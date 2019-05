Jobst von Schwarzkopf vor dem Teilabriss in der Hemelinger Bahnhofstraße 1-5. (PETRA STUBBE)

Für manch monumentales Bauprojekt wurden epische Bauzeiten fällig. Vor 13 Jahren etwa begannen die Arbeiten des Flughafens Berlin-Brandenburg, vor zwölf Jahren schmissen Bauarbeiter die ersten Ziegel für die Elbphilharmonie in den Elbschlick. Und ebenso lange existiert bereits die Idee eines Sozialkaufhauses in Hemelingen. Bisher gab es aber nur einen Teilabriss in der Hemelinger Bahnhofstraße 1-5 zu sehen, nun soll es aber bald losgehen, diesmal wirklich.

Wenn Jobst von Schwarzkopf, einer der Köpfe hinter der Idee des sozialen Kaufhauses, ungeduldig ist, dann lässt er es sich zumindest nicht anmerken. Ruhig und besonnen spricht er über die Verzögerungen des gemeinsamen Projekts Kaufhaus Hemelingen der Träger Gröpelinger Recycling Initiative, ASB und Projob, in dem Menschen über geförderte Arbeitsstellen an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden. Man merkt: Dieser Mann hat einen langen Atem.

Unter einem guten Stern standen die Bauarbeiten bisher noch nicht so recht. Es begann mit einem irdischen Problem: einem Pylon. Ein solcher verzögerte damals den Verkauf an den ersten Interessenten. Wohin nur mit dem Pylon, der Werbung für das nahe gelegene Einkaufszentrum macht? Diese Frage, über die lange und ausführlich diskutiert wurde, hat sich inzwischen erübrigt: Der Mietvertrag für die Werbesäule läuft im Herbst aus und wird seitens Immobilien Bremen (IB) nicht verlängert. Wohin er dann kommt? Diese Frage interessiert Jobst von Schwarzkopf nicht. Für ihn ist nach dem Eigentümerwechsel, der die Abrissarbeiten unterbrach, etwas Anderes wichtiger: „Die Bauanträge sind anscheinend durch.“ Es könne gearbeitet werden. Auch ein Kran, der zeitweise wieder abgebaut wurde, steht inzwischen wieder. Allerdings sagt Jobst von Schwarzkopf: „Bisher habe ich keine Bewegung gesehen.“ In jedem Fall seien aber die Architektenpläne von dem neuen Eigentümer, Sacma Immobilien GmbH aus Hemelingen, übernommen worden, sodass die Pläne für das Kaufhaus im Wesentlichen die gleichen bleiben.

Im Erdgeschoss soll künftig ein größeres Angebot an gebrauchten und reparierten Waren locken und mehr Kunden als bisher in das neue Kaufhaus im ehemaligen Eisen-Werner als temporäres Domizil locken. In den Obergeschossen sollen Wohnungen entstehen. Was bisher kaum mehr als eine Ruine ist, soll künftig den Besucher Hemelingens begrüßen. „Das Gebäude wird glaube ich ganz schön, das Tor nach Hemelingen“, meint Jobst von Schwarzkopf zu dem langwährenden Projekt.

2020 könnte es nun soweit sein. Mindestens solange soll auch der Betrieb im Eisen-Werner weitergehen – durch den Café-Betrieb im geschwungenen Eck-Schaufenster ein echter Hingucker –, aber Jobst von Schwarzkopf schwebt Größeres vor. „Wir möchten rund um das Kaufhaus noch mehr hinbekommen“, sagt er. Voraussichtlich am 1. Juni beginnt in der Osenbrückstraße eine sogenannte Upcycling-Werkstatt mit ihrem Betrieb. Dort entstehen dann auch weitere vom Jobcenter geförderte Arbeitsstellen – wenn das Jobcenter zustimmt. „Und in Hastedt machen wir als ASB eine Fahrradwerkstatt, in der Fahrradleichen aufgemöbelt werden und Bedürftigen zur Verfügung gestellt werden können“, sagt Jobst von Schwarzkopf weiter.

Eine Kritik an den bisherigen Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (Agh), zu denen auch die sogenannten 1-Euro-Jobs gehören, ist die zeitliche Befristung, mit der Langzeitarbeitslose gefördert werden können. Manche Träger sprachen von einem Drehtür-Effekt: Von der Arbeitslosigkeit in eine geförderte Arbeitsstelle hinein und von dort wieder hinaus in die Arbeitslosigkeit und in die nächste Maßnahme.

Das Teilhabe-Chancen-Gesetz, das Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, bietet nun die Möglichkeit einer bis zu fünf Jahre langen Förderung. „Für uns hat sich das Gesetz bewährt“, sagt Jobst von Schwarzkopf. Die Angestellten hätten nun Arbeitsverträge und würden nach Tarif bezahlt. „Und kommen so aus dem Jobcenter-Bezug raus.“ Und das wirke sich auch positiv auf das Selbstbewusstsein aus. „Sie identifizieren sich mehr mit dem Betrieb und ihre Berufschancen steigen.“ Allerdings: Es bleiben geförderte Arbeitsplätze, deren Förderung früher oder später ausläuft, das heißt der Schritt in den ersten Arbeitsmarkt muss in dieser Zeit geschehen. Da sieht Jobst von Schwarzkopf aber noch Verbesserungsbedarf. „Wir brauchen ein Instrument zwischen dem sozialen Arbeitsmarkt und dem ersten Arbeitsmarkt“, meint er. Es brauche Leute in den Betrieben, die Zeit und Ruhe haben diese Übergänge zu begleiten. Selbstkritisch sagt Jobst von Schwarzkopf, dass in dieser Hinsicht noch keine echte Struktur mit den Betrieben in Hemelingen entstanden sei. „Bisher konnten wir nur Einzelfälle vermitteln.“ Der Sprung vom geförderten in den ersten Arbeitsmarkt ist also nach wie vor schwierig.

Das Eisen-Werner spielt in den Überlegungen von Jobst von Schwarzkopf daher auch weiter eine große Rolle. „Wir wollen den Standort gerne erhalten“, sagt er. Er könne sich zum Beispiel ein niedrigschwelliges Kulturangebot vorstellen, schiebt aber mit Blick auf der Bürgerhaus nach: „Wir wollen aber niemanden das Wasser abgraben, sondern uns schweben kooperative Modelle vor.“

Zunächst passiert etwas Anderes vor dem Eisen-Werner: Auf dem gegenüber liegenden Platz an der Osenbrückstraße sollen möglichst noch vor dem Sommer Tische für den Café-Betrieb, täglich von neun bis 18 Uhr, aufgestellt werden und Hochbeete entstehen. Zumindest dort geht es tatsächlich auch voran: Diese Woche erteilte die Baubehörde die Genehmigung dafür.