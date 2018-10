Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse der Arberger Schule an der Heisiusstraße von 1968 kamen jetzt zusammen. (PETRA STUBBE)

Arbergen. Mit den Achtundsechzigern verbinden sich viele Erinnerungen, für Berthold Bruns aus Blender im Landkreis Verden ist 1968 das Jahr, in dem er seinen Schulabschluss in Arbergen machte. 50 Jahre später hat er sich mit früheren Schulkameradinnen und -kameraden getroffen. Nicht zum ersten Mal, aber zu diesem besonderen Anlass wurde ein Buch über die Abschlussfahrt präsentiert.

1961 waren die etwa 30 Mädchen und Jungen eingeschult worden, die bis zum Hauptschulabschluss 1968 an der Arberger Schule an der Heisiusstraße gemeinsam unterrichtet wurden. „Kinder vom Stackkamp kamen ab der fünften Klasse dazu“, erzählt Berthold Bruns, andere Mitschüler wechselten auf die Realschule oder ans Gymnasium. In den ersten Jahrgängen wurde klassisch Rechnen, Schreiben und Lesen gelernt, und immer war auch die sportliche Betätigung wichtig. Vor allem Lehrer Helmut Burkhardt habe viel Wert darauf gelegt, dass alle Kinder schwimmen lernen. „Mit dem Bus sind wir in die Vahr oder in die Innenstadt in die Schwimmbäder gefahren“, erklärt Berthold Bruns. Beispielsweise ins Zentralbad, wo sich heute das Metropol-Theater (vorher Musical-Theater) befindet. „Freischwimmer musste jeder machen“, betont Bruns, der sich ebenso wie die Mitschülerinnen und -schüler sehr darüber freute, dass der 89-jährige Helmut Burkhardt zum Treffen gekommen war.

Nicht alle Lehrer waren beliebt. „Herr Roth war ein harter Hund“, ein damals schon älterer Lehrer, der die Kriegszeit miterlebt hatte. „Der lüftete immer seinen Hut, wenn wir ,Guten Tag, Herr Roth‘ riefen“, erzählt der 65-jährige Bruns. Und das habe die Jungen immer amüsiert. Die Lehrer waren streng, knallten mit dem Stock auf den Tisch oder warfen mit dem Schwamm. „Es hat schon Druck gegeben“, sagt Bruns.

Gerne erinnern sich alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1952 bis 1954, von denen jetzt 17 zum Treffen nach Arbergen kamen, an die Klassenfahrten, die freilich nicht mit heutigen Fahrten zu vergleichen sind. Ein mehrtägiger Ausflug führte beispielsweise nach Eggestedt, was heute ein Ortsteil der Gemeinde Schwanewede im Landkreis Osterholz ist. Von der Fahrt nach Helgoland sprachen die Ehemaligen jetzt auch wieder bei ihrem Klassentreffen. Mehrere Tage verbrachten die Arberger auf der Hochseeinsel. „Davon haben wir alle noch mal geschwärmt, wie toll es auf der Insel war, wenn die weißen Schiffe wieder weggefahren waren“, berichtet Berthold Bruns.

Höhepunkt der Reisen war die Abschlusstour, die „Wanderfahrt durch den Naturpark Lauenburger Seen“ nach Mölln, Salem und Ratzeburg im Sommer 1967, über die es jetzt ein Buch gibt, das beim Ehemaligentreffen vorgestellt wurde.

Von ihrem Lehrer Helmut Burkhardt bekamen die Neuntklässler damals die Aufgabe, Berichte über die Fahrt zu schreiben. Der Lehrer hatte später die Idee, diese Berichte zusammenzustellen und Bilder anzufügen. Rund 100 Seiten kamen dabei zusammen. Berthold Bruns und ein ehemaliger Klassenkamerad haben sich von diesem Original Seite für Seite auf einen Stick gezogen und kopiert und 15 Exemplare für das Treffen drucken lassen. „Die gingen reißend weg.“

In den Aufzeichnungen geht es um die Vorbereitung, Hinfahrt und Ankunft und die Unternehmungen. Unter dem Titel „Die Wanderung nach Salem II“ hat Berthold Bruns unter anderem festgehalten: „Jeder breitete seinen Regenmantel aus, und dann holten wir uns die Mittagsverpflegung: ein Stück Brot, Käse, den ich nicht mochte, Tomaten, Margarine und ein Stück Wurst. Wir hatten einen mächtigen Hunger und es schmeckte uns im Freien wunderbar, sodass nur wenig von den Vorräten übrig blieb.“ Zeitgeschichte spiegelt sich auch beispielsweise im Kapitel „Im Land der Zonengrenze nach Ratzeburg“ wider. Lehrer Helmut Burkhardt, der im kommenden Jahr 90 wird, hat verfügt, dass das Original des Buches später an das Schulmuseum in Ha­stedt gehen soll.

Und die Klassenkameradinnen und -kameraden aus den 60er-Jahren haben vereinbart, dass sie sich 2021 wieder treffen. „60 Jahre nach der Einschulung“, wie Berthold Bruns betont, der hofft, dann noch viele der Ehemaligen wiederzusehen, die unter anderem aus Berlin, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz angereist waren.