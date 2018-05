Wann sind die Reden endlich vorbei? Die Grundschulkinder wollen endlich das Fußballturnier auf dem neuen Platz eröffnen. (fotos: PETRA STUBBE)

„Wir sind alle begeistert, dass wir jetzt einen so tollen Platz haben“, sagte Schulleiterin Gudrun Bleeker unter dem lautstarken Jubel von rund 280 Grundschulkindern. Am Mittwoch feierten Schüler, Eltern und Lehrer der Grundschule am Ellenerbrokweg die Einweihung der neu gestalteten Ballspielfläche mit einem großen Sport- und Spielefest. Der Sportplatz, auf dem Fußball und Basketball gespielt werden kann, darf von allen Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil genutzt werden.

„Generationen von Schülerinnen und Schülern haben sich gewünscht, einen wetterfesten Platz zu bekommen.“ Mit diesen Worten wies Grundschulrektorin Gudrun Bleeker noch einmal auf die lange Wartezeit hin. Von der Idee bis zur Umsetzung hat es einige Jahre gedauert und im Rückblick auf den vorherigen Zustand sagte Bleeker: „Bei Schmuddelwetter verwandelte sich die Fläche in eine große Seenplatte. Das hat die ballverliebten Pausenkicker allerdings nicht davon abgehalten, eine Art Wasserfußball zu spielen.“ Die Zeiten der nassen Füße und schmutzigen Hosen sind vorbei, im vergangenen Jahr war damit begonnen worden, den alten versiegelten Sandplatz in eine moderne Ballspielfläche zu verwandeln. Zunächst musste der alte Boden abgetragen und fachgerecht entsorgt werden, dann wurde ein neuer Untergrund mit einer Drainage angelegt. Das Regenwasser, das den alten und unebenen Sandplatz regelmäßig überflutet hat, kann seither zügig abfließen. Der neue Kunstrasenplatz mit dem elastischen Belag aus Gummigranulat ist mit einem Pflasterstreifen umrandet und von einem hohen Metallzaun umgeben. Auch den gab es vorher nicht.

220 000 Euro hat die Neugestaltung der Ballspielfläche an der Grundschule am Ellenerbrokweg insgesamt gekostet. „Die Finanzierung eines solchen Platzes ist ähnlich schwierig wie die eines neuen Topspielers für Werder Bremen“, kommentierte die Schulleiterin das langwierige Verfahren. In ihrer Eröffnungsrede bedankte sie sich bei allen Beteiligten, die die Umsetzung möglich gemacht haben. Der Gestaltungsentwurf des Schülerrats der Grundschule am Ellenerbrokweg wurde von den Planern berücksichtigt und die Finanzierung wurde mit Städtebauförderungsmitteln aus dem Programm Soziale Stadt verwirklicht. „Wir haben uns sehr gefreut, dass das Quartiersforum dem zugestimmt hat“, sagte Quartiersmanager Aykut Tasan bei der Eröffnung. Das Bundesprogramm „Die Soziale Stadt“ unterstützt Baumaßnahmen, die zur Aufwertung von Stadtquartieren beitragen. Mit Finanzmitteln aus diesem Topf können zum Beispiel Spielplätze oder andere öffentlich zugängliche Bereiche gestaltet werden.

Der Platz an der Grundschule am Ellenerbrokweg wird bereits seit Herbst des vergangenen Jahres bespielt, aber bis vor Kurzem fehlten noch die Spielfeldmarkierungen. Die Linien wurden im vergangenen Monat nachträglich aufgebracht. Seither ist klar, wo der Strafraum anfängt und ob der Ball im Aus war oder nicht. „Wir haben auf gutes Wetter gewartet, denn wir wollten unser Einweihungsfest lieber im T-Shirt feiern und nicht mit der Pudelmütze auf dem Kopf“, erklärte die Schulleiterin die neuerliche Wartezeit. Umso größer war die Freude bei den Grundschülerinnen und -schülern, die diesen Tag bei strahlendem Sonnenschein mit einem großen Fußballturnier feierten. 13 Schulkassen spielten am Mittwochvormittag in Sechser-Teams um den Titel des Jahrgangsmeisters. Zu diesem Anlass hatte die örtliche Sparkasse einen Mannschaftssatz Fußballtrikots gesponsert und zwei Nachwuchs-Schiedsrichter vom Bremer Fußball-Verband (BFV) waren in ihrer Freizeit zur Einweihung gekommen, um die Spiele regelgemäß zu pfeifen.

Die neugestaltete Ballspielfläche steht aber nicht nur den Schülern und den Hortkindern der Grundschule am Ellenerbrokweg zur Verfügung. „Nachmittags und an den Wochenenden ist die Sport- und Freizeitfläche auch ein Anlaufpunkt für alle Kinder und Jugendlichen im Stadtteil“, betonte die Schulleiterin. Das Tor bleibt auch außerhalb der Unterrichtszeiten geöffnet. „Hier können alle zusammen Fußball oder Basketball spielen. Da macht es keinen Unterschied, ob sie gleich nebenan im Reihenhaus wohnen oder in einem der Hochhäuser im Schweizer Viertel“, sagte Quartiersmanager Aykut Tasan.