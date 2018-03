Noch kocht Simone Helber nicht die letzte Mahlzeit in ihrer Wohnung am Sacksdamm. Am 1. Mai aber könnte der Umzug erfolgen. (PETRA STUBBE)

Sebaldsbrück. Trist sieht es in den Straßen Am Sacksdamm und Alte Landwehr aus: die Fensterscheiben stumpf, abblätternde Farbe und verstopfte Briefschlitze. Einzig bei Familie Helber und ihrem Nachbarn Karl-Heinz Pusch regt sich noch Leben, alle anderen Bewohner der Schlichtbausiedlung sind inzwischen ausgezogen. Sie sind einem Bauprojekt des Immobilienkonzern Vonovia gewichen.

Als gallisches Dorf möchte Simone ­Helber ihre Familie nicht verstanden wissen. Sie hatte schon vor Monaten angekündigt, dass sie es im Interesse ihrer Familie nicht auf einen Kampf gegen den Wohnungskonzern ankommen lasse, sich nicht, wie sie damals sagte, „anketten“ würde. Ihr Kampf war ein anderer: der Kampf für eine passende Wohnung für die elfköpfige Familie, möglichst in der Nähe der alten, damit die Kinder in ihrem sozialen Umfeld bleiben können. Endlich, nur knapp drei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist, zeichnet sich für Familie Helber eine Lösung ab.

In den vergangenen Monaten hatte der Konzern für die Bewohner der Schlichbauten in Sebaldsbrück und der Holsteiner Straße in Walle Wohnungen gesucht und Angebote gemacht, nachdem er zuvor Kündigungen ausgesprochen hatte. Einige Mieter bekamen Geld oder andere Leistungen für einen reibungslosen Umzug. Von einer Geschlossenheit der ehemaligen Gemeinschaft am Sacksdamm möchte Simone Helber denn auch nicht mehr sprechen. „Die Freundschaften sind kaputt gegangen wegen der Geheimniskrämerei, wer wie viel bekommen hat, wer wann umzieht“, sagt Simone Helber. Das Geld habe zu Missgunst und Neid geführt. „Da hat man schon dran zu knabbern, wenn man daran denkt, wie wir zum Beispiel früher zusammen gegrillt haben.“

Resignation statt Kampf

Bald rollen die Bagger an, um die Schlichtbauten aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts abzureißen. Und so richtig groß wird das Bedauern in der Nachbarschaft wohl nicht sein. Regte sich bei der ersten Ankündigung noch entschlossener Widerstand nicht nur bei den Bewohnern, sondern auch bei Initiativen und Ortsteilpolitik, so wich der Kampfgeist rasch einer gewissen Resignation. Anfangs wurde sogar noch laut über einen Erhalt oder die Sanierung der in die Jahre gekommenen Häuser nachgedacht. Oft erschien es so, als ob der Kampfesmut derjenigen, die nicht direkt betroffen waren, größer war, als der der Betroffenen vor Ort.

Vor fast genau einem Jahr erklärte sich das Aktionsbündnis „Menschenrecht auf Wohnen“ mit den Menschen in den Schlichtsiedlungen solidarisch und forderte einen adäquaten und vor allem bezahlbaren Wohnraum für die Mieter. „Was machen wir, wenn der Bagger kommt: Besetzen wir? Ketten wir uns an?“, fragte damals ein Mann. Dazu kommt es am Sacksdamm letztlich nicht.

Realistisch war ein Erhalt der Bauten ­ohnehin nie, zumindest aber – und darauf konzentrierten sich die Bemühungen zuletzt – sollten angemessene Lösungen für die ­Bewohner gefunden werden. Bewohner, die aus verschiedenen Gründen Mieter der nicht mehr zeitgemäßen Wohnungen waren und für ihre ebenerdigen Wohnungen mit ­kleinen Gärten in verkehrsgünstiger Lage einen sehr geringen Mietpreis zahlten. Auf einen ähnlich günstigen Preis dürfen die ehemaligen Bewohner der Schlichtbausiedlungen in ihren neuen Unterkünften nicht hoffen. Für einige hat sich damit die wirtschaftliche Situation dramatisch verschlechtert. So wie für den Rentner Karl-Heinz Pusch. Sein Umzug steht kurz bevor. Die neue Wohnung gefalle ihm zwar, aber: „Sie ist deutlich teurer.“ Von 800 Euro Rente lebt Karl-Heinz Pusch. Er sagt: „Da darf nichts an zusätzlichen Kosten kommen.“ Er gerate nun mit der neuen Wohnung in Altersarmut.

Simone Helber: „So geht es eigentlich allen, es müssen alle um die Existenz kämpfen.“ Auch Familie Helber, die sich inzwischen einen Anwalt genommen hat, wird sich finanziell deutlich strecken müssen. Noch ist die Familie in Verhandlungen mit dem Wohnungsbaukonzern. Und Simone Helber hat einen festen Standpunkt: „Sie wollen uns raus haben, also sollen sie uns auch ein angemessenes Angebot machen.“ Immerhin: Der Konzern hat sich bereit erklärt, die neue Wohnung herzurichten und die Badezimmer zu sanieren.

Den Hilfsangeboten der Behörden dagegen ist nach Simone Helbers Aussagen bisher nichts gefolgt. „Wir stehen auf weiter Flur alleine – bis auf den Hemelinger Beirat“, sagt Simone Helber. Dauerhaft sei sie außerdem mit dem Aktionsbündnis „Menschenrecht auf Wohnen“ im Gespräch, und das hatte einen fast idealen Vorschlag für die Familie. „Im Gespräch war die Hausmeisterwohnung in der Parsevalstraße, die ist zwar quasi direkt auf dem Schulhof, aber das würde sich richtig anbieten.“ Leider sei die Wohnung wohl inzwischen vermietet. „Aber wir würden sie uns immer noch gerne ansehen.“

Für die Vonovia bedeutet der sich an­deutende Auszug der Familie Helber, dass sie endlich mit der Umsetzung des Bau­projekts beginnen kann. Auf dem Gelände zwischen dem Sacksdamm und der Alten Landwehr sollen auf 9200 Quadratmetern 80 neue Wohnungen entstehen. Davon mindestens 25 Prozent als geförderter Wohnraum. „Wir sind mit allen Mietern auf einem guten Weg“, sagt Nina Henckel, Pressesprecherin der Vonovia. „Wir unterstützen, wo wir können.“ Zu einem Abriss komme es erst, wenn für alle Mieter eine Lösung gefunden sei.