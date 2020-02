Veronika Wehr leitet die Seniorenwerkstatt und freut sich über liebevolle Dankeskarten von Grundschulkindern. (PETRA STUBBE)

Beim Gespräch weicht der Blick kaum vom Blatt. Konzentriert arbeitet Ursula Bender an der Abbildung eines Flugzeugs – nicht irgendeines Fliegers. Es ist das Gesellenstück ihres Vaters, das sie von einem Foto abzeichnet. Für die alte Dame hat der Gegenstand eine sehr persönliche Bedeutung, es ist eine Art Ikone. Die gleichnamige Ausstellung „Ikonen“ hat sie gemeinsam mit anderen Seniorinnen und Senioren in der Bremer Kunsthalle besucht und das Thema aufgegriffen.

Ulrike Schulte leitet den Malkurs in der Seniorenwerkstatt der Egestorff-Stiftung in Osterholz. Einmal wöchentlich treffen sich ältere Menschen, die gerne Pinsel oder Stift in die Hand nehmen, um unter ihrer Anleitung zu malen und zu zeichnen. Qualifikationen oder künstlerische Ausbildung sind dabei nicht gefragt.

„Hier muss niemand besondere Vorkenntnisse haben – man muss nur Lust haben“, erklärt Veronika Wehr, Leiterin der Seniorenwerkstatt, die sich in einem Bungalow auf dem Gelände der Egestorff-Stiftung befindet, direkt neben der Umweltwerkstatt. Das gilt auch für die zahlreichen anderen Kurse im Programm. Ob Töpfern, Handarbeiten, Sägen in der Holzwerkstatt, in einer Band Musik machen oder beim geselligen Klönschnacken – der Treffpunkt wurde vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen, um Kontakte im Alter zu knüpfen und aktiv zu bleiben. Das Angebot richtet sich an Bewohner der Stiftung, aber auch an Interessierte aus dem Stadtteil.

Immer neue Herausforderungen

Bei aller Anspruchslosigkeit bei den Vorkenntnissen werden die Teilnehmer hier nicht rein beschäftigt, sondern ordentlich gefordert. Schulte, die seit zwölf Jahren mit den Senioren malt und seit drei Jahrzehnten in der Erwachsenenbildung tätig ist und Kurse für Kinder gibt, kitzelt jede Menge Potenzial aus den Seniorinnen und Senioren. „Anfangs gibt es bei meinen Vorschlägen manchmal Widerstände, aber es muss auch für mich interessant bleiben“, begründet die Leiterin, warum sie für die zwölf Teilnehmer ständig neue Herausforderungen sucht. Ursula Bender bestätigt: „Dann stöhnen wir erst, wie früher in Schule: Erst machen wir einen schönen Ausflug und dann müssen wir einen Aufsatz schreiben. Aber am Ende sieht es dann doch nach etwas aus und wir sind stolz.“ Die Technik, ob Aquarell, Acryl, Öl, Pastell, Zeichnung, ist dabei freigestellt. Das Material bezahlen die Teilnehmer.

So wie sich die Ergebnisse der Malgruppe sehen lassen können, so klingen auch die Stücke der Seniorenband mehr als passabel. Die „Uhus“ unter Leitung von Jörg Albrecht sind bereits im Focke-Museum und bei den „Singenden Balkonen“ in Tenever aufgetreten. Uhus leitet sich ab von „unter hundert“. Ende 65 bis Mitte 80 ist das Durchschnittsalter der Teilnehmer aller Kurse.

Doch nicht nur die regelmäßigen Treffen fördern das Miteinander und den Austausch. Wehr, die vor acht Jahren die Leitung von Barbara Heller übernommen hat, beobachtet eine Entwicklung weg von regelmäßigen Verpflichtungen hin zu Veranstaltungen, die an einen oder wenige bestimmte Termine gebunden sind. „Ich habe das Gefühl, als Rentner scheint man ausgebuchter zu sein als vorher“, bemerkt sie und lacht.

Und wird das Dauerprogramm ergänzt durch das traditionelle Butterkuchenbacken von April bis September jeden letzten Freitag im Monat oder eine Radtour nach Fischerhude, von Bildungsreisen nach Berlin und Vorträge, zum Beispiel von der Polizei über Prävention oder über Demenz und Sterbebegleitung. Feste Größen im Jahreskalender sind auch die Faschingsfeier, das Matjesessen im Frühsommer, ein Grillfest, Weißwurstessen, eine Advents- und eine Weihnachtsfeier.

Angedacht ist eine Informationsveranstaltung über Armut im Alter – ein noch immer mit Scham behaftetes Thema, das aber viele Senioren betrifft, weiß Wehr. In naher Zukunft plant sie, selbst begeisterte Wanderin, auch eine Wandergruppe ins Leben zu rufen.

Um sich für den Stadtteil zu öffnen und eine Verbindung zur Stiftung herzustellen, laufen verschiedene Kooperationen mit örtlichen Institutionen. Aktionen wie das wöchentliche Vorleseprojekt in der Kita Engadinger Straße oder ein Sprayprojekt mit Jugendlichen aus Tenever spannen den Draht zur jüngeren Generation.

Mit der Pinguinklasse aus der Grundschule an der Uphuser Straße verbinden Teilnehmerinnen der Klönschnackrunde ganz besondere Erinnerungen. Mit ungewöhnlichen Erwartungen im Gepäck hatten sich die Mädchen und Jungen zum Besuch aufgemacht. Veronika Wehr erzählt: „Einige Kinder dachten, dass ein Seniorenheim ein Knast für alte Leute sei.“ Nach einem erlebnisreichen Tag auf dem Stiftungsgelände, nachdem sie auf der Gänsewiese die Tiere mit Salat gefüttert hatten, zwei Seniorenwohnungen ansehen und den Steinbackofen bestaunen konnten und zum Abschluss im Café zum Eisessen eingeladen worden waren, zeigten die Schülerinnen und Schüler begeistert. Jedes Kind schrieb später eine bunt bemalte Dankeskarte. Die Bilder hängen als Erinnerung im Malraum der Seniorenwerkstatt. Die Freude über die Karten war so groß, dass die Seniorinnen ein Paket mit „echten Oma-Keksen“ in der Klasse überreichten.

Ursula Bender arbeitet immer noch an ihrem Flugzeug. Versunken im Zeichnen erzählt sie: „Früher hatte ich nie Zeit für so etwas. Kinder, Haushalt, Beruf, da blieb kein Raum. Nicht wahr?“ Ihr Blick geht zu ihrer Bekannten. Eva Bechert ist ebenfalls mit einem Bild beschäftigt. Beide haben sich bei der Flüchtlingshilfe kennengelernt und freuen sich nun auf die regelmäßigen Treffen in der Seniorenwerkstatt.

Aus unterschiedlichen Gründen machen sich die Teilnehmerinnen auf zu den Kursen, sagt Wehr. Einige unterstützen im Alter den Partner und freuen sich über ein paar Stunden für sich. Andere vergessen hier ihre Sorgen oder Schmerzen. Welche Gründe auch immer, die Leiterin ist von dem Konzept überzeugt: „Die Seniorenwerkstatt bietet eine gute Auszeit.“

Weitere Informationen

Wer im Alter aktiv sein möchte und Interesse an den Kursen hat, kann sich unter Telefon 427 21 14 mit Veronika Wehr in Verbindung setzen.