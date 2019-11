Erfolgreich jungen Menschen das Schwimmen beibringen: Das will der Bremer Sport-Club mit seinen Anträgen erreichen. (Walter Gerbracht)

Elf Antragsteller bewerben sich am 21. November im Familienzentrum Mobile um neue Fördermittel aus dem Topf „Wohnen in Nachbarschaften“ (Win). Insgesamt summieren sich die Förderanträge beim 8. Win-Forum auf einen Gesamtbetrag von 52 133 Euro. Den Löwenanteil macht mit 8260 Euro das ganzjährige Nachhilfeprojekt von IEEV Bremen-Hemelingen aus. Bei dem schon etablierten Angebot für Kinder und Jugendliche von der vierten bis zur zehnten Klasse erteilen vier Lehrende Unterricht in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Dicht dahinter folgt mit einer beantragten Fördersumme von 8032 Euro das ebenfalls ganzjährige Projekt Taba (Team Aufsuchende Beratung Angeln), ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Eltern und deren Kinder.

Weiter im Rennen: der Bremer Sport-Club mit zwei Schwimmangeboten, die zusammen auf eine Fördersumme von insgesamt 10 200 Euro kommen. Mit „Jugendhaus Hemelingen schwimmt“ wendet sich der Verein an zehn- bis 15-jährige Jugendliche, die noch keine Schwimmerfahrungen gesammelt haben, mit dem „Schwimmmobil“ an die fünf- bis sechsjährigen Kinder zweier Kitas. Mit dem Schwimmmobil will der Verein die Grundlage zum Erlernen des Schwimmens schaffen. Denn: Die Kinder der beiden Kitas hätten ­zumeist keine positive Vorerfahrung zum Bewegungsfeld Wasser, mehr als die Hälfte von ihnen sei noch nie in einem öffentlichen Schwimmbad gewesen.

Mit „Respect und Fair Hemelingen“ will der Landessportbund seine Fußballnächte fortsetzen. Bislang seien 900 Kinder und Jugendliche erreicht worden. Im Jahresverlauf 2020 sollen zehn weitere Fußballnächte hinzukommen, für die der Landessportbund einen Förderbedarf von 5500 Euro veranschlagt. Für sein Urban-Gardening-Projekt beantragt die ASB Gesellschaft für Seelische Gesundheit einen Zuschuss von 4890 Euro, um an verschiedenen Standorten Hochbeete zu erstellen und zu bepflanzen. Dieses Projekt war schon beim 7. Win-Forum am Start, konnte aber damals nicht vorgestellt werden. Eine Fördersumme von 4632 Euro hat der Freundeskreis Haus der Familie für die seit April laufende Mutter-Kind-Gruppe „Kreativ deutsch sprechen“ beantragt.

Vom Budget 2019 wurden bislang 34 Anträge mit insgesamt 129 379 Euro gefördert, zu vergeben sind noch 20 620 Euro. Wie im Vorjahr beläuft sich auch das Budget 2020 wieder auf 150 000 Euro, von denen noch 137 000 Euro ausgezahlt werden können.