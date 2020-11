Eine Radtour mit Sigrid Meier führt meist ins Grüne. Auch wenn man dafür mal schieben muss, das nimmt die 65-jährige Tourenplanerin in Kauf. (PETRA STUBBE)

Als sogenannte Stadtteil-Heldin hat sich Sigrid Meier bewiesen und dafür wurde sie nun geehrt. Am vergangenen Freitag wurde die 65-Jährige mit dem Kubiko-Ehrenamtspreis des Stadtteilmarketings Hemelingen für ihr Engagement im Radfahrer-Verein „Sport“ Arbergen ausgezeichnet. „Kubiko“ steht dabei für die drei Schlagworte „Kultur, Bildung, Kommunikation“, die gleichsam die Kategorien darstellen, nach denen der Preis bereits seit 2015 im Stadtteil Hemelingen vergeben wird.

Jurymitglied Stadtteilmanagerin Birgit Benke ehrte Sigrid Meier in der Kategorie Kultur. Bereits seit 2004 engagiert sich die Preisträgerin als sogenannte Radwanderwartin. Seit 2005 ist sie Mitglied des Vereinsvorstandes. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ausgezeichnet worden bin“, sagt Meier über die Anerkennung ihrer langjährigen Tätigkeit. Auch ihr Mann Fred Meier unterstützt sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Er selbst ist Erster Vorsitzender im Verein.

Die Radwanderwartin plant die Touren des Vereins. Dabei bringt sie auch eigene Vorlieben ein. „ Ich fahre gerne in die Natur“, erzählt die 65-Jährige. Deshalb führten ihre Routen oftmals durch Gebiete abseits viel befahrener Straßen. Und da kann es auf zwei Rädern schon mal etwas holprig werden. „Wenn es sandig ist, muss man das Fahrrad dann auch mal schieben“, gibt sich Meier pragmatisch.

Auch Gäste können mitradeln

In der Zeit zwischen April und Oktober organisiert sie einmal im Monat eine Tour von rund 50 Kilometer für Mitglieder des Vereins. Aber auch Gäste seien herzlich willkommen, wie Meier erklärt. Bei diesen Radtouren am Wochenende fahren sie zumeist in der Gruppe mit rund 15 Personen. Das Ausdenken der Touren bereite ihr große Freude. „Die Leute, die an den Touren teilnehmen sagen immer, dass sie merken, wie viel Spaß ich schon bei der Organisation habe“, sagt Meier.

Einmal im Jahr kümmert sie sich darüber hinaus um das „Radfahren für jedermann“ in Hemelingen. Im Jahr 2009 etablierte sie die Aktivität im Arberger Verein. An dem Event nehmen rund 160 Radfahrer teil, erzählt sie. Außerdem plant Meier einmal im Jahr die Hemelinger Radtour von rund 25 Kilometern gemeinsam mit der Stadtteilmanagerin. Birgit Benke gebe dann vor, an welchen Stationen die Teilnehmer halten werden und Meier kümmert sich um die Umsetzung dieser Vorgaben. Sie arbeitet jede Route bis ins Detail aus. In diesem Jahr radelten sie noch im September durch den Stadtteil.

Die Stadtteilmanagerin hält die Arbeit der Radwanderwartin für besonders wichtig und würdigt ihren kontinuierlichen Einsatz für den Stadtteil. „Mit diesem Jahr war das jetzt die vierte Motto-Tour.“ Meier investiert sehr viel Zeit in den Arberger Verein, wie sie über sich selbst verrät. „Es ist schon allerlei Arbeit, aber ich mache das gerne“, sagt die Preisträgerin.