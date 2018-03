Die Reisegruppe aus Bremen informierte sich auch im Mädchenheim in Marrakesch über die Unterbringung von Jugendlichen. (Edwin Platt)

Osterholz. Der Blick fällt in einen kahlen Raum, aus dem nur ein leises „Klack“ zu hören ist. Ein über zwanzigjähriger Jugendlicher bewegt den schwarzen Läufer auf dem Spielbrett. Es ist Nachmittag. Es ist ruhig. Die Bodenfliesen sind blank, die Wände kahl, jeder Raum ist durch Glas einsehbar im staatlichen Jugendhaus von Marrakesch. Es herrscht afrikanischer Winter – bei acht Grad und Regen, ohne Heizung. Orangen hängen an Zweigen vor dem Jugendhaus. Eine einzelne Frau blickt auf einen Computer, der keinen Internetanschluss hat. Es sind kaum Menschen im Jugendzentrum, das auch einen Saal für gut hundert Leute vorhält. Vor der Tür registrierten Wächter die Reisegruppe aus Bremen, wie überall auf der Tour. Gleich sollen eine Handvoll Jugendlicher zum Gespräch komme. Auch die Beschäftigten des Hauses wollen sich mit den Deutschen austauschen.

Ein Dutzend Bremerinnen und Bremer aus dem Bereich Jugendarbeit – Streetworker des Mobilen Diensts, Jugendpsychiater vom Klinikum Ost und Bremerhaven, Beschäftigte der Jugendeinrichtung Alten Eichen oder vom Mütterzentrum in Osterholz, des Deutschen Roten Kreuzes oder dem Diakonischen Werk – haben die Gelegenheit zu einem Austausch über die Arbeit mit jungen Menschen genutzt und sind für eine Woche nach Marokko gereist, gefördert von Transnational Corridors.

Bücher hinter Gittern in der Bibliothek des Mädchenheims. (Edwin Platt)

Marokko, Vorstellungen über das Land werden weitgehend von Urlaubserfahrungen oder durch Schlagzeilen über Geflüchtete oder Attentate im Land bestimmt. Wie leben Jugendliche in dem afrikanischen Land? Welche Erfahrungen prägen ihr Leben? Die Bremer Gruppe um Rachid L‘Aoufir und dem Bremer Ansprechpartner Jürgen Stein, stellvertretender Geschäftsführer der Bremer Diakonischen Werke, landete in Casablanca, einer Stadt mit mehr als fünf Millionen Einwohnern. Weiteres Ziel war Marrakesch mit einer Million Einwohnern.

Im Theatersaal des Centre Culturel Les Etoiles Sidi Moumen, Jugendeinrichtung einer Stiftung, läuft ein einsamer Heizlüfter. Ein Video erklärt die Einrichtung und ihre Theaterarbeit, durch die Jugendliche über Rollenspiele andere Verhaltensweisen erlernen sollen. Der Theater-Coach Dunja, der Spanisch, Französisch und Arabisch spricht, erklärt Szenen in der Straßenbahn, im Café, in einer Psychiatrie, die das Selbstvertrauen der Jugendlichen in unbekannten Situationen stärken sollen.

Umgangssprache ist hier Französisch. In Marrakesch treffen deutsche Jugendpsychiater auch marokkanische Kollegen und stellen fest, dass ihre Arbeit recht ähnlich ist. Was insgesamt auffällt: die Jugendlichen sind zum Teil deutlich älter als 20 Jahre, was Dunja damit erklärt, dass in Marokko als Jugendlicher gilt, wer noch keine eigene Familie gegründet hat.

Wächst man in ländlichen Gegenden Marokkos auf, lernt man in der Regel berberisch, eine Lautsprache ohne Schrift. Kommt man zur Schule, was sich Eltern nicht immer leisten können, ist marokkanisch Pflicht, eine Variante des Arabischen. An weiterführenden Schulen wird Französisch verlangt, beim Studium auch zusätzlich Englisch. Wer hier in einer Jugendeinrichtung Theaterkenntnisse erwirbt, kommt nicht zufällig von der Straße herein, sucht Zeitvertreib mit Gleichaltrigen oder will einfach mal gesellig abhängen, wie es in Bremen sein könnte. Er wird stattdessen über Bildung verfügen und dazulernen wollen. Er kommt gewöhnlich mit der teureren, aber sauberen Straßenbahn statt mit dem Bus, der billig ist, aber als gefährlich gilt. Träger von Jugendeinrichtungen sind Stiftungen, die bewusst Leistungsträger und Begabungen fördern.

In der einzigen staatlichen Jugendeinrichtung in Marrakesch, können Jugendliche sich anmelden, um zum Beispiel Schach zu spielen. In einer Einrichtung für 180 Mädchen aus ländlichen Regionen ist das Foyer der einzige Bereich, in dem Mädchen von ihren Eltern besucht werden können. Die Eltern werden kaum den Speisesaal mit den Metalltischen und -stühlen sehen, nicht die Bibliothek mit Büchern hinter Gittertüren, nicht die Schlafräume für jeweils vier Mädchen in Etagenbetten, schmucklos, immer gleiches Bettzeug, mit Spinden und einem Tisch und Stuhl pro Zimmer, aber ohne Zimmertür. Selbst die Waschräume haben keine Tür zum Flur, immer sind sie einsehbar. Kein Teddy, keine Puppe, Individualität findet hier keinen Raum. Und doch: Mädchen, die hier untergebracht sind und Unterricht bekommen, haben Eltern, die sich das leisten können. Sie müssen weniger fürchten, jung verheiratet zu werden und vielleicht eine von vier Frauen zu sein, die marokkanische Männer haben dürfen. Überall in den öffentlichen Räumen von Casablanca bis Marrakesch oder in einer Raststätte unterwegs prangen Bilder des Königs Mohammed VI. Nur in einem Lokal am Marktplatz von Marrakesch ist auch Lalla Salma abgebildet, die Frau Mohammed VI. Sie wird nicht als Königin bezeichnet, sondern darf sich Prinzessin nennen. Vor ihrer Heirat war sie in der drittgrößten Stadt Marokkos in Fès Informatikerin. Auf dem Rastplatz der Busreise beim Weg zurück nach Casablanca zeigen Schilder Femme und Homme. Erst beim Eintreten wird der Irrtum deutlich: Es handelt sich nicht um Toiletten, sondern um Gebetsräume, worauf auch die Schuhe im Eingang hindeuten.

Die kulturellen Unterschiede sind groß, nicht nur für Jugendliche aus Marokko und aus Deutschland. Wie groß, lässt sich auch nach einer Woche und dem Besuch unterschiedlicher Jugendeinrichtungen kaum erfassen, aber das kulturelle Verständnis ist gewachsen, weit über einen Urlaubsaufenthalt hinaus.

Transnational Corridors und insbesondere Vorstandsmitglied Rachid L‘Aoufir haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Jugend- und Fachkräfteaustausch zwischen Marokko und Deutschland zu fördern. Unterstützt wird Transnational Corridors unter anderem vom Auswärtigen Amt. Kontakt: www.transnational-corridors.com.