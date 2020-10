Sylvia Dierks und Reiner Will sind zwei der Künstler, die an dem Projekt mitgewirkt haben. (PETRA STUBBE)

Auf dem Ote-Platz zwischen den Hochhäusern der Otto-Brenner-Allee und dem Hallenbad bekommen die beiden großen Frosch-Skulpturen aus Bronze jetzt eine farbenfrohe Teichatmosphäre als Hintergrund. Der massive Lüftungsschacht, ein recht unförmiger Treppenturm, wird mit einem Fliesenmosaik verschönert. In einem zweijährigen Projekt wurden dazu im Atelier der Quartier gGmbH an der Ludwigshafener Straße mehr als 10 000 kleinformatige Keramiken von Hand gefertigt. In der offenen Werkstatt haben monatelang, immer dienstagnachmittags, rund 500 Kinder, Jugendliche und Bewohner aus Tenever, unter professioneller künstlerischer Anleitung gearbeitet.

In leuchtenden Farbtönen sind runde und eckige Einzelteile mit Libellen, Seerosen, Fischen und Wasserlilien entstanden, die Motive wurden gedruckt mithilfe von Spitzendeckchen, Pflanzen, Muscheln und Stempeln. Die kleinen Fliesen wurden jeweils in Blau, Grün und Türkis sowie in Sandfarbe lasiert und im Ofen frostfest gebrannt. Abschließend kombinierte man daraus fließende abstrakte Wellenmuster, nach den Entwürfen der beteiligten Künstler Caroline Schwarz, Reiner Will und Sylvia Dierks. Die kleinen Fliesen werden zu einem großen Mosaik zusammengesetzt.

Mitgewirkt haben Schulkinder der Albert-Einstein-Schule, Grundschule Pfälzer Weg, Oberschule Koblenzer Straße und Gesamtschule Ost sowie Kids aus dem Spielhaus Tenever und Senioren der Egestorff-Stiftung. „Bei diesem niedrigschwelligen Angebot konnte jeder kreativ auf seine Weise teilnehmen“, erzählt Reiner Will. Das Besondere sei, dass sich die Stadtteil-Bewohner damit quasi ein eigenes hochwertiges Kunstwerk geschaffen hätten. „Ein einzigartiges und aufwendiges Unikat, woran man sich nun täglich erfreuen kann, wenn die farbigen Kacheln in der Sonne glitzern oder der Regen dort abperlt“, meint Will begeistert.

Auch Projektleiterin Andrea Siamis freut sich, dass die langfristige Mitmachaktion zur Verschönerung des Ote-Platzes nun endlich als Ergebnis für alle Stadtteilbewohner sichtbar wird. „Seit letzten Montag konnten wir das schöne Mosaik fachgerecht Stück für Stück als Wandgestaltung anbringen“, erklärt Siamis.

Dazu waren zunächst noch bautechnische Vorbereitungen seitens der Gewoba erforderlich, die für den Platz zuständig ist. Gefördert wird das Mosaik-Projekt mit Mitteln aus dem Programm Soziale Stadt sowie mit finanzieller Hilfe der Gewoba Wohnungsbaugesellschaft und dem Senator für Kultur.

In den vergangenen Wochen wurden in der Werkstatt von der Quartier gGmbH die unzähligen Mosaik-Teile mit ihren filigranen Pflanzenstrukturen, plastisch aufgesetzten Fischen, zierlichen Nixen, Seerosenblättern und hellen Sandtalern auf einzelnen Platten nach den Entwürfen der Künstler zusammengelegt.

Jede Platte musste durch die Tür rausgetragen werden, um dann die Fliesen jeweils sorgfältig zu verkleben und zu verputzen. Zum Anbringen der Mosaik-Fliesen mit einer Gesamtfläche von rund vierzig Quadratmetern waren die beteiligten Künstler bis Ende September nahezu täglich vor Ort, nur bei Regen konnte nicht gearbeitet werden. Handwerklich und fachlich wurden sie von Claus Günter und Timo Petersen unterstützt.

Für alle eine spannende Fummelarbeit mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Eine feierliche Einweihungszeremonie soll ebenfalls bald stattfinden.