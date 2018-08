Ziege Nils vom Nabu erweist sich als sehr geschickt auf dem Kletterparcours beim Sommerfest auf dem Ellener Hof. (PETRA STUBBE)

Der Shantychor Bremen-Mahndorf lässt die Wogen rollen und Matrosen an ihre Geliebten denken. Kinder lassen sich im Tipi ihre Gesichter bemalen. Nebenan hüpfen Mädchen und Junden auf einem Trampolin oder bauen aus Kisten und Brettern einen Parcours zum Balancieren. Kaum einen Meter weiter zupft Alfi, der Esel des Nabu, an spärlichen Grashalmen. Es ist Hoffest im Ellener Dorf, für das sich die Bremer Heimstiftung und Hansa, die Awo und der Familienbund, die Altenpflegeschule und die Apotheke und das Orthopädie-Geschäft und mehr zusammengetan haben. Viele engagieren sich ehrenamtlich fürs Gelingen. Sie haben Freunde und Verwandte eingeladen, wollen klönen, die Sonne und das Fest genießen.

Gefeiert wird von 15 bis 18 Uhr, doch schon um Fünf schüttelt die Grillmannschaft die Köpfe. 600 Würstchen waren in knapp zwei Stunden ausverkauft. Aber Kaffee und Kuchen, der wandert noch unverdrossen an die Bierzeltgarnituren, um die so viele Gehwagen und Rollstühle herumstehen. Es braucht nicht viele Attraktionen. Alfi, der Esel des Nabu, ist mit zwei schwarzen Schafen gekommen und zwei Kaninchen, die sich alle streicheln lassen. Alfi ist manchmal etwas bockig, das könnte aber auch Altersstarrsinn sein, denn Alfi ist 26 Jahre alt, schon ganz grau, und hat die Zeiten, als er Wagen zog und Kinder trug, lange hinter sich gelassen. Er genießt seinen Ruhestand. Dafür hat sich die Ziege Nils auf den Weg gemacht und besucht in den Häusern Bettlägerige. Es ist eine große Freude, liegt man schon Wochen und dann zupft eine Ziege am Bettzeug.

Ivo Slis ist eine Marke für sich. Ivo verkauft, mit weißem Rauschebart und Sonnenbrille zu hippen Sportklamotten, Vanille-, Erdbeer- und Stracciatella-Eis, mehr nicht. Auf seiner zweiseitigen Visitenkarte trägt er den Bart einmal als Weihnachtsmann mit italienischer Adresse und andererseits als Tutti-Frutti-Eiscafé in Oyten. Ivo ist 1943 geboren und erzählt, er habe mit solch einem Eiswagen als 14-Jähriger in Mailand begonnen, Eis zu verkaufen. Heute lebt er nahe Bremen und ist immer noch für jeden Spaß zu haben. Er neckt die Kinder, schaut den Damen nach oder lockt sie zu einer Kugel Vanilleeis. Er lässt auch Kundschaft ein bisschen warten, wenn es ihn zu einem Tänzchen bei „Wir lagen vor Madagaskar“ von den Shantys lockt.

Sabine Schöbel, die Hausleiterin vom Ellener Hof, ist entspannt. Sie hat ein Ohr für den Hausmeister, der hier und da fleißig Kleinigkeiten richtet. Sie schaut über die vollen Tischreihen, bekommt keine Wurst mehr für einen Euro ab, hatte ja aber schon eine Kugel Vanilleein von Ivo, ebenfalls für einen Euro. Das Wetter passt, die vielen Helfer sind überall, die Gäste bei bester Laune.

Hier wird kein Geld verdient, höchstens werden Kosten gedeckt. So hat es Tradition in Blockdiek. Und dann hat es auch Stefan Kunold, der Quartiersmanager von Blockdiek, mit dem Rad von der Schlachte her geschafft, wo er sich gerade der Jugend gewidmet hat, um sich nun den Reiferen und Kindern zuzuwenden.