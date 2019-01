Jugendliche aus Hemelingen, der Vahr und Blockdiek sammeln beim Beteiligungsworkshop Ideen für das neue Rennbahnquartier. (Jan Rathke)

Wo früher Pferde und Reiter um die Wette galoppiert sind, soll bald ein ganz neues Quartier entstehen. Wenn es nach Bremer Jugendlichen geht, dann wird das Rennbahnquartier auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Sebaldsbrück ein „bunter und erlebnisreicher Ort der kurzen Wege“. In die Planung, wie das etwa 36 Hektar große Areal konkret bebaut und genutzt werden soll, bezieht die Baubehörde nun auch Jugendliche aus den umliegenden Stadtteilen mit ein.

Bei einem Beteiligungsworkshop entwickelten 30 Jungen und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren verschiedener Jugendeinrichtungen aus Hemelingen, der Vahr und Blockdiek nun erste Ideen und Visionen davon, wie sie in Zukunft leben wollen. Diese präsentierten sie im Anschluss vor Publikum. Seitens der Stadt waren Ronald Risch, verantwortlicher Stadtplaner, Petra Putzer vom Amt für Soziales, Hans-Peter Hölscher (SPD) vom Regionalausschuss Galopprennbahn sowie Jörn Hermening, Ortsamtsleiter Hemelingen gekommen. „Wir wollen euch mit ins Boot holen, weil es genau euch betrifft“, sagte Risch zur Begrüßung. „Ihr seid unsere Zielgruppe, deswegen möchten wir genau wissen, was ihr euch wünscht.“

Bunte Fassaden und ein Badesee

30 Minuten lang hatten die vier Arbeitsgruppen Zeit, um den Erwachsenen ihre Wünsche vorzutragen. Darunter: bunte Hausfassaden, ein Open-Air-Kino und ein Jugendzentrum, ein Naturspielplatz, eine Schule und ein Badesee. Ein Fluss soll das neue Quartier durchziehen, im Zentrum wünschen sich die Jugendlichen eine Anlaufstelle für Obdachlose. Die ehemalige Rennbahntribüne wollen sie als Denkmal erhalten. Auch um nachhaltige Lösungen haben sich die „zukünftigen Bewohner“ Gedanken gemacht: Auf den Straßen fahren Elektroautos und Fahrräder, Wärme soll mit Solarenergie gewonnen werden, die Verschmutzung der Grünflächen ist strengstens verboten – genauso wie „Stress und Beleidigungen aller Art“. Und, auch das ist den Jugendlichen wichtig: Junge und alte Menschen sollen im zukünftigen Quartier zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen.

Am Ende durfte die Gruppe dann Fragen an die erwachsenen Gäste richten. Nur eine gab es, dafür eine sehr zentrale: „Wie lange wird es denn jetzt dauern, bis das neue Quartier gebaut wird?“, wollten die Jungen und Mädchen wissen – und wurden vertröstet. Konkrete Aussagen wolle man noch nicht treffen, sagte Stadtplaner Risch. Man müsse zunächst noch „einige Probleme lösen“, bevor man dann in zwei bis drei Jahren erste Maßnahmen zur Umsetzung ergreifen könne. Eines dieser „Probleme“, die Risch nicht konkret benannte, konnten die Jugendlichen schon mit Blick aus dem Fenster in Richtung Galopprennbahn erahnen: „Rettet die Rennbahn, jede Unterschrift zählt“ steht dort in Rot auf einem Schild des Bremer Rennvereins geschrieben.

Widerstand kam nicht zur Sprache

Gegen die geplante Bebauung regt sich derzeit großer Widerstand. Gegenwind kommt auch seitens der Bürgerinitiative Rennbahngelände Bremen: Sie will die Fläche für Erholung, Freizeit, Sport und Kultur sowie als grüne Ausgleichsfläche erhalten. Etwa 29 000 Unterschriften haben die Initiatoren dafür gesammelt und beim Amt eingereicht. Damit ist die Initiative hauchdünn davor, einen Volksentscheid herbeizuführen.

Zur Sprache kam das am Montag allerdings nicht. Stattdessen zeigte sich Stadtplaner Risch optimistisch. Denn eines, sagte er, stehe fest: Die Wünsche der Jugendlichen wolle man nun mit in die nächste Planungsrunde nehmen. Landschafts- und Städteplaner sollen sie gemeinsam mit anderen Ideen und Konzepten prüfen und in einem ersten konkreten Entwurf des Rennbahnareals zusammenfügen. Wenn dieser im Anschluss – Termin bisher unbekannt – diskutiert werde, sollen auch von den Jugendlichen einige mit am Verhandlungstisch sitzen, versprach Risch und forderte zu einer direkten Wahl der Stellvertreter auf. Alle Hände schnellten in die Höhe – die Jugendlichen aus den umliegenden Stadtteilen wollen mitreden. Drei Mädchen und drei Jungen wurden ausgewählt. Sie dürfen zukünftig beurteilen, ob ihre Ideen ausreichend berücksichtigt wurden.