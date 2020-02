Pastor Friedhelm Blüthner vor der Egestorff-Stiftung, in der er jetzt als Seelsorger wirkt. (PETRA STUBBE)

Die Bücherregale sind halb gefüllt, der Schreibtisch noch kahl. Ganz frisch hat Friedhelm Blüthner sein neues Büro bezogen. Ein helles Zimmer mit gemütlicher Sitzecke im Komplex der Egestorff-Stiftung in Osterholz. In dem Senioren- und Pflegeheim mit dem altenglischen Charme einer Harry-Potter-Kulisse stellt sich der 57-Jährige einer neuen beruflichen Herausforderung als Pastor mit Schwerpunkt Seelsorge.

Damit tritt Blüthner die Nachfolge von Friederike Jordt an. „Eine konzentrierte Aufgabe, ohne jegliche weitere Leitungsverantwortung“, erklärt Blüthner. Ein bisschen Erleichterung schwingt mit. Verständlich, wenn er erzählt wie breit gefächert seine Tätigkeit in den vergangenen 26 Jahren war.

Als Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Johannis in Arbergen hielt er Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Mit Kollegen von St. Nikolai in Mahndorf rief er Konfirmandenfreizeiten ins Leben, führte 2004 die Wesertaufen wieder ein und machte sich für alternative Bestattungsformen stark, für Beerdigungen am Baum und halbanonyme Urnengärten.

In der Bremischen Evangelischen Kirche ist Blüthner schon lange über die Gemeindegrenzen hinaus unterwegs gewesen, von 2002 bis 2015 als Umweltbeauftragter, und noch immer als Mitglied der arbeitsrechtlichen Kommission. Von 2016 bis jetzt war er Senior des lutherischen Gemeindeverbandes. Acht Semester unterrichtete er Altgriechisch an der Bremer Universität.

Nebenbei veröffentlichte Blüthner Bücher mit aufwendigen Recherchen, 2003 ein Werk über Landwirtschaft- und Kirchengeschichte sowie sechs Jahre später „Das Arberger Kirchspiel im Dritten Reich“, zu dem er viele Zeitzeugen befragte.

Als kräftezehrend beschreibt Blüthner rückblickend den Kampf der Arberger Kirchengemeinde um die Marschbewahrung um das Gemeindeland mitten in der Arberger und Mahndorfer Wesermarsch. Gemeinsam mit einer Bürgerinitiative legte er sein Veto gegen eine Gewerbeansiedlung im grünen Gürtel Bremens ein. Um eine Enteignung zu verhindern, ließ er sich am Ende auf einen Tausch mit der Bremer Investitionsgemeinschaft (BIG) ein. Als die Gemeinde den Widerstand aufgab, erhielt sie im Gegenzug ein vielfach größeres Gebiet am Rande der Marsch.

Ein anderes Beispiel zeigt, wie viel Geschäftsmann in dem Beruf Pastor steckt. Mit dem Pachterlös eines Gemeindegrundstücks, auf dem ein Windrad steht, wird die Kirche unterstützt.

Rechnen, verhandeln, Diskussionen führen, die vielen Herausforderungen seines Berufs machten Blüthner zwischenzeitlich gesundheitlich zu schaffen. Ein Jahr konnte er nur noch flüstern. Diagnose: Stimmbandlähmung.

Dennoch behauptet der energiegeladene Mann, der beim Treppensteigen gerne zwei Stufen überspringt: „Pastor ist der schönste Beruf der Welt.“ Einen anderen Berufswunsch hegte er nie.

In Ostfriesland wurde Friedhelm Blüthner als Sohn eines Handelsvertreters für Kraftfahrzeugteile und einer Verkäuferin geboren. Die Familie zog nach Bremen, als er vier Jahre alt war. Sein Vater nahm ihm später wegen seiner Kriegserfahrung das Versprechen ab, niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen. Kontakt mit der Kirche hatte er bald darauf durch Mitglieder einer Jazz-AG auf dem Gymnasium, die er als E-Gitarrist verstärkte. Die Gruppe „Morgenstern“ brachte es zu einer Werbesingle für die Handelskrankenkasse. Die Bandmitglieder nahmen ihn mit zu einer kirchlichen Jugendgruppe.

Blüthner absolvierte seinen Zivildienst und arbeitete erst als Krankenpfleger, bevor er mit dem Theologiestudium in Münster begann. „Das fand ich faszinierend“, erzählt er. Besonders Patristik, die Auseinandersetzung mit historischen Texten der Kirchenväter, hatte es ihm angetan. Als Vikar in Bremen-Nord und Studentenpastor an der Universität sammelte er erste berufliche Erfahrungen, seine „Orientierungszeit“, wie er sie nennt.

1993 trat er eine Vakanz-Vertretung in Arbergen an und wurde dann Pastor. Sein Resümee fällt positiv aus: „Gern habe ich mehr als ein Vierteljahrhundert hier und umzu mit himmlischem und menschlichem Beistand gearbeitet, gelebt und geliebt. Ich verabschiede mich als glücklicher und erfüllter Mann.“

Wer nach gut einem Vierteljahrhundert seine Nachfolge in der Gemeinde übernimmt, ist noch ungewiss. Mitte des Jahres wird die Stelle wohl ausgeschrieben werden, vermutet er.

Mehr strukturierte Ruhe und kreative Zeit zu haben, erhofft sich Blüthner von seinen künftigen Aufgaben in der Egestorff-Stiftung. Noch macht er sich bekannt im Haus unter den Bewohnerinnen, Bewohnern und Beschäftigten. Doch auch von ersten tieferen Gesprächen und Sterbebegleitungen kann Blüthner berichten.

Das Reden, aber auch Schweigen lassen, sei für viele Menschen, die mit Senioren zu tun haben, nicht einfach. „Ich kann mittlerweile das hören, was nicht gesagt wird“, urteilt Friedhelm Blüthner über seine Fähigkeit, die er sich im Laufe der Jahrzehnte angeeignet habe. So redselig wie er sonst sei, so konzentriert lasse er sich auf sein Gegenüber ein. Ständige Supervision helfe ihm dabei, das Gesagte und Ängste und Leid gut zu verarbeiten, um es dann auch wieder loslassen zu können.

Er selbst, im Spätsommer seines Lebens, hat keine Angst vor der persönlichen Zukunft. „Ich finde altern klasse“, sagt er. „Ältere Menschen werden authentischer“, weiß er aus Erfahrung.

Damit er noch lange fit ist, schwingt sich Pastor Blüthner für jeden möglichen Weg aufs Fahrrad und geht zum Krafttraining. Seine grauen Zellen hält er mit viel Lektüre in Bewegung. Ob „Asterix und Obelix“ oder „Buddenbrooks“, ein Buch liegt immer auf seinem Nachttisch. Mit seinem Sohn diskutiere er oft stundenlang über Gott und die Welt. Die Wellenlänge stimme. Denn dieser, sagt Friedhelm Blüthner nicht ohne Stolz, habe sich aus eigenen Stücken für einen Traumberuf entschieden. Er wird ebenfalls Pastor.