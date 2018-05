Junge Familien freuen sich über die neue Schaukel und die Rutsche auf dem Spielplatz an der Luganer Straße. (fotos: PETRA STUBBE)

Die Kinder müssen nur das Metallrad drehen, schon schießt das Wasser aus der Pumpe, es staut sich in einem Becken, fließt in Wirbeln nach unten und bildet auf dem Sandboden große Pfützen – der Wasserspielbereich auf dem neu gestalteten Spielplatz in der Luganer Straße ist ein Highlight für die Kinder. Vor kurzem wurde er eingeweiht, und dazu gab es ein kleines Fest mit vielen, die an der Gestaltung beteiligt waren.

„Der Spielplatz brauchte dringend eine Erneuerung, er wurde kaum noch genutzt“, sagt Elke Jungbluth, Spielraumberaterin beim Amt für Soziale Dienste. Und der nächstgelegene Spielplatz in der Lausanner Straße ist seit Längerem abgebaut – so musste auf dem in der Luganer Straße dringen etwas geschehen.

Der neue Spielplatz entstand als Gemeinschaftswerk: Kinder konnten ihre Ideen einbringen, Fachleute planten, organisierten und setzten in die Tat um, was an Wünschen zusammengetragen worden war. Aber auch straffällig gewordene Jugendliche wirkten mit, die Sozialstunden leisten mussten, ebenso wie In-Jobber, die zum Beispiel das bunte Vogelhäuschen bauten, das hoch oben in einem Baum hängt.

Von einem kleinen, mit Rasen bewachsenen Hügel in der Mitte des Spielplatzes fällt der Blick auf die zwei Schaukeln, die silberfarbene Hangrutsche mit Kletteraufstieg, den Wasserspielbereich mit blauen Keramikkacheln und das Trampolin mit ebenerdiger, hochelastischer Matte. „Das Tor für den Bolzplatz war das Erste, worum wir uns gekümmert haben“, berichtet Elke Jungbluth, „es war der große Wunsch der Jungs, endlich wieder richtig Fußball spielen zu können.“

"Es ist fast ein Wunder"

„Zwar gab es nicht viel Geld, doch wir haben versucht, das Beste daraus zu machen“, sagt Barbara Trampe von den „Bremer Maulwürfen“, der Fachstelle für gemeinnützige Arbeit bei der Jugendhilfe. „So stammt die Schaukel von einem anderen Spielplatz, und der große Baum kommt aus Huchting, wo er gefällt werden musste, und der letzte Winter hat uns mit seinen vielen Stürmen viel Holz beschert, das wir bei uns gut gebrauchen konnten“, so Trampe.

Die 50 000 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Luganer Straße kamen im Wesentlichen aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ und vom Senator für Soziales. „Es ist fast ein Wunder, was wir mit der vergleichsweise geringen Summe geschaffen haben“, freut sich Aykut Tasan vom Quartiersmanagement Schweizer Viertel, „normalerweise hätte es etwa das Dreifache gekostet.“ „Und weil Anwohner und Kinder in die Gestaltung des Spielplatzes einbezogen wurden, wird er wert geschätzt, und wir haben keine Probleme mit Vandalismus“, sagt Tasan.

Ein neuer Spielplatz mitten in einem „sozialen Brennpunkt“, in dem viele Familien dicht an dicht in Wohnblöcken leben, mit oft nur winzigen Balkonen, sei eine echte Bereicherung für den Stadtteil, betont Elke Jungbluth. Für die beiden Kinder von Natalie Schmidt zum Beispiel, die aus Kasachstan stammt, gibt es im Umfeld der Wohnung nichts als eine Schaukel – um so wichtiger, dass ihre Kinder nun einen Platz haben, an dem sie sich wohlfühlen, genauso wie die Eltern. Denn mit Sonnen- und Schattenplätzen und einem Hügel, der sich im Winter auch zum Rodeln eignet, bietet der neue Spielplatz nicht zuletzt den Erwachsenen einen Wohlfühlraum an der frischen Luft, auch wegen der geordneten Gestaltung, die den Eltern jederzeit die Übersicht über das gibt, was ihre Kleinen so anstellen.

„Wir sind insgesamt drei Mal auf den Spielplatz gegangen und haben Ton für die anwesenden Kinder mitgebracht. Damit konnten sie ihre Wünsche in Modellen gestalten“, erzählt Elke Jungbluth. Die Mühe des zwölfjährigen Emre hat sich besonders gelohnt: Er hat aus dem Ton eine kleine Wasserlandschaft geformt, die aus sechs weiteren Modellen ausgewählt und letztlich umgesetzt wurde, und zwei Künstler schufen die bunten Mosaike. Aus seiner Idee wurde Wirklichkeit, und darauf ist Emre richtig stolz. Er kann nun selber das Grundwasser aus der Tiefe pumpen und es in den Sand fließen lassen, doch für das „Kuchenbacken“ der kleinen Kinder ist er schon zu alt.

„Derzeit werden in Bremen viele Spielplätze überholt oder neu gestaltet, aber auch neue angelegt“, sagt Elke Jungbluth vom Amt für Soziale Dienste. Und auch Ortsamtsleiter Ulrich Schlüter lobt, was aus dem neuen Spielplatz in der Luganer Straße geworden ist. „Denn der Stadtteil Osterholz wächst und wächst, und zum Glück haben wir hier noch das Potenzial, neue Wohnungen entstehen zu lassen, was in anderen Bremer Stadtteilen keineswegs der Fall ist.“