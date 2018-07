Beiratssprecher Bernd Siegel (von links), Abteilungsleiter Christian Poppe und Werner Koberg, Chef der Verschönerungsgruppe der Vahrer Maulwürfe, sind stolz auf die Arbeit der Maulwürfe für den Stadtteil. (fotos: PETRA STUBBE)

Es ist angenehm kühl in der Werkstatt der Vahrer Maulwürfe in der August-Bebel-Allee – sicherlich ein großes Plus angesichts der drückenden Hitze, die schon am Morgen den Asphalt und den Beton aufheizt. In der Werkstatt arbeiten drei "Maulwürfe" an Baumstämmen, denen sie Gesichter einschnitzen und die sie mit knalligen Farben bemalen. Sie sollen später in der Vahr aufgestellt werden und das Stadtbild aufwerten. Denn das ist eine der Kernaufgaben der Vahrer Maulwürfe: die Verschönerung der Vahr. Für die Mitarbeiter ist das allerdings eine Aufgabe mit begrenzter Halbwertszeit.

"Ich arbeite gerne kreativ"

Simon Fitsche ist einer der "alten Hasen", seit mehr als zwei Jahren arbeitet er für die Maulwürfe. "Ich arbeite gerne kreativ", sagt der Hemelinger über sich. "Wir bemalen Schaltkästen, gestalten diese Baumstämme und buddeln sie natürlich auch ein, wir streichen ausgeblichene Bänke, verschönern im Allgemeinen den Stadtteil." Zu den Aufgaben gehört aber auch die Pflege der Spielplätze im Stadtteil.

In den Wintermonaten, wenn die Maulwürfe weniger draußen arbeiten, bauen sie Nistkästen, die knallbunt bemalt in der Vahr aufgehängt werden. Angestellt ist Fitsche Simon über eine arbeitsmarkpolitische Maßnahme, so wie weitere Kollegen von ihm. Diese Maßnahmen, die teilweise das Jobcenter bezahlt, sind allerdings befristet. Im Dezember läuft der Vertrag von Fitsche Simon aus. "Ich würde natürlich gerne weitermachen", sagt er. Eine Chance auf den ersten Arbeitsmarkt sieht er für sich nicht mehr. "Ich gehe auf die 60 zu, jetzt noch großartig etwas werden, wird schwer", sagt Fitsche Simon, der in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Programmen und Initiativen gearbeitet hat. Dieser Dauerschleife würde er am liebsten entrinnen. "Ich bin dafür, solche Jobs dauerhaft zu fördern, es ist doch schön, wenn wir die Stadt sauber halten."

Es geht um Wertschätzung

Finanziert wird das gesamte Projekt aus verschiedenen Quellen: vom Jobcenter, aus Mitteln des Förderprogramms Wohnen in Nachbarschaften (Win) und aus den sogenannten Globalmitteln des Beirates Vahr.

Von einer Win-win-Situation, also einem Gewinn für alle Seiten, spricht auch Christian Poppe. Er ist Abteilungsleiter der gemeinnützigen GmbH Jugendhilfe und Soziale Arbeit (JUS) und damit verantwortlich für die Vahrer Maulwürde. Er hat die Nachfolge von Barbara Trampe angetreten, die in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen ist. "Es geht um Wertschätzung, um soziale Teilhabe, und die Teilnehmer erfahren gesellschaftliche Anerkennung", betont Christian Poppe. Die Anerkennung für die geleistete Arbeit, das sei aber das Wichtigste. Die Stadt wiederum profitiert von dem Einsatz der Teilnehmer für die Allgemeinheit.

Viel Zuspruch

Tobias Koch bestätigt diesen Eindruck: "Ich fühle mich hier sehr wohl, ich sehe, dass ich was geleistet habe." Aus der Bevölkerung komme sehr viel Zuspruch. "Die meisten sagen, dass das zur Stadtteilverschönerung beiträgt." Ob es für ihn bei den Maulwürden weitergeht, weiß er noch nicht. Bis Ende Juli läuft sein Vertrag. Ob das Jobcenter die Maßnahme allerdings verlängert, ist kurz vor Monatsende noch unklar. Selbstverständlich würde er gerne weitermachen. "Weil ich Spaß und Freude an der Arbeit habe", sagt Tobias Koch.

Christian Poppe meint, dass arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nicht zu einer Dauerschleife werden dürften. Beiratssprecher Bernd Siegel ergänzt: "Viele Politiker haben erkannt, dass nicht alle Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt werden landen können. Diesen Menschen sollte ein sozialer Arbeitsmarkt angeboten werden."

Verschiedene Träger

Tatsächlich haben in der Vergangenheit verschiedene Träger von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen diese Forderung erhoben. Und die Politik hat reagiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat ein Programm für Langzeitarbeitslose angekündigt, mit dem 150 000 Langzeitarbeitslose eine Beschäftigung bekommen sollen. Allerdings: Auch diese Maßnahme, die einen massiven Lohnzuschuss für die Arbeitgeber vorsieht, hat das Ziel, die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Kritik gab es an den Plänen von mehreren Seiten: von Arbeitgebern, denen die Pläne zu weit gehen, aber auch von Wohlfahrtsverbänden, denen die Pläne nicht weit genug gehen. In Deutschland gelten mehr als 850 000 Menschen als langzeitarbeitslos. Viele haben mehrere "Vermittlungshemmnisse", wie es im Behördenjargon heißt. Das heißt: Sie haben nie einen Beruf gelernt, sind zu alt oder haben gesundheitliche Probleme. Zu dieser Zahl gesellen sich allerdings noch diejenigen, die aktuell in Maßnahmen, Fort- und Weiterbildungen stecken.

Ein geregelter Alltag

Für Dieter Huf wird Ende Juli Schluss sein bei den Maulwürfen. Seit Februar ist der gelernte Kfz-Mechaniker dabei, der für sich keine Möglichkeit mehr auf dem Arbeitsmarkt sieht. "Da gibt es keine Chance mehr reinzukommen." Auch Hoffnung, noch etwas Anderes lernen zu können, habe er sich in den vergangenen Jahren nicht mehr gemacht. Auch wenn es für ihn bei den Maulwürfen nicht weitergeht, zählt er die Vorzüge auf: "Man hat einen geregelten Alltag, man hängt nicht rum und weiß etwas mit sich anzufangen." In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Fitsche Simon: "Für viele ist es auch eine Chance, aus bestimmten Milieus rauszukommen."

Dann widmen die beiden sich wieder ihren Kunstwerken, sie verschönern bald die Vahr. Dauerhaft.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über die Vahrer und Bremer Maulwürfe und zur gemeinnützigen Jugendhilfe und Soziale Arbeit GmbH (JUS), Plantage 24, unter Telefon 04 21/69 60 69-0, oder per E-Mail an info@jus-bremen.de und auf www.jus-bremen.de sowie über www.sozialestadt.bremen.de.