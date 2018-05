Theo (von links), Simon, Constantin und Dietmar Hussong bilden die Band "Who songs". (PETRA STUBBE)

Für die "Who-Songs" begannen die Auftritte mit Liedzeilen der Gruppe Madsen – einer fünfköpfigen Band, zu der auch die drei Brüder Madsen aus dem Wendland gehören. „Weil ein Monster vor dir steht und dir bedrohlich in die Augen sieht, bist Du lieber still“, heißt es bei Madsen, und das könnten Worte sein, denen die Who-Songs aus Hemelingen ihre Einladung in die Bremische Bürgerschaft verdanken. Am Donnerstag, 17. Mai, wird dort 30 Jahre Täter-Opfer-Ausgleich gefeiert, und Who-Songs wurden gebeten, einen musikalischen Beitrag zu leisten.

Wer sind die Who-Songs? Für eine Antwort blickt Dietmar Hussong weit zurück, denn sein Vater Heiner, der Schlagzeug, Gitarre, Saxofon und Trompete spielt, singt und im Frühjahr 80 wurde, und zu dessen Feier Who-Songs aufspielten, musiziert noch heute in einer Swing Band. Er hat seine Musikalität offenbar weitergegeben. Dietmar Hussong ist einer von drei Brüdern, wovon der Ältere Bass spielt und der Jüngere singt. Dietmar Hussong selbst, heute 50 Jahre alt, ging bereits mit als 14-Jähriger wöchentlich fünf Mal zur Bandprobe und hat heute drei Söhne, mit denen er als Who-Songs auftritt.

Constantin ist zwölf Jahre alt, spielt Schlagzeug und singt. Theo ist sechs, steht aber bei Who-Songs schon am Mikrofon. Simon ist 15, greift in die Saiten des Bass, und Vater Dietmar entlockt dem Keyboard Klänge und singt ebenfalls in der Band. „Ich bin ohne Bandfunktion“, sagt Mutter Christiane Hussong und lächelt in einem der Probenräume für Schlagzeugunterricht jeden Zweifel weg. Who-Songs proben in der Überseestadt, wo Vater Dietmar eine Musikschule, insbesondere für Schlagzeugunterricht, betreibt.

Dietmar Hussong hat jung eine Erzieherausbildung gemacht, was ihm heute beim Musikunterricht hilft, er lebt aber schon seit 25 Jahren – zuerst in Kassel – vom Musikunterricht. 2001 kam er nach Bremen, eröffnete seine Musikschule in Hemelingen, und konnte sich schon ein Jahr später mit Christiane über Nachwuchs freuen. Seit 2011 ist der Sitz seiner Musikschule in der Überseestadt, weil die Räume in Hemelingen zu klein wurden für die heute 160 Musikschülerinnen und -schüler, von denen der Jüngste vier Jahre jung ist, und der Senior im 67. Lebensjahr die Drumsticks schwingt.

Constantin sitzt seit drei Jahren an den Drums. Simon lernte erst Gitarre, bevor er zum Bass kam. Theo stand beim ersten Auftritt schüchtern auf der Bühne, musste sich erst orientieren, singt nun aber fleißig mit. Und für Dietmar ist sein Einsatz am Keyboard eine Abwechslung zum Unterricht am Schlagzeug, wo er auch für Aufnahmen an die Musikhochschule vorbereitet.

Für erste private Auftritte stellte sich, auch wenn sie eine Familie sind, die Frage nach dem Musikgeschmack. Dani California von den Red Hot Chili Peppers mögen Jung und Alt, doch in den Rap „Traum“ von Cro musste sich Vater Dietmar erst reinhören, wie Constantin und Simon sich erst an die Stimmung von „Every breath you take“ von The Police gewöhnen mussten. Doch schon nach eineinhalb Jahren umfasst das Who-Songs Programm 20 bühnenreife Titel, die zum Teil bei Auftritten wie am 24. Januar im Bürgerhaus Hemelingen schon zu hören waren.

Mit ihrem Auftritt am 17. Mai in der Bremischen Bürgerschaft ist nicht Schluss, denn Who-Songs sind auch am Sonnabend, 16. Juni, ab 17 Uhr beim Hemelinger Markt, am 23. Juni beim Kinderhaus Freunde zur Verabschiedung der Schulkinder im Kindergarten und am 12. August beim Terrassen-Konzert des Bürgerhauses Hemelingen zu hören und zu sehen.