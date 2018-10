Arbeit gehörte zum Erziehungskonzept des Ellener Hofes. Hier arbeiten Jungen in den 60er-Jahren in einer Werkstatt. Michael Kraus lebte seit seinem missglückten Versuch, als 13-Jähriger nach Amerika zu gelangen, in dem Heim. (Karl Ed. Schmidt - Staatsarchiv Bremen)

Für Michael Kraus war es vielleicht nicht das „Rettungshaus“, aber doch ein Sprungbrett in die weite Welt, wie er meint. Er wohnte in den späten 50er-Jahren und frühen 60er-Jahren im Ellener Hof. Ein „Rettungshaus“ hatten die Vereinsgründer 1846 im Sinne, als sie den Verein „Ellener Hof“ aus der Taufe hoben. Ein Haus, „das solche Kinder aufnimmt, die der guten älterlichen Zucht entbehren und früh auf dem Weg des Verderbens in Sünde und Laster eingeschlagen haben“, wie es in der Gründungserklärung heißt. Michael Kraus‘ Kindheit war weit weniger dramatisch, dennoch fand er sich eines Tages unerwartet vor den Toren des Heimes in der Straße am Hallacker wider.

Plötzlich Heimkind

„Vom Hallacker aus kam ich in die Aufnahme und musste erst mal einen Aufsatz schreiben, was mit mir nicht stimmt“, erzählt Michael Kraus, der seit den späten 60er-Jahren in Hessen wohnt. Dem damals 13-Jährigen aus Osnabrück wurde sein Fernweh zum Verhängnis. „Ich bin von Zuhause abgehauen und wollte nach Amerika.“ Weit gekommen ist er allerdings nicht. „Gleich hinter der holländischen Grenze haben sie mich erwischt.“ Das habe der Mutter dann wohl gereicht. „Sie wollte mich wohl loswerden, ich war ein Nachkömmling, hatte drei ältere Geschwister und war ein Frechdachs und furchtbar.“ Vom Jugendamt kam der Vorschlag, ihn direkt von der holländischen Grenze nach Bremen-Osterholz zu bringen. Das funktionierte aber nur auf Umwegen. „Ich weiß noch ganz genau, dass mein Begleiter zuerst mit mir nach Osterholz-Scharmbeck gefahren ist. Ich fand das lustig, denn ich reiste ja gerne.“

Michael Kraus kam in das Haus 2, ein sogenanntes freies Haus. „Ich wurde dort ein ZbV – ein Zögling zur besonderen Verwendung.“ Das bedeutet, dass er wie auch andere Jugendliche das Gelände für eine Berufsausbildung oder auch für Einkäufe verlassen durfte. Er fing eine Kellnerlehre an. „Ich bin zum Parkhotel und zum Columbushotel, die haben mir aber wegen des Ellener Hofes abgesagt.“ Geklappt hat es dann aber im Lloydhotel. „Der Direktor sagte: ‚Versuchen wir es mal‘.“ Über diese Lehre konnte er schließlich sein nicht versiegtes Fernweh stillen. „Ich bediente den Direktor Johannes Kuhlenkampff immer mit Tee – doppelt stark mit Milch – und habe ihm gesagt, dass ich gerne auf der ‚Bremen‘ arbeiten würde.“ Der Norddeutsche Lloyd hatte das Schiff 1957 gekauft und setzte es seit 1959 im Transatlantikdienst ein. Mit der Empfehlung hatte er kein Problem an der Heuerstelle. Das Ende seiner Lehrzeit war damit auch das Ende des Lebens auf dem Ellener Hof, auf dem ein strenges Regiment herrschte.

„Wir mussten sehr früh aufstehen, es gab eine Zahnkontrolle, die Zahnbürste musste gerade stehen, die Schuhe mussten geputzt in Reihe vor der Tür stehen – das mache ich jetzt noch“, lacht Michael Kraus. „Jeder hatte eine Aufgabe: zum Beispiel Gartenarbeit.“ Wachen habe es nicht gegeben, aber der Hausvater sei rumgegangen und habe streng kontrolliert.

