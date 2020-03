Vahr. Unter 39 Bewerbern setzten sich die beiden Beamten durch, durchliefen ein aufwendiges Auswahlverfahren mit Gesprächen und Tests. „Am Ende haben wir uns für die Besten entschieden“, ist sich Horst-Günther Feldmann, Revierleiter Vahr und Referatsleiter Kontaktdienst beim Polizeikommissariat Ost I, sicher. Mit Kian Landes und Jörn Schröder hat die Vahr nun zwei neue Kontaktpolizisten. Landes und Schröder treten die Nachfolge von Bernd Neske und Joachim Wendt an, die den Job noch bis vor rund zwei Jahren innehatten.

Landes, der seit über 14 Jahren im Einsatzdienst in der Vahr tätig ist, kennt den Stadtteil wie seine Westentasche. „Die Vahr ist mir ans Herz gewachsen“, sagt er. Nun im direkten Kontakt mit den Bürgern zu sein, ansprechbar und nicht im Wagen aus der Distanz, das sei es, was die neue Aufgabe als Kop so reizvoll mache. Der 42-Jährige wuchs in Hildesheim auf und liebäugelte schon zu Schulzeiten mit einer Laufbahn bei der Polizei. Die ersten Anregungen holte er sich im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit. Doch motiviert durch seine älteren Brüder, die beide eine akademische Ausbildung durchliefen, begann Landes zunächst ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Doch das währte nicht lange. „Nach einem Semester habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist. Das hat weder meinen Interessen noch meinen Fähigkeiten entsprochen“, weiß er heute. Eine Werbeanzeige in der Zeitung brachte ihn dazu, sich auf seinen ursprünglichen Wunsch zu besinnen. Kian Landes stellte sich vor und wurde angenommen. Landes wusste sofort: „Hier bin ich richtig.“ Nach drei Jahren Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung folgten noch mal zwei Jahre Dienst bei der Bereitschaftspolizei an der Polizeiwache Stephanitor. 2005 trat er dann seinen Dienst in der Vahr an. Als Kontaktpolizist ist er für die Gartenstadt Vahr zuständig, ist Ansprechpartner für die Menschen im Bereich südlich der Julius-Brecht-Allee.

Auch Jörn Schröder, der im Bremer Umland aufgewachsen ist, konnte sich schon als Schüler eine Karriere bei der Polizei vorstellen. Sein Werdegang begann jedoch 1986 beim Bundesgrenzschutz, wo er zwölf Jahre arbeitete. Danach wechselte er zum Revier Schwachhausen. Sechs Jahre später drückte er für zwei Jahre die Schulbank an der Polizeihochschule für Öffentliche Verwaltung, um für den Gehobenen Dienst zugelassen zu werden. Es folgten vier Jahre Einsatzdienst in Bremen Mitte. Schröder lernte die Aufgaben der Polizei im Viertel, der Bahnhofsvorstadt und im Bereich der Discomeile kennen.

Im Anschluss wechselte er in den Einsatzdienst in der Vahr – in der er, wie er sagt, die schönen und die nicht so schönen Ecken kennt, die Sorgen und Nöte um Parkprobleme, Müllentsorgung und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Als Kontaktpolizist übernimmt er den Bereich Neue Vahr Nord. Nun direkt mit den Bürgern in Kontakt treten zu können, sieht er wie Kian Landes auch als Herausforderung, für die er sich gerne Zeit nimmt. Präventiv zu arbeiten, Konflikte im Aufkeimen anzugehen und die Lage zu entschärfen, sei ein wichtiger Teil der Polizeiarbeit, sind sich beide einig. „Kontaktpolizisten sind die Seismografen der Polizei“, bringt es Feldmann auf den Punkt.

Nicht zu unterschätzen sei auch die Arbeit in den Schulen, wo etwa die Radfahrprüfung abgenommen wird, die mobile Präventions-Puppenbühne zum Einsatz kommt und Anti-Mobbing-Programme wie die Gewaltprävention „Nicht mit mir!“ gestartet werden.

Auch die Opfernachsorge nach Einbrüchen sowie Beratungen zur Sicherung des Hauses zählen zu den Aufgaben der Kontaktpolizisten. Dabei haben beide stets ein offenes Ohr, wenn sie auf der Straße angesprochen werden. Mit einem „Ach, wo ich sie hier gerade sehe“, würden die Gespräche beginnen, die am Ende oftmals wichtige Hinweisen zu lokalen Missständen brächten. Im direkten Kontakt mit Bürgern, die einen Migrationshintergrund haben, kommt es Landes manchmal zugute, dass er selbst ebenfalls im Ausland seine Wurzeln hat – zumindest eine Wurzel. Sein Vater kam 1961 aus Persien, dem heutigen Iran, zum Studieren nach Deutschland und lernte hier seine spätere Frau kennen. Zwar beherrscht Landes, der hier geboren und aufgewachsen ist, kein Persisch, was er sehr bedauert. Doch sein etwas dunklerer Teint und seine Physiognomie machten es so manchem Ausländer leichter ihn anzusprechen, meint er. Landes und Schröder, denen viele Aufgaben durch ihre bisherige Laufbahn bekannt sind, werden sich in den kommenden Monaten weiter einarbeiten. Dazu gehören Seminare und Fortbildungen sowie das Knüpfen eines Netzwerkes im Stadtteil – Kontakte zum Beirat, zur Gewoba und anderen Institutionen, die nah an den Menschen im Stadtteil sind. Zeit für private Interessen bleibt den beiden dennoch. Landes hat gerade seine Platzreife im Golfen erspielt und möchte den Sport an der frischen Luft weiter perfektionieren. Schröder schwingt sich in seiner Freizeit gerne aufs Rad und genießt seine Touren durch die Natur.

Weitere Informationen

Kian Landes ist für die Bürger im Stadtteil unter 36 21 65 33 zu erreichen, Jörn Schröder hat die Telefonnummer 36 21 61 79.