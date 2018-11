Umweltsenator Joachim Lohse (von links), Hausleiterin Sabine Schöbel, Katja Muchow vom BUND und Arend Stühl und Alexander Künzel von der Bremer Heimstiftung starten das Projekt "Klimaquartier Ellener Hof". (PETRA STUBBE)

Gemeinsam aktiv sein für ein gutes Klima im Bremer Osten ist das Ziel des neuen Modellvorhabens „Klimaquartier Ellener Hof“, das die Bremer Heimstiftung und der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) gestartet haben. Konkretes Ziel ist ein verringerter Ausstoß von Treibhausgasen durch klimafreundliches Handeln im Alltag, wie Katja Muchow, stellvertretende Geschäftsführerin des BUND Bremen, erklärt. Und zwar nicht nur auf dem Gelände des Stiftungsdorfs an der Ludwig-Roselius-Allee selbst, sondern auch in den angrenzenden Ortsteilen Ellener Feld und Blockdiek, zwei sehr unterschiedliche Quartiere. Bewohner, Einrichtungen, Initiativen, Unternehmen, Vereine und Akteure sollen sich beteiligen. Und das Stiftungsdorf eine Keimzelle in Sachen Klimaschutz werden.

Gemeinsam mit Arend Stühl von der Heimstiftung leitet Katja Muchow das Projekt. Finanziert wird das für vier Jahre genehmigte Modellvorhaben aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

„Was hier geschieht ist richtungsweisend“, erklärt Umweltsenator Joachim Lohse bei der Auftaktveranstaltung. Für ihn sei es „der zweite schöne Termin“ in wenigen Monaten auf dem Gelände des Stiftungsdorfs. „Der erste war am 21. Juli“, erklärt Sabine Schöbel, Hausleiterin des Stiftungsdorf Ellener Hof, damals sei der Startschuss für das Fahrradquartier Ellener Hof gefallen. Die Verbindung dieser beiden Projekte liegt auf der Hand. Und ist laut Katja Muchow auch geplant.

Zuvor gelte es, einen Aktionsplan festzulegen, der durch Bürgerbeteiligung in verschiedenen Formen, durch Workshops mit Senioren, Grundschulkindern und Einrichtungen entstehen soll. Gemeinschaftsgärten, gemeinsames Kochen, nachhaltig konsumieren, klimafreundlich unterwegs sein sind einige Stichworte, die mit Leben gefüllt werden sollen.

Und den Initiatoren schwebt vor, sogenannte Klimacoaches auszubilden, die dann andere beraten und motivieren können.

Weitere Informationen

Wer sich am Projekt beteiligen möchte, eine Idee zum Klimaschutz im Alltag oder Fragen hat, kann sich unter Telefon 0421/17 51 03 11 an das Projektbüro „Klimaquartier Ellener Hof“ wenden.