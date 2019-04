Die Ecke, an der es am schnellsten zu Veränderungen im Hemelinger Hafen kommen könnte: das Hastedter Kraftwerk und der Allerhafen im Hintergrund. (PETRA STUBBE)

Studenten der Bauhaus Universität in Weimar haben auf einer Planungskonferenz zur Zukunft des Hemelinger Hafens ihre Ideen und Vorschläge zu einer Aufwertung der Grün- und Wasserflächen in Hemelingen vorgestellt. Ergänzt wurden ihre Ergebnisse von Vertretern des Bauressorts und des für den Hafen zuständigen stadteigenen Hafenbetreibers Bremenports. Eins wurde allerdings klar: Wirkliche Veränderungen im Hafen werden noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte auf sich warten lassen.

Eigentlich ist überall in Hemelingen Wasser zu finden: in den Fleeten, knapp unter der Rasenkante und natürlich in der Weser. Allerdings ist das häufig mit Problemen behaftet. Die Fleete? Oft zugewuchert, das Wissen um Verlauf, Zusammenhang und Fließgeschwindigkeit verloren. Der Grundwasserspiegel? Zum Beispiel auf der Galopprennbahn sehr hoch. Das erschwert das Bauen und erfordert im Falle einer Bebauung ein ausgeklügeltes und im Zweifel auch teures Wassermanagement. Die Weser? Nur wenige attraktive Wege führen aus Hemelingen direkt zum kühlenden Nass im Sommer. So beschrieben die Studentinnen und Studenten aus Weimar die Situation, die sie in Hemelingen vorfanden, als sie den Stadtteil ein ganzes Semester unter die Lupe nahmen.

Bei ihrer Projektarbeit ließen sich die Studiernden – sehr detailliert und über 100 Seiten stark – von einer zentralen Frage leiten: Wie kann der Stadtteil fit gemacht werden für den Klimawandel? Eine Frage, die mit der anhaltenden Frühjahrsdürre aktueller denn je scheint. Neben längeren Dürreperioden rechnen Klimaforscher mit einer Zunahme von sogenannten Starkregen-Ereignissen, also heftigen Regenfällen in sehr kurzer Zeit.

Eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu begegnen und gleichzeitig den Stadtteil attraktiver zu machen, sehen die Studenten vor allem in der Entsiegelung von Böden. Vorhandene Grünflächen sollten zudem aufgewertet und verbunden werden. Der zusätzliche Bau von Versickerungsflächen nicht nur in Neubaugebieten sei ebenfalls ein Lösungsansatz. Als besonders versiegelte Flächen haben sie dabei das Cola-Könecke-Gelände und eben auch den Hemelinger Hafen ausgemacht. Dort sehen die Studenten allerdings keine kurzfristigen Lösungen, sondern sprechen von einer prozesshaften und langfristigen Entwicklung, will heißen: Dort kann nur nach und nach und über einen langen Zeitraum etwas Neues entstehen. Ihr Vorschlag: eine schrittweise Entsiegelung und ein Ausbau der Grün- und Wegeverbindungen.

Der Eindruck, dass es eher langsam vorangehen wird, verfestigte sich nach den Aussagen von Thomas Lecke-Lopatta, Stadtplaner beim Senator für Bau und Umwelt, und Christian Hein, Vertreter von Bremenports. „Ich glaube, dass man die Belastung durch Recycling-Betriebe im Auge behalten muss, aber auch robuste Gebiete für Industrie braucht“, sagte Lecke-Lopatta.

Im Beirat hatte der ein oder andere wohl damit gerechnet, dass es etwas schneller gehen würde, aber das scheitert bereits an den Besitzverhältnissen im Hafen. Fast die gesamten Flächen samt Kaianlagen sind in privater Hand. Die Stadt hat also wenig Einflussmöglichkeiten. Allein am Allerhafen sind Grundstücke noch im städtischen Besitz, aber langfristig in Erbpacht an Unternehmen verpachtet.

Dennoch rückt dieser, vor allem auch wegen seiner Nähe zum absehbar nicht mehr benötigtem Kohlelager für das Kraftwerk Hastedt, in das Zentrum der Überlegungen. „Das Kraftwerk ist ein ganz zentraler Bereich“, sagte Stadtplaner Lecke-Lopatta. Es sei wichtig, bei zuständigen Akteuren schon jetzt ein Bewusstsein für eine künftige Entwicklung im Hafen zu wecken. Hans-Peter Hölscher (SPD) griff diese Idee auf. „Es scheint ja die Chance zu geben, wenn man die Erbpachtverträge nicht verlängert, dort etwas zu verändern.“ Man spreche dann zwar nicht von drei, vier Jahren, sondern „von mindestens 10,15 oder mehr Jahren.“ Aber es gebe die Chance den Stadtteil zu verändern und dafür müsse auch der Allerhafen anders genutzt werden.

Eine Frage, die im Raum stand, war, ob alle drei Hafenbecken überhaupt benötigt würden. Eine Frage, die Christian Hein nur vage beantworten konnte. Knapp 800 Schiffe liefen im Jahr die Hemelinger Hafenanlagen an, so der Mann von Bremenports. Mittelfristig könnten es aber mehr werden, ließ er durchblicken. „Mit dem Mittelweserausbau und der Eröffnung des Regioports in Minden könnte es zu einer Zunahme des Containerverkehrs auf der Weser kommen.“ Und damit zu einem wachsenden Interesse von Logistikunternehmen an Flächen im Hemelinger Hafen.