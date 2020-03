Entwickelt wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation Esa und der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. (Petra Stubbe)

Neue Vahr Südost. „Faszination wecken, die Schönheit unseres Planeten, aber auch Zusammenhänge zeigen“, erklärt Robert Clausen von der Volkssternwarte Laupheim in Baden-Württemberg, das Ziel der Ausstellung „Terra Blue: Die Erde im globalen Wandel“. Die Schau ist ein Gemeinschaftswerk der Sternwarte Laupheim, der europäischen Weltraumorganisation Esa und der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Aufgebaut ist sie im Erdgeschoss des Einkaufszentrums Berliner Freiheit und umfasst vier Stationen, die der antiken Einteilung in Erde, Feuer, Wasser und Luft entsprechen.

Die Ausstellung zeigt, wie sich die Erde unter dem Einfluss der menschlichen Zivilisation verändert, doch auch ihren natürlichen Wandel. Ihn bewirken zum Beispiel auch die Plattentektonik und der Vulkanismus, der sogar neues Land schaffen kann, wie das Beispiel der Galapagos-Inseln zeigt, die 1000 Kilometer westlich von Ecuador im Pazifik liegen. Doch auch die Wirkung von Eis und Gletschern, Wasser und Wind gehört zu den natürlichen Kräften, die das Gesicht des Planeten Erde formen.

Die Besucher erwartet eine Menge Bildmaterial: Von innen beleuchtete Schaukästen zeigen Fotografien in hoher Auflösung. Darunter sind vor allem Ausschnitte der Erde, von Satelliten aufgenommen, die zum Beispiel auch die Dicke des Eises von Arktis oder Antarktis messen oder Meeresströmungen aufzeichnen.

Auf sechs Fernsehbildschirmen können sich die Besucher zusätzlich zu den Texten die inhaltlichen Zusammenhänge in Filmbeiträgen erläutern lassen. Ein Monitor zeigt die Erde aus 36 000 Kilometern Entfernung und damit Bilder, die direkt vom Satelliten „Meteosat“ zur Erde gesendet werden und die Grundlage für Wettervorhersagen bilden. Ein weiterer Monitor zeigt eine Satellitenkarte, auf der man raten soll, wo das gezeigte Gebiet liegt. Zwei der Satelliten, die solche scharfen Aufnahmen liefern, sind schließlich auch als Modelle in der Ausstellung zu sehen.

„Viele Dinge werden erst aus der Ferne sichtbar“, erklärt Robert Clausen und erläutert: „Wenn ich eine Bootstour auf dem Amazonas mache, sehe ich die Brandrodungen nicht – ihr ganzes Ausmaß zeigt sich erst aus großer Höhe.“ Im Zentrum der Ausstellung steht ein Großglobus von zwei Metern Durchmesser, der sich langsam dreht, zusammengesetzt ist er aus Tausenden Satellitenaufnahmen der Nasa. „Sogar die aktuellen Brände in Brasilien lassen sich darauf erkennen“, sagt Clausen.

Beim Thema Luft sind natürlich die hauchdünne Schutzschicht namens Atmosphäre sowie der Klimawandel die dominierenden Themen. „Man sollte den Treibhauseffekt nicht generell verteufeln“, sagt Robert Clausen, „denn ohne ihn würde die durchschnittliche Temperatur auf dem Blauen Planeten bei minus 18 Grad Celsius liegen. Das Problem ist nur, dass er sich durch die vom Menschen produzierten Emissionen verstärkt hat.“ Vom Menschen gemacht ist auch die Wüstenbildung, die in den vergangenen Jahren in vielen Ländern der Erde stetig voranschreitet. Hellgelbe Flächen auf einer großen Weltkarte zeigen ihre derzeitige Ausdehnung, wie es etwa im nördlichen Afrika oder in China passiert.

Einem globalen Wandel unterliegt auch der Nachthimmel, der sich von der Erde aus zeigt. Sterne sind meist nur abseits der Städte zu sehen. Lichtverschmutzung ist ein Phänomen, das es erst seit der Industrialisierung und der Entstehung großer Städte gibt: So ist es auch nachts über großen Teilen der USA, Mitteleuropas und Japans hell, wie die Satellitenaufnahmen belegen. „An diesem Foto, das die gesamte Erde panoramaartig zeigt, wurde mehrere Jahre gearbeitet“, sagt Clausen. Doch bei allen Problem und Herausforderungen – Robert Clausen blickt positiv in die Zukunft: „Menschen bekommen viele globale Probleme in den Griff, wenn weltweit und koordiniert gehandelt wird“, resümiert er und führt beispielhaft auf: „Das hat sich beim Waldsterben oder beim Ozonloch gezeigt. Mit der Ausstellung wollen wir vor allem Jugendlichen vermitteln, dass auch jeder Einzelne etwas tun kann.“

Nach Expeditionen auf Mond, Mars und andere Planeten sei die Raumfahrt wieder zurück auf die Erde kommen. „Sie hilft der Wissenschaft, große Zusammenhänge zu verstehen und zeigt Lösungswege auf“, sagt Robert Clausen.

Weitere Informationen

Die Wanderausstellung „Terra Blue: Die Erde im globalen Wandel“ ist voraussichtlich noch bis Sonnabend, 28. März, im Einkaufszentrum Berliner Freiheit, Berliner Freiheit 11, zu sehen. Sie ist im Foyer im Erdgeschoss aufgebaut und im Rahmen der Öffnungszeiten der Berliner Freiheit täglich von 9 bis 20 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist frei.