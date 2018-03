Scheinbar schwebend hängt eine Schülerin aus der Paul-Singer-Straße im Vertikaltuch unterm Dach des Zirkus "El Dorado" (fotos: PETRA STUBBE)

Der Geruch von karamellisiertem Popcorn erfüllt die Luft, Zirkusmusik dröhnt den Eltern und Besucherinnen und Besuchern entgegen, als sie den Schulhof der Grundschule an der Paul-Singer-Straße betreten. Eine Woche lang hat der Kinder-Mitmach-Zirkus „El Dorado“ dort sein Zirkuszelt aufgeschlagen. Für die große Aufführung zum Wochenschluss haben die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Zirkusprofis fleißig trainiert. In dem ein oder anderen Gesicht der kleinen Akrobaten und Dresseure kann selbst die Schminke die Nervosität nicht überdecken.

Ein bisschen Lampenfieber gehört aber dazu – immerhin kündigt das Programm gefährliche Löwen an, die in der Manege Kunststücke vollbringen sollen. „Herein in die Manege, liebe Gäste, die Show beginnt in wenigen Minuten!“, schallt es über den Hof. Vorbei an Süßigkeitenständen mit Zuckerwatte und den antiken, bunten Zirkuswagen, die im Halbkreis um das Zirkuszelt stehen, geht es ins gut gefüllte Zelt. Nach einer kurzen Begrüßung heißt es „Manege frei!“. Die kleinen Artistinnen und Artisten stürmen in die Mitte.

Die Kinder (links) warten auf den Auftritt mit den Löwen, die sich als Hunde entpuppen, das Zirkusballett mit Reifenjonglage (Mitte) ist eine große Freude, und Körperbeherrschung am Vertikaltuch (rechts) zeigen die jungen Artisten zur Begeisterung der vielen Zuschauer wie selbstverständlich nach nur einer Woche Training. (PETRA STUBBE)

Sie balancieren mehrere, sich drehende Teller und lassen sogar bis zu sechs Hula- Hop-Reifen auf einmal um den Körper kreisen. Die Eltern feuern sie dabei kräftig an, rhythmisch im Takt der Musik klatschend. Die anfängliche Nervosität der Artistinnen und Artisten ist verflogen und auch wenn ihnen eine der Darstellungen missglückt, lachen sie und zeigen, dass es vor allem der Spaß ist, der im Vordergrund steht.

Dem Alltag entfliehen

Die Freude der Schülerinnen und Schüler am Zirkus begeistert auch Jesse Thiel aus Lilienthal. Gemeinsam mit seinen fünf Brüdern und sechs Schwestern leitet er den Zirkus El Dorado in der dritten Generation. „Die Kleinen entfliehen dem Alltag und der Schule und entdecken dabei eine andere Welt. Das vergisst man nie.“ Die Kinder bringen viele Ideen und Kreativität mit. Die Vorführung, die am Ende dabei herauskommt, ist eine Gemeinschaftsleistung von Zirkusveranstaltern und den Kindern. Der Weg dahin erstaune auch manchmal die Lehrer, wie Jesse Thiel berichtet: „Da sind auch viele Rabauken dabei, die richtig aufmüpfig sein können, aber im Zirkus sind sie es nicht mehr, da sind die Lehrer oft verdutzt.“ Seit 14 Jahren ist Thiel nun schon aktiv beim Zirkus dabei und manchmal kommt es vor, dass einige, die früher als Kinder beim Zirkus mitgemacht haben, ihren Weg zum Zirkus oder zum professionellen Turnen gefunden haben, ihm davon erzählen, wie sie damals inspiriert wurden.

Körperbeherrschung am Vertikaltuch zeigt dieser Artist. (PETRA STUBBE)

Aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen erfreuen sich an dem Angebot. In dem Sommerferienprogramm, das der Zirkus anbietet, können auch die Eltern mit ihren Kindern bei Akrobatik, Kunststücken und Voltigieren mitmachen. „Oft entwickeln die Eltern dabei noch mehr Ehrgeiz als die Kinder und sind kaum zu stoppen“, sagt Jesse Thiel schmunzelnd.

Dieses Mal ist es aber ausschließlich die Show der Kinder und die unterhalten das Publikum mit witzigen Clown-Auftritten und einer kleinen Menschenpyramide. Gleich ist es soweit: Die angekündigten Löwen werden die Manege betreten. Als sich der Vorhang dann langsam öffnet und das Publikum gespannt wartet, entpuppen sich die großen gefährlichen Löwen dann doch als drei wuschelige Hunde. Unterschätzen sollte man die Drei trotzdem nicht, denn die Show, die sie abliefern, begeistert und zaubert allen ein Lachen ins Gesicht. Sie springen durch mehrere Reifen und balancieren über die Rücken der in einer Reihe knienden Schüler – nur einer will da nicht recht mitmachen – der größte der Drei. Statt durch den Reifen zu springen, stupst er liebevoll das Kind um, das den Reifen hält und blickt dann verträumt drein. Das scheint ihm nicht genug gewesen zu sein, denn als er zwischen den Beinen der in Reihe aufgestellten Kinder hindurch krabbeln soll, stupst er wieder mit seiner Schnauze eines der Kinder an und setzt damit den Domino-Effekt in Gang. Fast wirkt es so, als ob der Hund selber schelmisch grinsen würde, Kinder und Publikum jedenfalls amüsieren sich köstlich und applaudieren.

Zirkusballett mit Reifenjonglage macht Spaß. (PETRA STUBBE)

Neben den Hunden springen zwei Lamas um die Wette über Hindernisse, und Ziegen balancieren über einen waghalsigen Parcour.

Nach gut zwei Stunden sind dann alle Vorstellungen an der Grundschule an der Paul-Singer-Straße vorbei. Zum Schluss tanzen alle kleinen Artistinnen und Artisten wild in der Mitte des Zeltes, und glitzerndes Konfetti regnet auf sie herab. Jede und Jeder hat nicht nur bei der unterhaltsamen und lustigen Show mitgemacht, alle haben sie gemeinsam gestaltet.