), der auf der Brache an der Neuwieder Straße das Gartenprojekt Querbeet vorantreibt, den ein oder anderen Morgen aufsammeln. Der Platz wird von verschiedenen Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen aufgesucht, die auf dem Gelände trinken, rauchen und eben auch kiffen. Zum Leidwesen von Roland Wozniewski lassen diese überwiegend ihren Müll liegen. In der Vergangenheit kam es zu Diebstählen und Sachbeschädigungen, im März wurde Bauholz im Wert von 700 Euro verbrannt. "Seitdem sind Lagerfeuer hier verboten", sagt Roland Wozniewski, der auch Anzeige erstattete. Eine andere Regelung sei zu seinem Bedauern gescheitert. "Ich habe den Jugendlichen auch Angebote gemacht, hier mitzumachen, aber das ist wohl nicht so angesagt." Das Verhalten einiger bedroht so das Engagement anderer. Denn: "Was mich ärgert ist, dass den Leuten, die hier ehrenamtlich arbeiten, von anderen etwas kaputt gemacht wird." Die Verrohung und die fehlende Wertschätzung für Projekte, das nerve ihn. Auf der anderen Seite gebe es auch kaum Flächen, wo sich Jugendliche treffen könnten. "Was ich vermisse ist ein Masterplan, denn es geht ja darum, finanzielle Mittel aus Förderprogrammen zu schützen." Er spielt darauf an, dass viele Projekte der Vereine über Förderprogramme wie Wohnen in Nachbarschaften oder Soziale Stadt, also Steuergelder, finanziert werden. Zäune möchte er eigentlich nicht bauen, aber "die sperren zwar aus, halten aber die Leute im Projekt, die motiviert sind". Für ihn könnte ein aus Fördermitteln bezahlter Securitydienst für Tenever eine gangbare Lösung sein. Ein Zaun entsteht derweil schon im Ute-Meyer-Weg. Auch das dortige Jugendhaus hatte mit Vandalismus und Drogenhandel vor der Einrichtung zu kämpfen.

Die Vermieterin

Ralf Schumann, Verantwortlicher für den Bereich Osterholz bei der Gewoba, bezeichnet die Situation als nicht hitzig. "Da habe ich ganz andere Zeiten miterlebt." Dennoch bringe eine Anlage dieser Größe auch immer Probleme mit sich. "Natürlich gibt es eine kleine Drogenszene, aber die gibt es überall in der Stadt." Mit den Conciergen und einer Kameraüberwachung vor den Wohnblöcken habe die Gewoba gute Erfahrung gemacht. Probleme mit Vandalismus und Drogen in und im direkten Umfeld gebe es nicht. "Und abends sind Security-Kräfte unterwegs, die kümmern sich allerdings nur um unsere Flächen und nicht um öffentliche. Das ist auch nicht unsere Aufgabe." Beim Müll gebe es besonders am Wendeplatz der Pirmasenser Straße und an der Ecke zur Otto-Brenner-Allee Probleme. "Da kämpfen wir mit Mülltourismus." Ihn wundere das Verhalten mancher Bewohner. "Es wird viel falsch entsorgt, zum Beispiel landen viele Lebensmittel in gelben Säcken." Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement und dem Netzwerk wolle man versuchen, besser aufzuklären. Insgesamt sei es gelungen, Normalität in die Großsiedlung zu bekommen. Für Ralf Schumann erklärt sich damit auch das geringere Engagement der Bewohner. "Wenn sich die Probleme auflösen, dann löst sich häufig auch das Engagement auf." Dennoch mahnt er: "Aber man muss achtsam sein, es gibt immer die latente Gefahr, dass so große Anlagen einen anderen Weg gehen."

Trotz aller Sorgen: Es ist ruhig, geradezu friedlich, an diesem Mittag in Tenever. Der Quartierservice sammelt Müll an den Wegen auf, an der Otto-Brenner-Allee wird an neuen Wohnungen gearbeitet, es wird saniert, und auch an der Kita an der Koblenzer Straße wird gebaut. An einer Kreuzung kommt es zu einem zufälligen Treffen mit dem Revierleiter Udo Lankenau und seinem Stellvertreter Klaus Dunker. Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs, fahren bekannte Ecken ab, wie sie sagen, und schauen nach dem Rechten, zeigen Präsenz, wollen die diffusen Sorgen nehmen. Eines ist klar: Eine Veränderung zum Schlechteren will niemand.