Besonders Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Wochen unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Kita, Schule, Verabredungen mit den Freunden all dies ist nicht möglich gewesen. Vielen hat außerdem ein anderer wichtiger Anlaufpunkt gefehlt: die Jugendeinrichtungen des Stadtteils. Seit wenigen Wochen bieten diese in der Vahr ein reduziertes Programm an. Der Beirat hat sich auf seiner jüngsten Sitzung darüber informieren lassen. Klar ist: Das Angebot deckt nicht den Bedarf.

Ahmet Accus von der Jugendhütte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Paul-Singer-Straße stellte vorab mit Kristina Apelganz von der Evangelischen Kirchengemeinde in der Neuen Vahr die Arbeit des Jugendausschusses Neue Vahr vor. „Alle Jugendeinrichtungen und das Amt für soziale Dienste treffen sich einmal im Monat“, so Accus. Derzeit stünde im Ausschuss vor allem das Thema Feriengestaltung im Fokus. „Alle Jugendeinrichtungen planen ein Programm und werden gemeinsame Veranstaltungen anbieten.“ Der Blick des Jugendausschusses, dem nicht nur Jugendhäuser des Stadtteils angehören, sondern auch Träger und Vereine wie das Bürgerzentrum Neue Vahr und der Verein für akzeptierende Jugendarbeit (Vaja) sowie die beiden Oberschulen des Stadtteils, richtet sich aber auch in die Zukunft. „Wir wollen die Häuser stärker miteinander vernetzen und wollen, dass die Jugendlichen wissen, dass es auch andere Einrichtungen im Stadtteil gibt“, sagte Apelganz.

Oliver Saake (Grüne) wollte im Detail wissen, welche Angebote derzeit in den Jugendhäusern möglich sind. „Die Jugendlichen haben die Nase voll, irgendwo zu hocken“, beschrieb Ahmet Accus die Situation. „Deswegen haben wir gestern zum Beispiel eine Fahrradtour in das Blockland gemacht.“ Viele Jugendliche hätten nicht gewusst, was das Blockland ist. „Das war ein tolles Erlebnis für unsere Jugendlichen.“ Auf der anderen Seite gestalte sich die Programmgestaltung im Haus schwierig. „Wir müssen pro Kind fünf Quadratmeter zur Verfügung stellen, das heißt wir können maximal 13 Kinder rein lassen, die weder essen noch trinken dürfen.“

Die angeordneten Hygieneregeln träfen einen wesentlichen Kern der Jugendhäuser, sagte Kristina Apelganz. „Besonders die Niedrigschwelligkeit ist die große Schwierigkeit.“ Offene Treffs, zu denen Kinder und Jugendliche ohne Anmeldung kommen konnten, sind während der Corona-Epidemie nicht oder nur kaum möglich. „Wir haben seit drei Wochen auf und müssen die Gruppen aufteilen“, sagte Ertan Sevim vom Jugendhaus Rote Hütte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). „Die Kinder müssen sich außerdem anmelden und wenn dann noch zusätzlich jemand vor der Tür steht, müssen wir ihm sagen, dass es nicht geht.“ Die Nachfrage der Kinder sei aber da. „Wir sind jeden Tag voll, aber dürfen nicht mehr rein lassen.“

Jutta Müller, zuständig für Kinder- und Jugendarbeit des Bürgerzentrum Neue Vahr, ergänzte: „Wir erreichen die Jugendlichen im Moment sehr schwer. Die Jugendlichen sagen, dass sie, bevor sie sich anmelden und drinnen Abstand halten müssen, sie sich lieber gleich draußen träfen.“ Viele Jugendlichen hätten vor allem einen Wunsch. „Sie sagen, dass sie wegfahren wollen, aber das ist etwas, was schwierig ist, weil wir ja nur mit kleinen Gruppen fahren können.“

Ahmet Accus bestätigte die Einschätzung von Jutta Müller. „Sie wollen raus, waren lang genug drinnen.“ Das Organisieren gewünschter Ausflüge stelle die Einrichtungen aber vor Herausforderungen. „Die Regeln ändern sich ständig. Wir wissen nicht, wie es in einem Monat aussieht. Das macht es schwierig für uns, zu planen.“ Den Druck, den die Jugendlichen haben, spürten alle Einrichtungen.

Kristina Apelganz hat beobachtet, dass einige Jugendliche in eine Art Corona-Starre gefallen sind. „Manche haben sich gar nicht mehr gemeldet, da wird man sehr hellhörig“, sagte sie. „Ich bin gespannt, ob diese Jugendlichen wieder kommen.“

Das Thema Ferienbetreuung griff der Beirat schließlich mit einem Beschluss zu einem Globalmittelantrag des Schulvereins der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee auf. Dieser möchte in den Sommerferien für die jüngeren Schulkinder ein Betreuungsangebot organisieren. 20 bis 25 Plätze könnten angeboten werden, heißt es in dem Antrag. Geplant seien Ausflüge, Erkundungen in der Vahr und ein musikalisches Projekt, das am Ende der Betreuung den Eltern vorgeführt werden soll. Der Beirat stimmte einstimmig für den Antrag des Schulvereins und stellt damit 6580 Euro für das Betreuungsprogramm aus seinem Budget zur Verfügung.