Bevor es tiefsinnig wird, sind etwas Tanz, Musik und Poetry Slam vorgeschaltet: Fünf Jugendliche führen im Haus im Park des Klinikums Bremen-Ost Hip Hop auf, tanzen mit ruckartigen, abgehackten Bewegungen, gefolgt vom Rap eines jungen Mannes und einer kurzen Lesung aus einem Poetry-Slam- Workshop, bei dem drei jugendliche Flüchtlinge ihre Liebe zum Sport und zur Familie in Worte fassen. „Vertrauen – ein gemischtes Gefühl“ ist das Motto der neuen Jahresreihe der Kultur-Ambulanz, und Vertrauen unter Jugendlichen aus verschiedenen Kulturkreisen aufbauen, sollte auch der Urban-Art- Workshop, aus dem die Jugendlichen Teile ihres Showprogramms präsentieren.

Dann wird es zunächst still, denn Wilhelm Schmid, bekannt durch zahlreiche Bücher über philosophische Lebenskunst, setzt sich gelassen vor den kleinen schwarzen Lesetisch und beginnt ruhig und bedächtig seinen Vortrag über „Vertrauen und ein Gran Misstrauen“. Schnell schiebt er der Vertrauensseligkeit einen Riegel vor: Er plädiert für Misstrauen, „etwa 0,5 Prozent“, meint er, denn ein Gran Skepsis gehöre zum Leben dazu. Und damit wird schnell klar, dass es sich beim Vertrauen durchaus um ein gemischtes Gefühl handelt.

„Kann ich denn Lebensmitteln vertrauen? Welche Zusatzstoffe enthalten sie?“, fragt Wilhelm Schmidt gleich zu Beginn und zeigt auf, dass alle Bereiche des Lebens und Wirtschaftens von der Vertrauensfrage geprägt sind. Vertrauen braucht man gegenüber Banken, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, zu Institutionen wie zu Personen: „Ohne Vertrauen müsste man vor allem und jedem auf der Hut sein“, sagt Schmid.

Vertrauen bedeute, sich auf andere verlassen zu können, zu wissen, dass Macht nicht missbraucht wird. Behutsam umkreist Wilhelm Schmid das Thema in zahlreichen Sphären des täglichen Lebens: Bei den Medien und ihren Nutzern, Parteien und ihren Mitgliedern, Staaten und ihren Bürgern und besonders in den virtuellen Räumen fuße alles auf Vertrauen. „Und selbst Mafiabosse wollen vertrauenswürdig erscheinen“, sagt Schmid, denn Vertrauen hänge eng mit der menschlichen Würde zusammen.

Wie aber kommt Vertrauen zustande? Durch Erfahrungen, die man mit anderen macht, durch Widerspiegelung des Verhaltens, aber auch durch Nachprüfen: „Was die Lebensmittel angeht, schaue ich im Internet nach“, sagt Schmid. Indizien auf eine vertrauenswürdige Person würden eine sonore Stimme, ruhiges Verhalten, Einfühlungsvermögen oder auch die Fähigkeit zum Zuhören liefern.

Doch Vertrauen ist nicht sofort da. Um zu entstehen, braucht es Zeit: Zu einer neuen Bekanntschaft muss sich Vertrauen erst entwickeln, es braucht Geduld und Ausdauer – was in der kurzatmigen modernen Zeit immer schwieriger werde, denn heute herrsche eine Kultur des Misstrauens: Daten werden ins Internet eingespeist und Vertrauen missbraucht – die Moderne sei von unablässig drohender Veränderung geprägt, und damit nagt sie auch leicht eine Form des Vertrauens an, die Schmid für die wichtigste hält: Selbstvertrauen. „Denn wenn wir uns selbst nicht vertrauen, können wir auch anderen nicht vertrauen.“ Doch statt des beruhigenden Gefühls, sich selbst gleich zu bleiben, eine Identität zu haben, bestehe heute die Forderung nach Flexibilität. „Vertrauensvolle Beziehungen kommen dabei nicht zustande“, warnt Schmid.

Und damit tritt er als Lebensratgeber auf den Plan: Indem ich mich frage, was meine Ziele, meine Gewohnheiten, meine Beziehungen sind und was für mich das Schöne im Leben bedeutet, entsteht eine gewisse innere Festigkeit und Integrität – Vertrauen in sich bedeutet also auch Wissen um sich selbst. Schmid warnt vor dem Extrem der Vertrauensseligkeit, denn „damit öffnet man dem Misstrauen Tür und Tor.“ Und eine Welt, in der man auf alles vertrauen könne, wäre langweilig und viel zu harmlos, es gäbe keine Kreativität mehr.

Die Gedanken des Philosophen Schmid greifen auf immer neue Themenfelder über, treiben Ansichten ins Extrem, um sie deutlicher zu machen. Und nach der Vorstellung einer Welt des totalen Vertrauens oder des totalen Misstrauens – wie es potenziell in Diktaturen angelegt ist – wird Schmid am Ende praktisch: „Ein Gran Misstrauen ist unbedingt zu empfehlen: Vorsicht beim ­Verleihen von Dingen, bei intimen Informationen oder wenn es angeblich nur um die Sache geht: Es geht immer auch um Personen.“ Eine gesunde Portion Skepsis gehöre dazu, und bei ihr helfe das Gespür, die Intuition.

Doch nachdem Wilhelm Schmid für das Alltags- und Berufsleben 0,5 Prozent Misstrauen empfohlen hat, wird dieser Wert von einer Teilnehmerin auf fünf Prozent hoch gesetzt. Schmid findet es gut, dass diese Zahl flexibel gehalten wird, denn das Maß an Vertrauen, das ein jeder aufbringt, sei schließlich auch eine Frage des Menschen, der man ist. Nur: Ohne ein Gran Misstrauen gehe es beim Vertrauen nun mal nicht.