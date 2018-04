Melissa (von links), Lea und Natalie mit ihren Heften, in denen sie ihre Rechte und Wünsche formuliert haben. (PETRA STUBBE)

„Dem Hass keine Chance – wie machen wir die Welt, damit sie uns gefällt?“ heißt ein Wettbewerb, den der Bremer Senat mit der Landeszentrale für politische Bildung für Kinder und Jugendliche ausgeschrieben hat. Lehrerin Elisabeth Goebel unterrichtet Deutsch, Gesellschaft und Politik an der Albert-Einstein-Oberschule. Als sie von dem Wettbewerb hörte, lud sie ihre Klasse 5b dazu ein, sich Gedanken zu machen.

Die Schülerinnen und Schüler dieser inklusiven Klasse haben darüber nachgedacht und ihre Ideen in kleinen Heften zusammengefasst und dargelegt, die sie ganz modern „Zine“ nennen. Schon im Vorfeld hatte Ulrich Schlüter, der Leiter des Ortsamtes Osterholz, die Kinder ins Ortsamt eingeladen. Diese Wertschätzung hat die Schülerinnen und Schüler sehr motiviert. Die Zines sind nun fertig. Sie sind sehr schön geworden und werden im Sitzungssaal des Ortsamtes, Osterholzer Heerstraße 100, ausgestellt. Während der allgemeinen Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr können sie angesehen werden.

Fünf Schülerinnen und Schüler wurden zur Präsentation ihrer Arbeiten noch einmal ins Ortsamt eingeladen und mit Limonade und Keksen bewirtet, als die Werke aufgehängt wurden. Die elfjährige Lea-Marie wohnt in Arbergen. Ihr Heft trägt den Titel „Das Land braucht Kinder". Sie plädiert dafür, dass auch Kinder Bürgermeister werden können. Kinder, sagt sie, seien klein, aber klug. Und: Kinder sollten mehr in Planungen eingebunden werden. Sie wünscht sich mehr Spielplätze und Kindergärten, mehr Platz für Kinder und weniger Platz für Autos. "Kinder sollten auch im Bundestag gehört werden, damit die Rechte der Kinder im ganzen Land ernst genommen werden", findet Lea Marie.

Die elfjährige Melissa wohnt in der Gartenstadt Vahr und hat sich Gedanken über Freizeitangebote gemacht. Sie möchte bessere Fahrradwege, auf denen man gut fahren kann. Sie wünscht sich weitere Liegewiesen sowie mehr und bessere Spielgeräte auf Spielplätzen. Außerdem wünscht sie sich Kinder- und Jugenddiscos für Mädchen und Jungen zwischen zehn und 15 Jahren. In die normalen Discos dürften ja nur Ältere. Das gefällt ihr nicht.

Ulrich Schlüter schlägt vor, sie möge doch mal in den Jugendeinrichtungen in Osterholz nachfragen oder einfach ihre Lehrerin ansprechen. Vielleicht könne man ja außerhalb der Unterrichtszeiten auch in der Schule eine Jugenddisco veranstalten.

Natalie aus Osterholz, die bald elf wird, setzt sich für Tiere ein. Sie ist gegen Tierversuche für die Kosmetik-Industrie und wünscht sich, dass mehr Rücksicht auf Tiere genommen wird. Daher fordert sie mehr Hundewiesen. Ihr Titel lautet: „Tiere haben Rechte.“ Der zehnjährige Lars aus Osterholz hat den Titel „Weg mit dem Müll“ für sein Heft gewählt. Aus seiner Sicht liegt auf den Straßen und in den Seen zu viel Müll. Er möchte, dass mehr Müllsammler eingestellt werden, die diese Orte sauber halten. Er fordert mehr öffentliche Mülltonnen und er will auch nicht, dass so viel Plastik in die Meere gelangt.

Der elfjährige Hassan aus Osterholz hat sich das Thema „In der Schule zusammen leben“ ausgesucht. Er möchte, dass die Schulen renoviert werden, und er wünscht sich mehr Regeln. Er möchte, dass schon mittags Schulschluss ist, und das es mehr Stunden für Lieblingsfächer gibt. Sein Lieblingsfach ist Mathematik. Seine Lehrerin Elisabeth Goebel freut sich grundsätzlich über diesen Wunsch. Nur leider könne das aus Hassans Sicht gerne auf Kosten des Deutschunterrichts gehen.

"Besonders freut mich, dass auch Schüler, die sich sonst wenig zutrauen, ihre Hefte sehr zielstrebig und konsequent gestaltet haben", sagt Goebel. Hilfe kam von Lisa Winkelmann aus Seehausen, die an der Uni Bremen Deutsch für das Lehramt studiert. Sie hat die Klasse im Rahmen ihres Praxissemesters begleitet und den Kindern auch bei der Arbeit an den Heften unterstützend unter die Arme gegriffen.

Zusammenfassend sagt Elisabeth Goebel, sie sei sehr beeindruckt davon, wie ernst und zielstrebig ihre Klasse an den Heften gearbeitet hat. Die Mädchen und Jungen haben die Seiten gestaltet und ihre Texte illustriert. Die Ergebnisse geben Einblicke in die Weltsicht von Kindern und ihre Wünsche an die Erwachsenen und sind allein deshalb sehenswert.

Nachdem sie ihre Arbeiten vorgestellt hatten, diskutierten die Kinder mit dem Ortsamtsleiter sehr selbstbewusst über Brandschutz und mangelnde Instandhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen. Ulrich Schlüter hörte ihnen aufmerksam zu und versprach, sich um die Probleme zu kümmern. Als es um Zukunftsprojekte ging und alle die Lehrerin anschauten, musste sie sagen, dass sie nicht mehr lange in der Schule sein wird. Sie geht in den Ruhestand. Spontan meinte ein Mädchen: „Das dürfen Sie nicht tun!“