Von dem wenigen Lehrgeld, das er bekam, sah er allerdings nur sehr wenig. „Wir hatten ein kleines Konto, wo wir am Sonntag drei D-Mark für unseren Freigang bekamen.“ Den Lohn zahlten die Arbeitgeber an den Ellener Hof und Michael Kraus hat davon nie mehr etwas gesehen. „Das wurde auch nach meiner Entlassung nicht ausgezahlt. Ich habe nicht mal gewusst, wie viel ich verdiene, das ging direkt an den Ellener Hof.“ Geld durften die Kinder ansonsten nicht haben. „Wir wurden regelmäßig durchsucht, ob wir was dabei hatten.“ Solche Erfahrungen machten vorsichtig: „Ich habe deswegen mein Trinkgeld nicht mit ins Heim gebracht, sondern am Hallacker an einem Zaun versteckt.“

Gefürchtetes Haus 5

Sein Hausvater sei zwar sehr streng, aber nicht gewalttätig gewesen. Anders dagegen der Ruf des geschlossenen Hauses 5. „Das hatte seinen Ruf weg, es hieß, dort würden Leute geschlagen“, erinnert sich Michael Kraus. Der Hausleiter sei ein brutaler, kräftiger Typ gewesen. Knapp schrammte Michael Kraus an diesem Haus vorbei. „Ich bin einmal abgehauen und wollte zu meiner Mutter.“ Einen kleinen Umweg konnte er sich nicht verkneifen. „Ich bin nach Hamburg zum Starclub gefahren und habe die Beatles gesehen.“ Von dort ging es nach Osnabrück zur Mutter. „Die war gar nicht begeistert.“ Zurück im Ellener Hof drohte ihm das Haus 5. „Da wäre das Leben für mich vorbei gewesen.“ Denn dann hätte er auch seine Lehre nicht zu Ende machen können. „Aber der Heimleiter Schürer hat gesagt, dass man mir noch eine Chance geben müsse.“ Weniger Glück hatten homosexuelle Jugendliche, die ihre Neigung verstecken mussten. „Wir hatten zwei Schwule, die erwischt wurden und die kamen dann in das geschlossene Haus, so haben es dann alle erfahren“, sagt Michael Kraus.

Heimlich befriedigten die Kinder auch andere Bedürfnisse. „Um 22.30 Uhr gab es Spätvorstellungen im Kino, da habe ich mich versucht wegzuschleichen.“ Das Kino: Lüers Tivoli in Hemelingen. Und auch verbotene Liebe entflammte auf dem Ellener Hof: „Einmal war ich verliebt in eine Praktikantin.“ Draußen an der Bushaltestelle habe man heimlich ein bisschen geschmust.

Einen Groll hegt Michael Kraus nicht. „Für mich war das ein Sprungbrett, mir hat das gut getan, ich bekam das, was mir gefehlt hat: eine Vaterfigur.“ Trotz der Strenge sei es der Hausvater gewesen, der ihm gezeigt habe, worauf es im Leben ankomme. 1964 kam Michael Kraus auf das Linien- und Kreuzfahrtschiff Bremen, das damals zwischen New York und Bremen pendelte. Auf demselben Schiff traf er einen Steward namens Siegfried Fischbacher. Letzterer wiederum lernte dort den Pagen Roy Uwe Ludwig Horn kennen – die Geburtsstunde von Siegfried und Roy.

Später fuhr Michael Kraus auf Kombischiffen – Passagiere und Fracht – zwischen Deutschland und Fernost bis nach Shanghai. „Da waren wir drei, vier Monate unterwegs.“ In Colombo traf er Flugbegleiter und zurück in Deutschland versuchte er es bei der Lufthansa, die ihn als Steward einstellte. Daher auch der neue Lebensmittelpunkt in Hessen. Den Kontakt zu Ehemaligen hat er verloren. Einzig zu seinem früheren Hausvater, der noch in Bremen wohnt, hat er noch Verbindung.

