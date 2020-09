Dem Hastedter Posaunenchor mangelt es nicht an Nachwuchs. Ein Grund dafür ist, dass junge Leute einfach an ein Instrument gelangen können. (PETRA STUBBE)

Fünf Mitglieder waren es am Anfang, heute sind es 30. Mit wachsender Besetzung und voller Begeisterung begleitet der Hastedter Posaunenchor der evangelischen Alt-Hastedter Kirche und der Auferstehungskirche das Gemeindeleben. Und das bereits seit dem Jahr 1950. Im Februar feierten die Bläserinnen und Bläser ihr 70. Bestehen mit einem Konzert.

Bald darauf trat dann ein, womit wohl keiner bis dahin gerechnet hätte. Die Proben wurden aufgrund der Corona-Maßnahmen eingestellt, Auftritte waren bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr möglich. Seit Juni treffen sich die Mitglieder – anfangs nur in Kleinstgruppen – wieder zum gemeinsamen Musizieren. Ein Konzert steht ebenfalls an. Gemeindekantorin Ruth Drefahl, die den Posaunenchor leitet, freut sich über die vorsichtige Rückkehr zum Probenbetrieb und ist stolz auf ihr engagiertes Ensemble.

Zu ihrer großen Freude mangelt es außerdem nicht an Nachwuchs. „Bei uns musizieren Jugendliche wie selbstverständlich neben 70-Jährigen“, berichtet sie. „Unsere Nachwuchsarbeit ist ein gutes Fundament für die Fortführung der Tradition.“

Den Grundstein zur Gründung legte der Diakon Karl Berger. Nachdem sein erster Versuch 1946 scheiterte, startete er 1949 einen neuen Aufruf. Interessierte Einsteiger als auch Fortgeschrittene sollten sich im Gemeindehaus melden. „Die erste Probe fand dann am 9. Februar 1950 statt“, erzählt Ruth Drefahl. „Das Ensemble bestand aus nur drei Schülern, zwei Lehrlingen und Berger selbst, der Flügelhorn spielte. Eines der Gründungsmitglieder war Walter Rossberg, der im letzten Jahr verstarb und noch bis 2017 für den Chor im Einsatz war.“

Auch Edzard Steffens ist dem Posaunenchor schon lange treu und feiert in diesem Jahr seinen 60. Chor-Geburtstag. Mit elf Jahren wurde der heute 71-jährige Mitglied, lernte anfangs auf der Trompete und später dazu noch Tenorhorn. „Andere Jungs spielten Fußball, ich habe Musik gemacht“, sagt Steffens schmunzelnd. „Ich wollte als Kind immer ein Instrument lernen, meine Eltern konnten es mir damals aber nicht ermöglichen. Im Posaunenchor habe ich eine Trompete geliehen bekommen und musste daher nichts dafür bezahlen.“ Tatsächlich schaffte die Alt-Hastedter Gemeinde die Instrumente an und stellte sie den Mitgliedern zur Verfügung. Dafür setzten sich die Diakone Karl Berger und später Herbert Otte ein, der 1959 die Leitung des Chors übernahm.

„Herbert Otte war nicht nur mein Musiklehrer, der mir alle Grundlagen beibrachte, sondern ist später auch ein sehr guter Freund geworden“, erzählt Steffens, der in Hastedt aufwuchs und heute in Findorff lebt. „Die Arbeit, die er gemacht hat, war für eine unglaublich große Zahl von Kindern und Jugendlichen enorm wichtig. Viele junge Hastedter in meinem Alter waren im Posaunenchor aktiv. Denn damals gab es zum einen nicht ein so großes Angebot an Freizeitaktivitäten, wie es heute der Fall ist. Zum anderen besaßen die meisten Familien nicht viel Geld.“

Auch heute fehlt es nicht an Nachwuchs. „Das jüngste Mitglied ist 17 und das älteste 72 Jahre alt “, berichtet Drefahl und die Bläserin Annabelle Lauryn fügt hinzu: „Trotz der Altersspanne herrscht bei uns eine sehr lockere Atmosphäre und wir sind alle auf einer Augenhöhe.“ Die 19-Jährige feiert in diesem Jahr ein persönliches Jubiläum. Seit zehn Jahren spielt sie bereits im Posaunenchor. „Ich war mit acht auf dem Sommerfest der Alt-Hastedter Gemeinde und da gab es einen Stand, an dem man verschiedene Instrumente ausprobieren konnte“, erinnert sie sich. „Das hat mich auf den Geschmack gebracht und ich bin mit neun bei den Jungbläsern eingestiegen.“ Für die Habenhauserin, die derzeit noch ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, ist die Musik ein Hobby, aber eines, von dem sie sich vorstellen könnte, es womöglich einmal zum Beruf zu machen.

„Wir haben unter den jungen Leuten natürlich eine höhere Fluktuation“, sagt Drefahl. „Sie ziehen weg zum Studium, gründen eine Familie oder geben anderen Interessen den Vorrang. Ich freue mich deshalb besonders, dass unsere Anfängergruppen gut besetzt sind. So kommt immer Nachwuchs nach.“ Die Neueinsteiger haben montags ihren separaten Anfängerunterricht bei Claudia Hapke. Nach und nach werden sie dann in die Fortgeschrittenengruppe integriert, die dienstags mit Ruth Drefahl probt.

Die Kantorin hat an der Bremer Hochschule für Künste Kirchenmusik studiert und kam 1989 zur Alt-Hastedter Gemeinde. Mit Blechblasinstrumenten hatte sie bis dahin wenig am Hut. Das sei musikalisches Neuland für sie gewesen, berichtet sie, aber ein sehr reizvolles, wie sich bald herausstellen sollte.

Die 58-Jährige, die während des Studiums neben Orgel und Klavier auch Querflöte spielte, lernte zusätzlich noch Trompete. Seit 1991 liegt die Leitung des Posaunenchors in ihren Händen und immer noch ist sie begeistert von dem satten Klangteppich der Instrumente. „Wenn Trompeten, Posaunen, Flügelhörner, Tenorhörner, Waldhörner und Tuba den Kirchraum erfüllen, ist das schon ein besonderes Erlebnis, das Gänsehaut hervorrufen kann.“ Zwei- bis dreimal im Monat begleitet der Posaunenchor normalerweise die Gemeindegottesdienste.

Außerdem stehen Auftritte bei Stadtteilfesten und selbst organisierte Konzerte auf dem Programm. In den letzten Monaten war es aufgrund der Corona-Einschränkungen allerdings etwas stiller um die Musikerinnen und Musiker geworden. Trotzdem ist Ruth Drefahl froh, dass sie auf ein so großes Ensemble zurückgreifen kann.

Annabelle Lauryn kann sich noch gut an ihren ersten Auftritt erinnern. „Ich hab viele Töne nicht richtig getroffen“, sagt sie lachend. Böse Blicke gab es trotzdem nicht von den Kollegen. „Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft sind unbezahlbar“, sagt Steffens. „In einem Chor mit anderen zusammenzuspielen, das verbindet einfach.“ Ans Aufhören denkt er deshalb auch noch lange nicht. Es mache zu viel Spaß, schwärmt er, außerdem sei es das beste Training für die Lunge und halte obendrein jung.

Weitere Informationen

Der Gottesdienst zum Michaelisfest mit Beteiligung des Posaunenchors findet am Dienstag, 29. September, um 19 Uhr, in der Alt-Hastedter Kirche, Bennigsenstraße 7, statt. Kontakt zur Chorleitung: ruth.drefahl@nord-com.