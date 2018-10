Lisa Rabi und Walid Kehder demonstrieren, was zu ihrer Aufgabe in der Pflege gehört. Die 29-Jährige aus Afghanistan und der 22-Jährige aus dem Irak haben gemeinsam mit elf weiteren Frauen und Männern eine neu geschaffene Ausbildung zum Altenpflegehelfer für Geflüchtete begonnen. (Roland Scheitz)

Lisa Rabi und Walid Hderi Kheder strahlen. Die junge Frau aus Afghanistan und der junge Mann aus dem Irak haben gemeinsam mit elf weiteren geflüchteten Frauen und Männern eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer begonnen. Sie sind die Ersten, die diese Chance in Bremen bekommen. Eine Kooperation des Aus- und Fortbildungszentrums für den bremischen öffentlichen Dienst (AFZ) mit der Bremer Heimstiftung macht es möglich.

Qualifizierte Pflegekräfte werden dringend gebraucht, und junge Flüchtlinge suchen Ausbildungsmöglichkeiten mit Perspektive. Doch bisher scheiterte der Einstieg in die Pflegeberufe für Geflüchtete an den Zugangsvoraussetzungen: Ein qualifizierter Schulabschluss und gute Deutschkenntnisse werden erwartet. Ohne diese gibt es keinen Bildungsgutschein und keine Finanzierung.

Dabei stellten AFZ und Heimstiftung fest, dass viele Geflüchtete an einer Ausbildung in der Altenpflege interessiert und „eigentlich auch geeignet“ sind. Das AFZ, das normalerweise für die Stadt und das Land Bremen im dualen System ausbildet, fand mit der Heimstiftung eine „unbürokratische und zielorientierte“ Lösung, um Geflüchteten den Einstieg in den Pflegeberuf zu erleichtern.

Die „Ausbildung zur staatlich geprüften Altenpflegehelferin/zum Altenpflegehelfer für junge Geflüchtete“ umfasst 15 statt zwölf Monate und beinhaltet einen zusätzlichen Deutschunterricht am Sonnabend. Um einsteigen zu können, werden Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 und ein einfacher Schulabschluss erwartet, der auch im Heimatland erworben worden sein kann. Finanziert wird das Modell durch die „Ausbildungsplanung 2018“ des Senats. „Eine Maßnahme, die allen nützt“, wie Bürgermeisterin Karoline Linnert betont. Die jungen Leute bekämen die Chance auf eine berufliche Perspektive.

Der Abschluss als Pflegehelfer/Pflegehelferin mit Deutsch-Sprachniveau B2 ermöglicht den Teilnehmenden den Einstieg in die dreijährige Fachausbildung. Und Ausbildungsleiterin Hemavathany Steinfatt von der Bremer Heimstiftung ist nach den ersten Tagen voll des Lobes für die Auszubildenden, die aus zehn Ländern kommen. Zwei Drittel sind männlich, das ist sonst in der Pflegeausbildung immer umgekehrt, erklärt Agnes-Dorothee Greiner, stellvertretende Leiterin des Bildungszentrums der Heimstiftung.

Die Auszubildenden haben bereits eine vierwöchige Vorbereitung hinter sich, in der sie in zwei Wochen Theorie und zwei Wochen Praxis erfahren konnten, ob der Beruf etwas für sie ist. Von 15 Bewerbern seien 13 in die Ausbildung eingestiegen, zuvor hat es laut Agnes-Dorothee Greiner 45 Bewerbungsgespräche und noch viel mehr Interessenten gegeben. Eine hohe Nachfrage gebe es auch nach Teilzeitkursen für eine Ausbildung.

„Die sollen unbedingt zurückkommen“

Ausbildungsleiterin Steinfatt hat aus den Einrichtungen, in denen die neuen Auszubildenden aktiv waren, schon den dringenden Wunsch gehört: Die sollen unbedingt zurückkommen! Beeindruckt von der hohen Motivation der Auszubildenden im Alter von 18 bis 31 Jahren sind auch Holger Wendel und Sandra von Atens vom Aus- und Fortbildungszentrum des bremischen öffentlichen Dienstes und Alexander Künzel, Seniorvorstand der Bremer Heimstiftung. Ausbildung und parallel dazu Deutschlernen, das sei nicht ohne, so Künzel. Die Heimstiftung stellt Räume, Lehrkräfte und Plätze für die Praxiseinsätze in sieben Häusern zur Verfügung.

Darüber hinaus werden die Frauen und Männer auch sozialpsychologisch begleitet. Die Fluchterfahrung, sprachliche Schwierigkeiten, das Alleinleben vieler hier und Sorgen um die Familie sind nur einige der Alltagsprobleme.

Die 29-jährige Lisa Rabi, die vor fünf Jahren aus Afghanistan geflüchtet ist, lebt mit ihren beiden Kindern in Walle. Zu ihren Eltern in Afghanistan hat sie keinen Kontakt. Großeltern, die gepflegt werden mussten, hatte sie nicht. Aber alte Menschen leben in ihrem Heimatland in der Familie und werden dort auch gepflegt. Älteren Menschen zu helfen ist ihr eine Freude. Das Gleiche gilt für den 22-jährigen Walid Hderi Kheder aus dem Irak. Vor zwei Jahren ist er aus seinem Land geflohen, er lebt jetzt in der Neustadt. Altenpflege sei „eine sehr schöne Arbeit“, sagt er. Man habe die Möglichkeit, vielen Leuten zu helfen.

Weitere Informationen

Interessierte Geflüchtete können nachträglich noch bis zum 15. November in die Ausbildung einsteigen. Bewerbungen nimmt susanne.unbehau@afz.bremen.de per E-Mail entgegen.