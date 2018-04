Die Brache an der Diedrich-Wilkens-Straße in Hemelingen mit Gewerbebetrieben im Hintergrund. (PETRA STUBBE)

Der Beirat möchte Tempo bei der Entwicklung Hemelingens machen. Gleich drei Beschlüsse für Planungskonferenzen verabschiedeten die Mitglieder des Stadtteilparlaments in ihrer jüngsten Sitzung.

Ein scheinbar unendliches Thema wird im Mai zum Gegenstand einer Planungskonferenz: Die Brache an der Diedrich-Wilkens-Straße und der stockende Umbau der Alten Post zu einem Kindergarten. Der Beirat sähe gerne Fortschritte in diesem Bereich Hemelingens, der seit fast 20 Jahren brach liegt. Behindert wird die Entwicklung durch ein Geruchsgutachten, das die schon vor Jahren geplante Wohnbebauung unmöglich macht. In diesem Zusammenhang kündigte Hans-Peter Hölscher (SPD) an, dass seine Fraktion ein neues Gutachten fordern wird.

Der Beirat votierte außerdem einstimmig für eine Planungskonferenz Kita, zu dem er alle beteiligten Behörden einlädt. Der Beirat ist unzufrieden mit dem stockenden Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen im Beiratsgebiet und erhofft sich konkrete Antworten auf die Frage, wie es mit dem weiteren Ausbau vorangehen soll.

Und schließlich stimmte der Beirat für eine Planungskonferenz für ein verstecktes Stück Hemelingen: den sogenannten Hemelinger Strand. Im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen 2012 wurde auf einer Landspitze zwischen Fuldahafen und Wassersportverein Hemelingen ein Strand für die Hemelinger angelegt. Die Information darüber ist offensichtlich im Stadtteil nie so richtig angekommen: Der Strand verwilderte und wuchs mit den Jahren wieder zu. Erst im vergangenen Jahr entdeckte der Beirat die Landspitze durch das Kulturprojekt "Die Komplette Palette" an der Weser wieder. Nun soll überlegt werden, wie diese Fläche dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.

Passend dazu stellte der Musiker Immo Wischhusen stellvertretend für die freiwilligen Helfer der "Kompletten Palette" erste Ideen für das diesjährige Projekt vor. Er betonte vor allem den ehrenamtlichen Charakter des Kulturprojekts, das im vergangenen Jahr den Deutschen Bürgerpreis erhielt. "Der ehrenamtliche Charakter ging beim Party-Aspekt der Freiluftpartys etwas unter", sagte der Musiker. Für dieses Jahr soll es eine zentrale Nummer geben, unter der sich Anwohner und auch der benachbarte Wassersportverein melden können, wenn es zu Ruhestörungen kommen sollte. In diesem Jahr soll es einmal monatlich eine Party geben, die länger als 22 Uhr dauern wird. "Aus diesen langen Veranstaltungen finanziert sich das Angebot, das an allen anderen Tagen kostenlos ist", argumentierte der Musiker, der im verregneten vergangenen Jahr bei insgesamt drei langen Veranstaltungen seine Kosten nicht decken konnte.

Ralf Bohr (Grüne) bedauerte, dass das vorgelegte Schallgutachten nicht den Wind einbezogen habe. "Deswegen mein Wunsch, dass das berücksichtigt wird. Man kann das ja mit dem Lautstärkeregler regeln."

Friedrich Judel vom Wassersportverein Hemelingen gab zu bedenken: "60 Dezibel bei uns auf dem Vereinsgelände – das ist nicht eben leise." Er fände es besser, wenn auf die Nachbarn mehr Rücksicht genommen würde. Grundsätzlich ablehnend steht der Wassersportverein der Palette aber nicht gegenüber. So sagte der Vereinsvorsitzende Rolf Hohenstein: "Herr Wischhusen hat sich im letzten Jahr an die Versprechen gehalten und es war nicht so schlimm wie gedacht. Am Ende haben wir ihm ja auch mit unseren Maschinen helfen können." Er spielte damit darauf an, dass der Wassersportverein den im Schlamm stecken gebliebenden Abbau mit schwerem Gerät unterstützt hat.

Von Seiten des Publikums gab es Zuspruch für das Projekt. "Wenn jeden Tag Party wäre, könnte ich Beschwerden verstehen", sagte eine Frau, die an der Osternadel wohnt. "Aber in diesem Fall sind es nur wenige Termine. Ich denke, das kann man verkraften." Ein Mann sekundierte: "Wir hören hier immer nur, wie schlecht es in Hemelingen ist und mit der Palette haben wir was ganz Tolles in Hemelingen, das einen Preis für Hemelingen geholt hat."

Insgesamt verzögert sich der Aufbau des Kulturprojekts aber immer noch wegen eines für Rettungskräfte fehlenden tragfähigen Weges. Deswegen blieben die Aussagen des Künstlers zu dem weiteren Programm auf der Palette auch vage, das gesamte Projekt steht noch auf der Kippe.

Hinter den Kulissen wird offensichtlich an einer Lösung für einen Weg gearbeitet, war am Rande der Beiratssitzung zu hören. Diese würde aber nicht die "Komplette Palette" im Speziellen, sondern den Hemelinger Strand und die Landspitze als gesamtes Naherholungsgebiet betreffen.

Der Beirat fasste zum Kulturprojekt am Hemelinger Strand keinen neuen Beschluss, damit bleibt die Entscheidung vom vergangenen Herbst bestehen, mit der die Beiratsmitglieder unter Auflagen ihre Zustimmung für eine erneute Auflage der Kompletten Palette gaben.