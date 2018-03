Mit einem professionellen Headset bewegte sich Moderatorin Gabi Grete Kellerhof durch die Reihen. (PETRA STUBBE)

Der Internationale Frauentag am 8. März wird bereits seit über 100 Jahren weltweit gefeiert. Für die AG Frauen in Osterholz-Tenever war das mehr als Grund genug, wieder ein großes Fest zu organisieren. Die Kooperation von sozial-lokalen Einrichtungen im Stadtteil, bestehend aus dem Haus der Familie, Arbeitslosenzentrum (ALZ), Mütterzentrum und Frauengesundheit in Tenever hatte den Saal des OTe-Zentrums an der Otto-Brenner-Allee mit Tischen, Stühlen und einer Bühne hergerichtet. Von 10 bis 13 Uhr kamen hier rund 200 Frauen zum interkulturellen Austausch zusammen. Ein vielfältiges und kunterbuntes Miteinander stand an diesem Tag im Vordergrund. Viele Frauen hatten auch ihre Kinder mitgebracht, auf Wunsch kümmerten sich Betreuerinnen um die Kleinen.

Auf einer Stellwand mit Weltkarte hatten die Frauen mit bunten Pin-Stecknadeln ihre Heimatorte gekennzeichnet. Damit war hier für alle beeindruckend sichtbar, aus welchen verschiedenen Ländern die „Teneveranerinnen“ nach Deutschland gekommen sind.

Programm mit offener Bühne

„In unserem Programm wollen wir diesmal auch die offene Bühne ausprobieren. Es gibt eigentlich keinen fest geplanten Ablauf, sondern jede Frau kann selbst etwas beitragen“, erzählte Janine Precht von der AG Frauen. „Aus allen Bereichen des Lebens möchten wir Frauen ermutigen, sich zu Wort zu melden und ihre Fähigkeiten und Traditionen vor Publikum zu präsentieren“, sagte sie.

Nach dem Aufruf hatten sich etliche Teilnehmerinnen angemeldet, zudem war es auch möglich, spontan mitzumachen. Ob alleine, zu zweit oder in einer Gruppe. So kam eine bunte Mischung von Gesang, Tanz, Lesung, Musik, Comedy, Theaterszenen und Gedichten zustande. Selbstverständlich durften auch kritische Töne laut werden und bestehende Probleme als Thema auftauchen. Vielleicht gab es sogar verborgene Talente zu entdecken?

Unter anderem zeigten zwei tamilische Frauen ihre zauberhaften Tänze, das Mütterzentrum präsentierte schwungvoll ihren musikalischen Sketch „Das bisschen Haushalt...“ und die Afrikanerin Hadley Ossama vom Sprach- und Erzählcafé trug die Geschichte von den „Bohnen des Dankes“ vor. Der kleine russische Frauenchor vom Haus der Familie mit „Olga“ am Akkordeon forderte alle zum Mitsingen auf. Schnell wurde das Text- und Notenblatt „Brot und Rosen“ verteilt und das Streiklied von 1912 schallte mit „Wenn wir zusammen gehn...“ durch den Raum.

Gefühlvoll moderiert wurde die Veranstaltung von Gabi-Grete Kellerhof, die sich mit einem professionellen Headset-Mikrofon durch die Reihen bewegte. Die ehemalige Leiterin des ALZ Tenever setzt sich auch im Ruhestand aktiv für die Frauenbewegung ein.

Auch Christa Brämsmann, Leiterin des Mütterzentrums Osterholz-Tenever, wurde nicht müde, die kämpferische Seite des Weltfrauentags herauszustellen. „Die Gleichberechtigung ist immer noch nicht selbstverständlich. Frauen werden meistens schlechter bezahlt als Männer“, betonte sie und meinte: „Für uns Frauen ist Solidarität ganz wichtig!“ Das soziale und politische Engagement von Christa Brämsmann hat immerhin dazu geführt, dass sie 2013 zur Bremer Frau des Jahres gekürt wurde.

Gegen 12 Uhr, nach dem Ende des Deutschkurses im Frauengesundheitszentrum nebenan, kam noch eine weitere Frauengruppe in den Saal, um bei dem Spektakel aktiv dabei zu sein. Auch sie hatten wie die meisten vorher ihre selbst gebackenen Kuchen und andere Leckereien mitgebracht. Alle Essensbeiträge waren nun auf drei großen Tischen zu einem internationalen Buffet zusammengestellt. Ein herrlicher Anblick und so gab es zum Abschluss ein gemeinsames Mittagessen.

Auch Quartiersmanagerin Katrin Höpker freute sich über dieses Frauenfest, welches beste Gelegenheit zum Aufeinandertreffen sowie zum engagierten Netzwerken biete. „Frauen können immer viel voneinander lernen und hier erfahren sie auch, was es bei uns im Stadtteil an Angeboten und Hilfen gibt“, lautete ihr Resümee.