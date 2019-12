Die Vahrer Straße war im Jahr 1900 noch nicht durchgehend befestigt. (Archiv Geschichtskreis Sebaldsbrück)

Die Vahrer Straße ist eine der ältesten Straßen Bremens. Sie verbindet Sebaldsbrück mit Horn und ist knapp 2200 Meter lang. An ihrer Geschichte lässt sich ein Teil der Historie des sich verändernden Lebens im Stadtteil Hemelingen ablesen. Der Geschichtskreis Sebaldsbrück plant im kommenden Jahr eine eigene Broschüre über die Straße herauszubringen.

„In Sebaldsbrück gibt es eigentlich nur zwei große Straßen, die Sebaldsbrücker Heerstraße und die Vahrer Straße“, sagt Reiner Meissner vom Geschichtskreis Sebaldsbrück. Die Heerstraße, wie der Name nahelegt einst für rasche Truppenbewegungen angelegt, sei allerdings weitaus jünger. „Deswegen wollen wir die Geschichte der Vahrer Straße beleuchten.“ Für eine Broschüre, die der Geschichtskreis im kommenden Jahr veröffentlichen möchte, suchen Reiner Meissner und seine Mitstreiter noch alte Fotos und Zeitzeugen, die noch aus erster Hand berichten können. „Uns ist zum Beispiel rätselhaft, wo das Café von einer Postkarte aus dem Jahr 1930 gelegen war“, sagt Meissner.

In alten Dokumenten wird die Straße noch als „Vahrster Straße“, manchmal auch als „Vahrer Landwehr“, bezeichnet. Sie verband schon vor Jahrhunderten die beiden Ortsteile Sebaldsbrück und Horn. Heute beginnt sie am sogenannten Keil, der spitzen Ecke zwischen Sebaldsbrücker Heerstraße und Vahrer Straße und reicht bis zur Schneverdinger Straße. Ein weiteres Teilstück ist 650 Meter lang und wurde nach 1950 in „In der Vahr“ umbenannt. Markantestes Gebäude an diesem Stück: Die ab 1938 gebaute Kaserne Vahr, die seit 1999 Sitz der Bremer Polizei ist.

Der Name „Vahr“ leitet sich übrigens ab von Vare, später auch Voren, was dem Bremer Straßenlexikon nach in etwa Furchen bedeutet. Naheliegend, dass damit die Furchen gemeint sein könnten, die Tier und Karren beim Transport in den Boden zogen, oder auch die Ackerfurchen der Pflüge.

Früher gehörte die Vahr zum unbebauten Hollerland, das ab dem 12. Jahrhundert von holländischen Siedlern urbar gemacht wurde. Das Flurstück Vahr unterstand nicht der Reichsstadt Bremen, sondern dem Erzstift Bremen, das mit dem Westfälischen Frieden 1648 säkularisiert wurde.

Das Dorf Sebalds-Brüke, oder auch Segelsbrügge, wiederum war bis vor 200 Jahren nur ein kleiner Flecken am Rande von Bremen. Noch 1812 zählte das Dorf gerade einmal 132 Einwohner. Da gehörte es bereits knapp zehn Jahre zum Bremer Landesgebiet. Doch erst im Laufe des 20. Jahrhunderts siedelten sich entlang des alten Weges Menschen und Betriebe an.

Das älteste Haus, das der Geschichtskreis ausfindig machen konnte, stammt vermutlich aus dem Jahr 1867. „Allerdings ist das Haus inzwischen wärmegedämmt und vom Fachwerk nichts mehr zu sehen“, sagt Meissner. Von den früher prägenden Bauernhäusern seien nur noch wenige erhalten. Eines davon an der Vahrer Straße 239 neben einem Gartenfachmarkt. „Leider wissen wir nicht genau, wie alt das Gebäude ist“, so Meissner.

Meissner vermutet, dass die Vahrer Straße nach dem Bau des Sebaldsbrücker Bahnhofs ausgebaut wurde. „Da waren dann vermehrt Reisende unterwegs und es wurden mehr Waren umgeschlagen.“ Dadurch sei die Notwendigkeit entstanden, den unbefestigten Weg zu einer befestigten Straße auszubauen. Nach und nach entstanden weitere Wohnhäuser, Gewerbe, ein Tanz-Café und im Zweiten Weltkrieg ein Barackenlager für Fremd- später Zwangsarbeiter, das nach dem Krieg Flüchtlingen als Unterkunft diente.

Eines der markanteste Gebäude der Vahrer Straße steht allerdings noch: Es ist das alte Fabrikgebäude des englischen Schokoladenherstellers Cadbury. In den alten Hallen befindet sich derzeit der Real-Supermarkt. Dass sich die Engländer dort ansiedelten kam nicht von ungefähr: Genau gegenüber auf der anderen Straße mit der Hausnummer 176 lag die Produktionsstätte der Hanseatenwerke AG – ein Bremer Produzent von Edelschokoladen, den die Briten aufkauften. Diese hatten große Pläne in Bremen. Einer Zeitungsmeldung von 1963 zufolge sperrte man für einige Tage die Vahrer Straße: Eine Kakao-Pipeline zwischen den beiden Werke sollte unter der Straße verlegt werden.

Allerdings verhob sich der Schokoladenkonzern: Schon 1968 kündigte die Konzernmutter an, die Werke in Bremen zu schließen. Ein Grund für die damals kriselnde Schoko-Industrie: der steigende Kakao-Preis. Das Fabrikgebäude der Hanseatenwerke wurde abgerissen, das Cadbury-Werk dagegen blieb weitgehend erhalten, ist allerdings in die Jahre gekommen und nicht unbedingt eine Zierde für die alte Vahrer Straße.

