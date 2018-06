Ein Gütesiegel für den Wassersport-Verein Hemelingen: Die Blaue Flagge wird gehisst. (D. Nebelung)

Sie weht wieder, doch eigentlich muss man sagen: Sie weht weiterhin. Die Blaue Flagge ist inzwischen vom Standort an der Mittelweser oberhalb des Weserwehrs in Nachbarschaft zum Hemelinger See und der Badebucht Hemelinger Sand nicht mehr wegzudenken. Bereits zum 20. Mal in Folge wurde sie dem Wassersport-Verein Hemelingen (WVH) verliehen. Die Blaue Flagge wird seit 30 Jahren jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung für jeweils ein Jahr an Sportboothäfen, Strände und Badestellen an Binnenseen vergeben. Doch dafür müssen die Örtlichkeiten sich durch umwelt- und gastfreundliches Ambiente und entsprechendes Hafenmanagement ausgezeichnet haben.

Auf dem Gelände des WVH fand nicht nur die Verleihung der Blauen Flaggen an den Lokalmatador, sondern an einen weiteren Bremer Verein, Jachthafengemeinschaft Grohn, und insgesamt fünf niedersächsische Vereine statt. Der WVH und die Jachthafengemeinschaft Grohn zählen zu den etwa 700 Sportboothäfen weltweit, die die Anforderungen der Blauen Flagge erfüllen.

Anwesend bei der Zeremonie waren unter anderem Joachim Schuster, Mitglied des EU-Parlaments, Jochen Nagell vom Fachverband Segeln Bremen, Annegret Gülker, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung, Rolf Hohenstein und Fietje Judel vom Wassersport-Verein Hemelingen, Jörn Hermening, Ortsamtsleiter Hemelingen, und Marion Langenbach, Abteilungsleiterin Natur, Wasser und Landwirtschaft beim Umweltsenator. Die ausgezeichneten Vereine waren nicht alle vertreten, wie zum Beispiel auch die Jachthafengemeinschaft Grohn fehlte.

Die Kriterien für den Erhalt der Blauen Flagge sind umfangreich, aber durchaus erfüllbar, wie Fietje Judel, Umweltbeauftragter des WVH, erklärt. "Die allermeisten Vereine und Strände könnten die Auflagen erfüllen", ist er überzeugt. "Es braucht nur ein wenig Beschäftigung mit dem Thema." Manche Sachen würden aber auch durchaus etwas kosten, vor allem für Jachthäfen. Strände hätten es etwas einfacher. "Der Wassersport-Verein Hemelingen hat in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel investiert um den hohen Ansprüchen zum Erhalt der Blauen Flagge zu genügen und wird auch weiterhin den umweltgerechten und gastfreundlichen Betrieb des Hafens gewährleisten", verspricht der Verein. So hat man zum Beispiel eine Bootswaschanlage mit angebundener Aufbereitung des Putzwassers angeschafft. Der Verein hat knapp 700 Mitglieder und eine große Jugendabteilung mit 130 Kindern und Jugendlichen. In den kommenden Jahren seien weitere umfangreiche Renovierungsarbeiten an dem etwa 9000 Quadratmeter großen Hafengelände geplant. Doch Fietje Judel ist sich sicher: "Alleine das Durcharbeiten der Themenbereiche zeigt einem, was man umweltpolitisch besser machen kann."

Zu den Kriterien gehören beispielsweise für Strände Informationen über die Umwelt der Küstenzone, Badewasserqualität und die Verhaltensregeln vor Ort. Hinzu kommen Anforderungen und Standards zur Badewasserqualität und Behandlung von Abwässern. So muss im Abstand von höchstens 30 Tagen regelmäßig eine Wasserprobe analysiert werden und nach spätestens einem weiteren Monat darüber informiert werden. Rettungsschwimmer, Erste-Hilfe Material und den sicheren Zugang zum Strand zu gewährleisten ist selbstverständlich auch vonnöten.

Für Marinas gehört zum Beispiel die geleistete Öffentlichkeitsarbeit zu den Anforderungen, durch die die Nutzer des Hafens auf die Notwendigkeit von Umwelt- und Naturschutz aufmerksam gemacht und zu entsprechenden Handlungsweisen aufgefordert werden sollen. Hinzu kommt die Handhabung der Abfallentsorgung und der Reinigung des Hafens. Wünschenswert, aber keine Pflicht sind Punkte wie "Die Energieversorgung des Hafens sollte auf erneuerbaren Energien basieren." Bedacht werden wollen sogar in Toiletten das umweltfreundliche Klopapier und die dosierbaren Seifenspender. Insgesamt sind 31 Oberthemen mit mehr als einem Dutzend Unterpunkten durchzusehen, umzusetzen und auszufüllen – insgesamt über 200 Einzelaspekte.

"Es braucht eigentlich nur einige Leute, die bereit sind, sich ein paar Stunden im Jahr damit zu beschäftigen", sagt Fietje Judel. Das Meistgeforderte sei Standard, zumindest in Deutschland. Dem Wassersport-Verein Hemelingen sei die Auszeichnung sehr wichtig, weil sie das Bewusstsein stärke, sich umwelt- und gastgerecht zu verhalten. Die Blaue Flagge helfe dabei, eine vernünftige, saubere und sichere Anlage zu bekommen.