Ein neuer Bebauungsplan für den Bereich um das Werder-Karree beinhaltet keinen Einzelhandel, aber dafür kleine Betriebe mit Stadtteilbezug, die dort wirtschaften dürfen. (Monika Klemm)

Damit kein weiterer Einzelhandel am Rande der Wohngebiete anstatt mittendrin eröffnet, wird derzeit ein Bebauungsplan (B-Plan) für ein Areal neben dem Werder-Karree in Habenhausen aufgestellt. Das 6,3 Hektar große Gebiet reicht von der Habenhauser Landstraße im Norden bis hinter die Soccer-Halle im Süden und wird im Westen von der Steinsetzerstraße und im Osten von der Friedrich-Engels-Straße begrenzt.

Während einer Einwohnerversammlung stellte Stadtplanerin Silvana Mollée aus der Baubehörde einen ersten Entwurf vor. „Unser oberstes Ziel ist die Sicherung des vorhandenen Gewerbes“, sagte Mollée nach der Versammlung. Denn momentan sei auch fast kein Platz mehr für Neuansiedlungen. Es sei denn, ein Betrieb gebe auf. Genau für diesen Fall sei ein B-Plan wichtig. Derzeit liegt ein Bauverbot auf dem Gebiet, das alle Neubauvorhaben verhindert, die nicht den Zielen des neuen B-Plans entsprechen. Die Wohnbebauung im nördlichen Teil ist mittlerweile aus dem Betrachtungsraum für den neuen B-Plan 2515 herausgenommen worden.

Baumarkt gewünscht

Geplant sind zwei grobe Bereiche: In dem äußeren Gürtel des Gewerbegebietes, der an Wohnhäuser grenzt, sollen sich künftig nur Betriebe ansiedeln dürfen, die nur wenig stören. In einem inneren Zirkel sowie in Richtung des Real-Marktes dürfen beispielsweise auch Handwerksbetriebe, die etwas mehr Lärm erzeugen, wirtschaften. Kleine Betriebe mit Stadtteilbezug, Dienstleister, Büronutzung – vieles sei denkbar, findet Mollée. Einzelhandel solle jedoch prinzipiell ausgeschlossen sein. „Der zentrale Wunsch des Beirates ist weiterhin, im B-Plan dennoch festzulegen, dass sich ein Baumarkt ansiedeln dürfte“, erklärte Ortsamtsleiter Michael Radolla nach der Versammlung. Doch dieser Wunsch sei bereits intensiv in ihrer Fachbehörde diskutiert worden, „und aus fachlicher Sicht sind wir der Meinung, dass ein Baumarkt dort nicht realisierbar ist“, so Mollée.

Gute Nachrichten konnte sie hingegen zu einem weiteren Anliegen von Anwohnern überbringen. Denn diese hatten mit Blick auf das umstrittene Laufhaus an der Duckwitzstraße die Sorge geäußert, auch in Habenhausen könnte ein attraktiver Standort für ein Bordell sein. „Wir sind uns einig, dass wir ein Bordell sicherlich gut begründet in der textlichen Festsetzung des B-Plans ausschließen können“, so die Stadtplanerin. Immerhin seien auch eine Grundschule und eine Kita auf dem Areal zu finden und die ersten Wohnhäuser nicht weit. Ebenfalls ausschließen will Mollée Vergnügungsstätten wie Spielhallen. Im September – so hofft die Fachfrau – könnte der B-Plan in Kraft treten.