Peter Sakuth, Geschäftsführer von Hausbau (von links), Fred Wessel und Ortsamtsleiterin Karin Mathes bei der Grundsteinlegung. (fotos: PETRA STUBBE)

Nach drei Hammerschlägen war der Tradition genüge getan: Mit der Grundsteinlegung für 39 Stadthäuser in der Otto-Braun-Straße tritt ein für die Vahr besonderes Bauprojekt in die heiße Phase, denn hier geht es nicht um Mietwohnungen, sondern um zum Teil hochpreisige Eigenheime.

Bauherr ist die eigens gegründete Bremer Hausbau, ein gemeinsames Unternehmen der beiden Bauträger Rausch Wohnungsbau und der Interhomes Aktiengesellschaft. 14 der neu entstehenden Reihenhäuser sind nach dem neuen Eigenheimzuschuss, den der Senator erst Anfang Mai beschlossen hatte, mit 15 000 Euro förderfähig.

Peter Sakuth, Geschäftsführer bei Hausbau und Ex-Innensenator unter Klaus Wedemeier, umriss in seinen Grußworten die Zielgruppe: „Es war sinnvoll, ein Angebot für jüngere Familien mit Kindern zu machen.“ Er sparte auch nicht mit Dank an die Politik für den Eigenheimzuschuss. „Wir sagen: Bremen braucht ein Förderprogramm, um Eigenheime zu finanzieren.“ Überraschend ist das Lob allerdings nicht: Neben den Käufern von Immobilien würden natürlich auch Bauunternehmen profitieren, wenn die Nachfrage nach Eigenheimen steigt. „Wir sagen immer, dass quartierspezifisch gefördert werden muss und nicht mit der Gießkanne“, ergänzte Peter Sakuth.

Lobend hob Peter Sakuth auch die recht unbürokratische Antragstellung hervor. Diese läuft über die Bremer Aufbau-Bank (BAB). Die Voraussetzung: mindestens ein minderjähriges Kind in der Familie und der erstmalige Kauf eines neuen Eigenheims, das auch selbst genutzt wird. Der Zuschuss muss übrigens zurückgezahlt werden, wenn die Familie das Haus innerhalb von fünf Jahren verkauft oder vermietet. Und noch eine wichtige Voraussetzung: Die Immobilie muss in einem besonders benachteiligten Ortsteil liegen. Ziel des Programms ist nämlich, die soziale Durchmischung in den Quartieren zu stabilisieren und zu stärken.

Die Neue Vahr Nord mit seinen prägenden Geschosswohnungsbau und sehr geringer Wohneigentumsquote gehört zu diesen Ortsteilen, genauso wie Tenever, Hemelingen oder auch Gröpelingen. Über 41 Prozent der Wohngebäude in der Neuen Vahr Nord liegen in der Hand von Wohnungsbauunternehmen. In diesem Fall der Gewoba. Übertroffen wird dieser Wert nur noch von der Neuen Vahr Südwest.

Der Bedarf ist offensichtlich da. Vier Häuser sind bereits verkauft, und Ortsamtsleiterin Karin Mathes ergänzte: „Wir werden immer wieder von Vahrern angesprochen, die gerne Eigenheime kaufen möchten, weil sie gerne in der Vahr wohnen.“ Das Bauvorhaben sei ein kleiner Baustein, um eine andere soziale Durchmischung in der Vahr hinzubekommen. „Hier war sozialer Wohnungsbau angedacht, da haben sich Ortsamt und Beirat vehement dagegen gewehrt, weil wir hier soziale Durchmischung haben wollen.“ Die Hoffnung der Ortsamtsleiterin: einkommenstärkere Familien kaufen sich ein Haus im Stadtteil und nicht in einer der Randgemeinden Bremens. „Die Gewoba hat 9000 Wohnungen hier, deren Mietpreise teils unter dem des sozialen Wohnungsbaus liegen. Wenn hier mehr Sozialbauten entstehen, kann man nicht von einer sozialen Durchmischung sprechen“, argumentiert Karin Mathes.

Über zwölf Millionen Euro investiert die Bremer Hausbau in das Neubaugebiet Mittelkampsfleet in der Otto-Braun-Straße. Zwei Haustypen werden zum Verkauf angeboten: eines mit 146 Quadratmetern Grundfläche und ein Typ mit 115 Quadratmetern Grundfläche. Letztere sind mit einem Preis ab 305 000 Euro förderfähig. Die ­anderen Reihenhäuser, die sich ein wenig an den Backsteinexpressionismus der 1920er-Jahre orientieren, fallen aus der Förderung raus, denn diese gilt nur bis zu einem Kaufpreis bis zu 330 000 Euro. Das Unternehmen plant, die ersten Häuser ab Ende April 2019 an die neuen Eigentümer zu übergeben.