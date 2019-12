Gemeinsam an einem Tisch: die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des interreligiösen Frühstücks am zweiten Advent. (PETRA STUBBE)

An einer langen Tafel im Zentrum Plus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemelingen trifft sich alle vier bis acht Wochen eine bunt gemischte Gruppe, um zusammen zu frühstücken. Dabei werden aktuelle Themen vorgeschlagen, die die Menschen gerade bewegen und darüber wird bei einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Essen diskutiert. Es gibt alles von türkischem Tee über Salate bis hin zu selbstgemachter Quittenmarmelade. Die Informationen zu dem Frühstück werden über soziale Netzwerke, Flyer und vor allem Mundpropaganda verbreitet. Es ist eine generationsübergreifende Veranstaltung, bei der jeder willkommen ist.

Organisiert wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem anatolischen Bildungs- und Beratungszentrum. Karin Schüdde von der Begegnungsstätte der Kirchengemeinde und Rahmi Tuncer vom Bildungszentrum arbeiten eng zusammen, auch mit Schüddes zweitem Aufgabenbereich, der aufsuchenden Altenarbeit, gibt es immer wieder Schnittstellen. Sebahat Sökmen, die auch regelmäßig am Frühstück teilnimmt, geht jeden Donnerstag in die vereinseigene Seniorengruppe. Dort wird den Senioren zum Beispiel bei Anträgen geholfen, im Moment liegt der Schwerpunkt auf der Arbeit mit Schwerbehinderten, Pflegefällen und Schlaganfallpatienten. Auch weitere Angebote wie der Frauenchor des Bildungszentrums werden von einigen aus der Gruppe wahrgenommen, so sitzen eine Hauptsängerin und der Chorleiter mit am Tisch.

Gemeinsame Ausflüge

Zudem unternehmen die Senioren gemeinsame Ausflüge. Sökmen war schon in Bad Zwischenahn, bald sind Ausflüge nach Worpswede und Köln geplant. Die gemeinsamen Aktivitäten von Angehörigen verschiedener Religionen und Kulturen findet Sökmen wichtig. „Die Welt braucht das“, findet sie. Das schweiße zusammen und bewirke etwas gegen die Islamophobie, denn der Islam sei eine friedliche Religion. Helga Hoffmann ist auch schon seit einigen Jahren dabei. Sie kommt, wann immer es ihr passt und kennt die meisten aus der Gruppe schon seit mehr als zehn Jahren. Sie kommt auch aus dem Stadtteil und engagiert sich schon seit den 1980er-Jahren ehrenamtlich. Hoffmann ist im Gemeindehaus aktiv, hat sich jahrelang bei Geflüchteten in Arbergen engagiert und findet es wichtig, Menschen verschiedener Kulturen zusammen zu bringen. Auch wenn es ab und an sprachliche Barrieren gibt – einige der Teilnehmenden sprechen nur türkisch – , würden sie immer Wege finden, sich „mit Händen und Füßen“ zu verständigen.

Diese zweisprachige Kommunikation kann man auch beim Frühstück am zweiten Advent beobachten. Türkisch und Deutsch hört man wild durcheinander, wenn etwas nicht verstanden wird, findet sich immer jemand zum Übersetzen. Auch die Begrüßung und das spätere Gespräch finden auf zwei Sprachen statt. Es geht diesmal um die Weihnachtszeit und die Rolle von Jesus im Koran. So sollen Gemeinsamkeiten im Glauben gefunden werden, anstatt sich auf Unterschiede zu konzentrieren. Um aus dem Koran zu rezitieren, hat Tuncer eine deutsche Übersetzung mitgebracht. Obwohl es ihm wichtig ist, die eigene Muttersprache zu erhalten, sollte man den Koran in der Sprache lesen, die man am besten versteht. Er hat einige Stellen herausgesucht, in denen Jesus und der Respekt vor anderen Religionen wie Christentum oder Judentum eine Rolle spielen. Respekt, Toleranz, Vielfalt und gegenseitiges Verständnis möchte das anatolische Bildungs- und Beratungszentrum auch fördern.

Über die Weihnachtszeit informieren

Genauso wie die Muslime der Gruppe sich an diesem Tag über die Weihnachtszeit informieren und diese mit den Christen aus ihrer Umgebung teilen möchten, so ist es auch andersherum. Gemeinsam wurde am Ende des Ramadan, der muslimischen Fastenzeit, das Fasten gebrochen. So machen einzelne Familien Traditionen öffentlich zugänglich, sodass sie auch von nicht-muslimischen Mitmenschen erlebt werden können.

Die ursprüngliche Idee für eine Zusammenarbeit ging von Karin Schüdde aus, die zu Beginn ihrer Arbeit in der Begegnungsstätte Kontakt zu migrantischen Gruppen aufnahm, um den interkulturellen Austausch zu fördern. Das Bildungszentrum war die einzige Gruppe, mit der eine langjährige Zusammenarbeit entstand, Tuncer bezeichnet Schüdde heute als Schwester.

Wichtig ist Tuncer das es sich bei der Gruppe um säkulare, demokratische und unorganisierte Muslime handelt, sie grenzen sich klar von Islamismus und Terror ab und wollen den Menschen in Hemelingen und ein friedliches Bild vom Islam nahebringen. Ihre Tür ist für jeden offen, unabhängig von Herkunft, Alter oder Religion. Auch innerhalb ihrer muslimischen Gruppe finden sich unterschiedliche Strömungen des Islams. Ihr Engagement ist wichtig in der „kleinen bunten Republik Hemelingen“, findet Tuncer.