Tenever. Keine generelle Ablehnung, aber weiteren Informationsbedarf sehen die Teilnehmer der Stadtteilgruppe Tenever zu den Überlegungen der Sozialbehörde und der Inneren Mission, Wohnungslose in den ab April leer stehenden Containern an der Neuwieder Straße unterzubringen. Eine Einwohnerversammlung soll nun Fragen klären und den Anliegern Ängste nehmen.

Zuvor hatten Bertold Reetz von der Inneren Mission und Lena Kemler vom Sozialressort in der Stadtteilgruppensitzung die Ideen vorgestellt. Beide bemühten sich, Sorgen zu zerstreuen. „Die Behörde möchte Billighotels schließen, in denen bisher Menschen untergebracht sind“, sagte Bertold Reetz. Es kämen eben nicht Menschen mit Rucksack und Isomatte. Lena Kemker nannte als Beispiel für Betroffene, die auf Notunterbringungen angewiesen sind, Studenten, die nicht rechtzeitig Wohnraum bekommen oder auch Menschen, die nach einer Trennung kurzfristig Übernachtungsmöglichkeiten bräuchten. „Ich bin mir sicher, dass das geräuschlos und ohne Beschwerden gehen wird“, sagte Bertold Reetz.

39 Bewohner könnten ab Juni eine Überbrückungsunterkunft in der Neuwieder Straße finden – wenn Behörde, Beirat und der Vermieter zustimmen. Der Vermieter ist in diesem Fall die Gewoba, die das Grundstück an Immobilien Bremen (IB) vermietet hat, die dieses wiederum der Sozialbehörde zur Verfügung stellt.

Ralf Schumann von der Gewoba signalisierte, dass sein Unternehmen dem Vorhaben wohl nicht im Weg stehen würde. Er mahnte aber, dass an gerade eben dieser Stelle jahrelang der sogenannte Kessler-Block stand, ein sozialer Brennpunkt. „Das hat viel Kraft gekostet, das wieder in normale Bahnen zu lenken.“ Ihn ärgere es, dass es solche Überlegungen nicht für Borgfeld, Horn oder Schwachhausen gebe. „Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass hier wieder alles belegt wird.“

Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter forderte, dass erst nach einer Einwohnerversammlung eine Entscheidung fällt. „Damit die Menschen die Möglichkeit haben, darüber zu diskutieren, und damit sie sich ernst genommen fühlen.“ Andere Stimmen fragten: „Warum immer wir? Da muss man sensibel sein.“

Quartiersmanagerin Katrin Höpker betonte dann auch: „Es ist ganz wichtig, dass wir die Sorgen wahrnehmen und die Probleme lösen, zum Beispiel auf einer Einwohnerversammlung.“ Und Stephan Hagemann vom Nachbarschaftsverein Bultenweg ergänzte: „Wenn Tenever von Anfang an einbezogen wird, dann unterstützen wir auch solche Vorhaben, die in anderen Stadtteilen nicht möglich sind.“