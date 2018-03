Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Die Zeit rennt auf der Erde

Kornelia Hattermann

Die Zeit in der geschäftigen Welt auf der Erde läuft: Eine Planetenreise haben die Mädchen und Jungen der Schule am Ellenerbrokweg gemeinsam Musikern der Bremer Philharmoniker während einer Projektwoche gestaltet. Die Kinder haben das Bühnenbild entworfen und gebaut, Kostüme selbst hergestellt und Choreografien und Lieder einstudiert, die sie zum Abschluss in der Turnhalle präsentiert haben.