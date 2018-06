Für ihre Steintreppen und Steinkegel erhielt Barbara Deutschmann den Tofazz-Kunstpreis, den Mathias Maaß ihr überreichte. (PETRA STUBBE)

Martin Koroscha ist bildender Künstler. 1959 in Hessen geboren, studierte er später in Ottersberg und landete so im Norden. Er lebt und arbeitet in Hemelingen – und er arbeitet daran, kreative Kräfte in Hemelingen zu bündeln. Seit 25 Jahren ruft er seine Bremer Kolleginnen und Kollegen dazu auf, ihre Arbeiten im Bürgerhaus Hemelingen zu zeigen. Zum dritten Mal ist die Ausstellung mit dem Tofazz-Kunstpreis verbunden. „Tofazz“ – zusammengesetzt aus Tofu und Jazz – ist der Bio- und Jazzladen im Bremer Osten. Sein Betreiber, Matthias Maaß, ist nicht nur musik- sondern auch kunstinteressiert. Und das Tofazz will „eine wichtige und ganz eigene Möglichkeit und Ergänzung von Kultur-Erleben für den gesamten Bremer Osten“ bieten. Einen Kunstpreis zu sponsern, ist daher für Matthias Maaß eine natürliche Folge. Der Kunstpreis ist mit 250 Euro dotiert und bietet die Möglichkeit, anschließend im Tofazz, Glockenstraße 16, auszustellen.

Für die Künstler, die sich um den Preis bewerben, zählt dann auch eher die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu zeigen und eine Reaktion des Publikums zu erleben. Die Jury besteht aus Martin Koroscha und Matthias Maaß. Die beiden haben aus den Bewerbungen einen Animationsfilm und 22 bildnerische Arbeiten ausgewählt und im Bürgerhaus Hemelingen ausgestellt.

Martin Koroscha sagt in seiner Eröffnungsrede: „Auch in diesem Jahr sind wieder Kunstschaffende in der Ausstellung zu sehen, die bereits in den Vorjahren hier vertreten waren, aber auch einige neue Positionen gibt es zu entdecken. Da mir einige der Bewerber bekannt waren, habe ich mich bei der Auswahl dementsprechend zurückgehalten. Letztendlich sind nur die Arbeiten ausgewählt worden, bei denen wir beide uns einig waren.“ Das Thema des Wettbewerbs „Die Teile und das Ganze“, erlaubt viele verschiedene Ansätze: naturwissenschaftliche und philosophische, strukturalistische, emotionale und, wenn man so will, abstrakte. Die verschiedenen Positionen der Ausstellung sind so unterschiedlich, wie die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler und ihre Ansätze. Auffallend ist der relativ große Anteil fotografischer Arbeiten. Während die einen mit der Kamera zeichnen oder malen, benutzen andere Pinsel und Farbe, wieder andere eine Kettensäge oder anderes rustikales Werkzeug. Die Ergebnisse sind beeindruckend, zumal Martin Koroscha viel Kluges darüber zu sagen weiß.

Den oder die Preisträger auszuwählen hat die Veranstalter einige Zeit gekostet. Sie haben die Auswahl über Stunden immer weiter reduziert, bis drei Arbeiten übrig blieben. Nach regem Austausch haben sich Koroscha und Maaß dafür entschieden, zwei lobende Erwähnungen auszusprechen und mit einer Urkunde zu versehen.

Eine lobende Erwähnung bekommt eine Arbeit von Kirstin Reil: „Mit ihren High-key-Fotoarbeiten ‚Schwarm 1 und 2‘ gelingt es der Künstlerin, durch Selektion und Gestaltung natürliche Fragmente zu einer minimalistischen Formation mit einem hohen ästhetischen Reiz zu schaffen.“ Eine weitere, lobende Erwähnung erhalten die beiden Arbeiten von Elke Paul: „Sie füllt ihre Bildräume mit einer prozesshaft angelegten Malerei, bei der unbewusst gesetzte Zeichen und Flächen auf willentliche Gestaltung treffen, abstrakte freie Linienführung auf ornamentale rhythmisch gesetzte Formen. So vielfältig die einzelnen Bildteile, so auch das Material, das zu dem ganzen Bild führt. So schafft sie heitere Bilder zwischen Flower-Power und der Kunst der Aborigines.“ Den Tofazz-Kunstpreis erhält die Bildhauerin Barbara Deutschmann. „Sie vertritt die geometrisch konkrete Position in ihren Skulpturen ‚lapis lineis (Steintreppen)‘ und ‚lapis cereus (Steinkegel)‘„, beschreibt Martin Koroscha ihre Arbeiten. „Der Stein, hier Marmor, wird in eine geometrische Grundform geschnitten, und dann werden bestimmte Bereiche aus dem Stein entfernt, die dann mit semitransparentem Paraffin ersetzt werden. Darin eingegossen sind Formen und Linien aus farbigem Paraffin, die zart durchscheinen und manchmal durch Schnitte im Stein fortgesetzt werden.“ Zwei völlig unterschiedliche Teile beziehungsweise Materialien verbänden sich zu einem neuen Ganzen. Sowohl die handwerklich grandiose Ausführung wie auch die künstlerische Umsetzung des Themas überzeugten die Jury, betonte Koroscha.“ Er beschließt seine Rede zur Ausstellungseröffnung mit einem Zitat von Aristoteles: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

Weitere Informationen

Die Arbeiten von Barbara Deutschmann sind ab sofort für drei Monate im Tofazz, Glockenstraße 16. Öffnungszeiten, montags bis donnerstags, 14 bis 19 Uhr, freitags 14 bis 21 Uhr und sonnabends, 8 bis 12 Uhr.