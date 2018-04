Gomes Falima (links) und Cecilia Ruapo-Lopez sitzen am Tisch der Teeparty, wie sie im Buch beschrieben wird. (fotos: PETRA STUBBE)

Als Alice dem weißen Kaninchen in seinen Bau folgt, fällt das Mädchen in einen Raum, der sie ins Wunderland führt. Dort betritt sie ein Terrain, in dem Albträume Wirklichkeit werden: Alice wird mal größer, mal kleiner, sie begegnet Menschen, die wie Spielkarten aussehen, sie spielt Croquet mit einem Flamingo als Schläger und einem Igel als Ball und nimmt an einer Teeparty des verrückten Hutmachers teil. Der Roman des britischen Autors Lewis Carroll, 1865 erschienen, faszinierte nicht nur Zeitgenossen von Anfang an, sondern inspirierte nahezu alle Genres, und auch zu einer Wanderausstellung, die jetzt in der Stadtbibliothek Vahr in der Berliner Freiheit zu sehen ist.

Alice im Wunderland wurde insbesondere in der Popkultur adaptiert, variiert und fortgesponnen: von der psychedelischen Musik Jefferson Airplanes, dem Logo der britischen Gruppe Genesis bis zu John Lennon, von Walt Disney-Comics und Mangas, die Alice als großäugiges, blondes Mädchen auftreten lassen, bis zu zahlreichen Filmen und nicht zuletzt Computerspielen. Auch surrealistische Maler wie Max Ernst oder Salvador Dali waren von der Wunderwelt fasziniert, und einige ihrer Gemälde wirken wie Ableger der wundersamen Geschichten: Segelschiffe mit Schmetterlingsflügeln oder aus Tüchern gemachte Dämonen.

Die Wanderausstellung „Alice im Wunderland“ ist derzeit in der Stadtteilbibliothek Vahr zu sehen und geht als letzte Station anschließend nach Lesum. „Die Ausstellung ist allerdings eher etwas für Erwachsene, sie soll die Bibliothek als Ort bereichern, indem sie Ungewöhnliches und Aha-Effekte schafft“, sagt die Leiterin der Stadtteilbibliothek Vahr, Barbara Manke. Eine Arbeitsgruppe der Stadtbibliothek Bremen hat die Idee entwickelt, und als alles fertig war, wanderte die Ausstellung von einer Bücherei zur nächsten.

Als Hingucker oder auch als Eintritt in die Ausstellung wirkt ein Vorhang aus Spielkarten zwischen den Bücherregalen. Man kann von hier aus beginnen oder, wer das Buch noch nicht kennt, sich vorab über ein iPad mit dem Märchen durch zahlreiche ­Illustrationen vertraut machen oder auch einer Hörspielversion über Kopfhörer lauschen. An mehreren Stationen lassen sich bunte Requisiten aus der Story bewundern, das Highlight ist jedoch, selbst in die ­Geschichte einzusteigen, indem man sich an einer Selfie-Station in Szene setzt.

Der Bilderrahmen aus Holz, in den Erwachsene locker hineinpassen, geschmückt mit zwei roten Rosen und einem weißen Hut, steht bereits da, man muss sich nur noch den großen Zauberzylinder mit Hasenohren aufsetzen, ein Kleid in Form einer Spielkarte überziehen, sich ein buntes Tuch umwickeln oder den hellblauen Hut des Jokers wählen – dann das Smartphone zücken und schon entsteht ein Foto, bei dem auch für einen surreal anmutenden Hintergrund gesorgt ist: Hinter dem Bilderrahmen steht ein ­gedeckter Tisch mit Schachbrettmuster als Decke, darauf Teekannen und Teller und Becher aus Pappe. Aus einer Glasschale kann sich jeder mit Fruchtbonbons bedienen – die rosa und weißen Baisers, auf einem Baum wachsend, sind allerdings nicht genießbar.

Immer den Schildern folgen: Die weißen Kaninchen weisen den Weg zu einem Tablet, auf dem Alice im Wunderland zu einem besonderen Lesevergnügen wird: Animierte Buchseiten auf simuliert uraltem, angekohltem Papier erscheinen, von ihnen fallen plötzlich Tortenstücke nach unten, dann schaukelt Alice ein Ferkel, das sie im Arm hält und am Ende wird sie größer und größer.

Mehrere Zerrspiegel hängen an den Wänden der Bücherei. „Die haben bisher mehr Aufmerksamkeit erregt als die Selfie-Station“, sagt Barbara Manke. „Vor ihnen haben sich einige Jugendliche mit großem Vergnügen abgelichtet, um mal als ganz groß oder klein zu erscheinen.“