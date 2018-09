Hemelingen. In der Sitzung des Hemelinger Beirats wurde eines deutlich: Es kann eigentlich nicht schnell genug mit einer neuen Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Weser gehen. Anke Baute vom Senator für Bau und Umwelt stellte die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Ideen für eine neue Brücke im Detail vor.

Im Kern soll die Brücke die beiden Stadtteile Hemelingen und Habenhausen nördlich der Autobahnbrücke verbinden und eine mögliche Alternative für Berufspendler sein, die auf das Fahrrad umsteigen möchten. Gerade für Bewohner aus Habenhausen, Arsten und Hemelingen, aber auch aus den Pendlergemeinden Weyhe und Syke, wäre diese Weserquerung eine echte Verbesserung und Abkürzung. Bisher sind die näch­sten Möglichkeiten, die Weser zu überqueren flussabwärts das Weserwehr und flussaufwärts die Ueser Brücke in Achim.

Aus dem Publikum kam die Frage, mit wie vielen Nutzern gerechnet wird und wie hoch die Kosten sein werden. „Ich habe keine Grundlage für die Bedarfe mitgebracht“, erklärte Anke Baute. „Aber wir wissen ja alle, dass es mit Mercedes einen großen Arbeitgeber in Hemelingen gibt, wo es großen Sinn machen würde.“ Die Kosten für die Brücke werden auf knapp zehn Millionen Euro geschätzt. Eine Querung südlich der Autobahnbrücke, wie von einem Besucher gefordert, könne es schlicht nicht geben, da man sich dort schon jenseits der Landesgrenze befinden würde. „In Bremen macht es Sinn, weil wir zwei Stadtteile verbinden“, sagte Anke Baute. Heinz Hoffhenke (CDU) wollte wissen, warum die Brücke nicht an die Autobahnbrücke gehängt werden kann. „Das gibt die Statik der Brücke nicht her“, erklärte die Referentin. Zudem wird die Autobahnbrücke in einigen Jahren neu gebaut werden müssen.

„Eine Frage, die bei einer Bau- und Planungszeit von vier bis sechs Jahren zu klären ist, ist: wann ist der Startschuss?“, wollte Ralf Bohr (Grüne) wissen. Eine Frage, auf die Anke Baute keine Antwort geben konnte. „Da muss ich Sie an die Ressortspitze und meinen Chef verweisen.“ Derzeit seien weder Finanzmittel noch Personalressourcen in den Ämtern vorhanden, um das Projekt anzugehen. Sie spielte den Ball aber von der Verwaltung zur Politik: „Die Machbarkeitsstudie ist ein Aufschlag der Verwaltung, mit der wir der Politik die Frage stellen: Wollt ihr das?“

Damit liegt es also nun an der Politik, die notwendigen Mittel – dazu gehören zunächst einmal etwas mehr als 600 000 Euro für die weiteren Planungen – in den Haushalt einzustellen. Der Beirat Hemelingen wird voraussichtlich die Forderung nach Planungsmitteln für die zuständigen Behörden an die Stadtgemeinde stellen und sich im Bauausschuss weiter mit dem Thema befassen.

Wenn es mit der neuen Weserbrücke auch noch etwas dauern mag, in einem anderen Punkt geht ein lang gehegter Wunsch des Beirates in Erfüllung: Die geforderte Tempo-30-Zone in der Hannoverschen Straße kommt in diesem Jahr. Jessica Dove vom Amt für Straßen und Verkehr stellte die Pläne vor, die die Situation für die Anwohner verbessern sollen. „Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, die Fahrradfahrer auf die Straße zu lenken.“ Für die Umsetzung werden an drei Bereichen Veränderungen vorgenommen. Beschilderung, Markierungen und Umbauten. „Wir werden die Radwege mit Querbaken sperren und die Gehwege neu beschildern.“ Aus den Radwegen und kombinierten Rad- und Fußwegen werden also reine Fußgängerwege. „Der Radfahrer hat dann nicht mehr die Wahl, er muss auf der Straße fahren“, so Jessica Dove. Auf der Straße selbst sollen große Fahrrad-Piktogramme die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass Radler ausschließlich auf der Fahrbahn fahren dürfen. An einigen Stellen werden außerdem die Bordsteinabsenkungen für Radfahrer zurückgebaut. Für Ralf Bohr stellte sich die Frage, warum nicht einfach Schutzstreifen für Radfahrer wie am Brüggeweg markiert werden. „Wir haben eine zu geringe Straßenbreite“, entgegnete Dove. Außerdem würde ein Schutzstreifen das Parken und Halten unmöglich machen.

Dominik Plate (SPD) wollte wissen, warum die Pflasterung der alten Radwege nicht auf der gesamten Länge entfernt wird. „Die Umbaumaßnahmen an den Knotenpunkten kosten schon 20 000 Euro, sie können sich vorstellen, was das kostet, wenn wir die Pflasterung auf der ganzen Länge zurückbauen.“ Schon zum Sommer sollen alle Maßnahmen umgesetzt sein.

Ein Anwohner der Hannoverschen Straße blieb skeptisch: „Wie wird das überwacht, das ist ja eine große Umgewöhnung für die Autofahrer. Gibt es Kontrollmechanismen?“ Der Beirat könne Geschwindigkeitsmesstafeln aufstellen lassen, sagte Ortsamtsleiter Jörn Hermening. „Wenn es zu Veränderungen im Straßenverkehr kommt, dann macht die Polizei außerdem häufig Schwerpunktmaßnahmen.“ Man werde den Kontakt zur Polizei suchen. Ralf Bohr verwies auf das Beispiel Brüggeweg: „Unser Ziel war, die Geschwindigkeit zu reduzieren, und das geht einmal durch die Schilder, aber auch durch die Radfahrer auf der Fahrbahn, so ähnlich wie im Brüggeweg, wo deutlich langsamer gefahren wird, obwohl sie schnurgerade ist.“

Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) ist froh, dass nach Jahren der Querelen um die Tempo-30-Zone nun eine Lösung gefunden worden ist. „Wir haben vor vier Jahren angefangen uns darüber intensiv zu unterhalten und es am Ende geschafft, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ich denke, für die Mehrzahl der Hemelinger ist das eine gute Lösung.“ Man sehe allerdings auch, wie lange kommunalpolitische Prozesse dauerten.