Elena Nogaeva am Klavier und Sopranistin Evgenia Wasilschuk geben die wechselnden Stimmungen der Geschichte wider. (PETRA STUBBE)

Um es vorwegzunehmen: Das Publikum ist begeistert von „Undine“, einer Erzählung des preußischen Autors Friedrich Baron de la Motte Fouqué (1777 bis 1843). Der nicht enden wollende Applaus ist mit vielstimmigen Bravo-Rufen durchsetzt. Die Künstler sind von der Zustimmung dieses Ausmaßes nicht überrascht. Elena Nugaeva (Klavier), Evgenia Wasilschuk (Sopran) und Rainer Iwersen (Rezitation) haben eine Zugabe vorbereitet.

Stefan Uhlig von der Kultur-Ambulanz hatte in seiner Eröffnungsrede erzählt, dass der Vorschlag, „Undine“ zu wählen, von Elena Nugaeva gekommen war. Vertrauen und Verrat, Treue und Untreue sind Themen, die in Fouqués Erzählung sehr eindringlich behandelt werden. Der Schauspieler Rainer Iwersen ist Gründungsmitglied der Bremer Shakespeare Company und Theatergängern wohlvertraut. Er hat Ausschnitte aus der Erzählung so geschickt ausgewählt, dass jeder ein klares Bild von Geschichte bekam.

Eine Undine ist ein weiblicher, jungfräulicher Wassergeist von außerordentlicher Schönheit und Anmut. Sie gehört zu den halbgöttlichen Elementargeistern. Der Stoff ist in einem Gedicht von 1320 enthalten und wurde vielfach adaptiert. Bei Fouquè verläuft die Geschichte so: Ein alter Fischer wohnt auf einer Landzunge hinter dem Spukwald. Eines Abends kommt der Ritter Huldbrand durch den Wald geritten und bittet den Fischer um ein Nachtlager. Undine hatte von ihren Eltern die Erlaubnis bekommen, zu den Menschen zu gehen. Sie wurde von dem Fischer und seiner Frau als Pflegetochter aufgenommen und reifte zu einer wunderbaren Frau heran. Es kam, wie es kommen musste, Ritter und Undine verlieben sich ineinander. Sie planen die Hochzeit. Doch vorher gesteht ihm Undine, dass sie als Wassergeist keine Seele besitzt und hofft, durch die Heirat mit einem Menschen beseelt zu werden. Sie heiraten und reisen zur Burg Ringstetten, dem Wohnsitz des Ritters. Im Wald gesellt sich Undines Oheim Kühleborn zu ihnen, als Schutz gegen die Waldgeister.

Auf der Burg geht zunächst alles gut. Berthalda, die sich Hoffnungen auf eine Ehe mit dem Ritter gemacht hatte, lebt auch dort. Das führt zu gewissen Verwicklungen. Man beschließt, auf der Donau nach Wien zu reisen. Undine warnt Huldbrand, niemals Zorn gegen sie zu richten. Sie müsse dann gehen. Aber es kommt dazu, dass der Ritter gegen Undine zürnt. Darauf geht sie über Bord, zurück ins Wasserreich. Später heiratet Huldbrand Bertalda. Das ist Verrat an Undine. Sie kommt also aus dem Wasserreich zurück, um sich an Huldbrand zu rächen. Sie küsst ihn unter Tränen, bis er stirbt.

Diese Kurzfassung ist naturgemäß spröde. Iwersen liest in der altertümlichen Sprache Fouqués: "...und dann sah er im Spiegel, wie die Türe aufging, langsam, langsam, und wie die weiße Wandrerin hereintrat, und sittig das Schloß wieder hinter sich zudrückte. Sie haben den Brunnen aufgemacht, sagte sie leise, und nun bin ich hier, und nun musst Du sterben. ...“ Iwersen zelebriert diese Worte mal ganz leise und sanft, mal dramatisch und schicksalsschwanger und lässt dabei keinen Zuhörer unberührt.

Die Musik tut das ihre dazu. Klaviermusik und Gesang sind sehr genau auf die wechselnden Stimmungen der Geschichte abgestimmt und virtuos vorgetragen. Evgenia Wasilschuk singt auf Russisch. Die Liedtexte erschließen sich deshalb nur wenigen. Aber ihr Ausdruck geht unter die Haut.

Zuschauerin Anna Markova ist Violinistin, sie sagt: „Es erreicht mich direkt. Ich spreche Russisch und deshalb ist es für mich noch mehr etwas Besonderes, als für die meisten anderen hier. Die Musik kannte ich natürlich von früher. Die Sängerin war wunderbar, und natürlich alle drei sind ganz großartig. Also, ich bin beeindruckt.“ Anna Markova ist eine auch international bekannte Geigerin, die ihr Masterstudium 2015 in Bremen abgeschlossen. Ein echtes Expertenurteil also von ihr.