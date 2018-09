Alexander Künzel, Bremer Heimstiftung, Sozialsenatorin Anja Stahmann, Bürgermeister Carsten Sieling und André Vater, Bremer Heimstiftung, betonten den Modellcharakter des neuen Ellener Hofes (von links nach rechts). (PETRA STUBBE)

Die Redner bemühten hochtrabende Worte: „einzigartig“, „Besonderheit“, „Modellcharakter“. Und in der Tat: Was auf dem Ellener Hof in Osterholz entstehen soll, ist nicht nur für Bremen einzigartig – Wohnraum für Studenten und Auszubildende, für Senioren, für Familien und für Alleinstehende. Dazu kommen soziale, kulturelle und religiöse Einrichtungen. Das alles soll weitgehend in Holzbauweise bei gleichzeitig hohen energetischen Standard entstehen. Mit der feierlichen Enthüllung des Bauschildes fiel der Startschuss für den Baubeginn des sozial-ökologischen Modellquartiers Ellener Hof.

Die Bedeutung, die diesem Projekt in der Stadt beigemessen wird, konnte an der zahlreichen Politikprominenz abgelesen werden. Neben Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) war auch Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und in Vertretung von Bausenator Joachim Lohse Staatsrat Jens Deutschendorf (Grüne) zur Feierstunde auf das von Baggern und Lastwagen durchpflügte Gelände an der Ludwig-Roselius-Allee gekommen.

Wohnen mit Qualität

Carsten Sieling betonte vor dem Publikum, unter den sich auch Mitarbeiter der Stadtplanung und viele Vertreter von sozialen Trägern, Anwohner und Lokalpolitiker gemischt hatten, den Vorbildcharakter des Ellener Hofes. „Wir sind in einer Phase, wo wir bauen müssen, wo es möglich ist.“ Der Senat werde in seinen Bemühungen nicht nachlassen, so Carsten Sieling und verwies auf die Galopprennbahn. „Aber vor allem schauen wir auf die Qualität“, setzte er hinzu. An den jetzigen und den vormaligen Vorsitzenden der Bremer Heimstiftung, André Vater und Alexander Künzel, gerichtet, sagte er: „Sie haben dafür gesorgt, dass viele unterschiedliche Akteure aus dem Stadtteil einbezogen sind.“ So etwas wünsche er sich in der Zukunft für neu entstehende Quartiere in ganz Bremen.

Jens Deutschendorf sprach von einem „außergewöhnlichen“ Projekt. „Hier werden viele Themen unter einen Hut gebracht.“ Es sei ein Vorhaben mit einem hohen städtebaulichen Anspruch. „Insbesondere den Baustoff Holz in den Vordergrund zu rücken, finde ich bemerkenswert.“ Dieser Baustoff sei seit Jahrtausenden bewährt und habe eine sehr gut Ökobilanz. „Und durch den energetischen Standard wird es auch ein ökologisches Quartier.“ Auch für die Mitarbeiter in der Behörde sei es eine Freude gewesen an einem so ambitionierten Projekt mitzuwirken.

Das enthüllte Bauschild mit dem Slogan „So geht Zukunft“ an der Ludwig-Roselius-Allee markiert auch den Ort, wo das erste Gebäude entstehen wird. Dabei handelt es sich um ein siebenstöckiges Gebäude in Holzrahmenbauweise, in dem die Heimstiftung Studentenwohnungen anbieten wird. Gleich der erste Neubau wird also ein markantes Gebäude sein, das Vorbeifahrenden und Anwohnern einen Fingerzeig geben wird, was auf dem Ellener Hof entsteht.

Alexander Künzel, der eigentliche Kopf hinter dem Bauvorhaben, dankte den vielen Partnern, die sich an dem Projekt beteiligen. „Denn das ist das eigentliche Geheimnis: unheimlich viele Organisationen, die mitmachen wollen.“ Eine lebendige Stadt entstehe nur durch Vielfalt. „Aber auch durch Lust auf Heimat und das ist schwierig in großen Wohnblöcken mit nur einer Zielgruppe.“ Als ein „sozialromantisches Projekt“ dürfe der Ellener Hof aber nicht verstanden werden. „Am Ende darf es kein Minusgeschäft werden.“ Durch die Zusammenarbeit vieler Akteure erhoffe er sich Synergie-Effekte. „Die Stadt wird lebenswerter, wenn nicht jeder alleine etwas macht, sondern jeder über seinen Hof schaut und gemeinsam mit anderen etwas macht.“

Beiratssprecher Wolfgang Haase (SPD) beschrieb in seiner Rede die Bedeutung des Stiftungsdorfes für den Stadtteil. „Es verbindet zwei Ortsteile, Ellener Feld und Blockdiek. Es kommen neue Menschen, Studenten, junge Leute. Wir freuen uns darauf, dass Jung und Alt zusammenkommen, sich begegnen.“ Natürlich werde das auch Diskussionen mit sich bringen. „Aber ich hoffe, die jungen Leute bringen Leben in die Bude!“ Natürlich habe es auch kritische Töne gegeben. „Für die Anwohner bedeutet das Projekt, dass nun Leben da ist, wo vorher Ruhe war.“ Er ermutigte die Nachbarschaft, sich bei Problemen, Fragen und Anmerkungen an den Beirat, an das Ortsamt oder direkt an die Heimstiftung zu wenden.

Zur Sache

Neues Quartier mit langer Geschichte

Auf neun Hektar Fläche soll zwischen Ludwig-Roselius-Allee und Am Hallacker in Bremen-Osterholz in den kommenden Jahren ein neues Wohnquartier entstehen. Geplant sind 500 Wohnungen, die rund 1000 Bewohnern jeden Alters und sozialer sowie kultureller Herkunft ein neues Zuhause bieten sollen. Daneben sollen auch soziale Einrichtungen, Vereine und Kulturschaffende das Stiftungsdorf ergänzen. Eine Besonderheit ist außerdem, dass die Heimstiftung die Grundstücke in Erbpacht vergibt und damit Eigentümerin der Grundstücke bleibt und auch Gestaltungsvorschriften machen kann. Der Ellener Hof hat eine bewegte Geschichte: Vor über 140 Jahren wurde er von Bremer Bürgern als Verein in Bremen-Osterholz gegründet, um junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu fördern. Diese Organisation wurde im Jahr 1988 geschlossen, es entstand eine Senioreneinrichtung. Für den Ausbau kooperierte der Verein 2015 mit der Bremer Heimstiftung – die Geburtsstunde des Stiftungsdorfes Ellener Hof. Der Verein schenkte das gesamte Gelände der Bremer Heimstiftung, die seitdem an den Plänen arbeitet. Auf der Seite blog.ellenerhof.de gibt es regelmäßige Nachrichten zum Fortschritt der Bauarbeiten.