Seit drei Wochen lotsen Eltern mit Kellen und Warnwesten die Kinder vor Schulbeginn über die Ampel am Buntentorsteinweg. (Vasil Dinev)

Die Fußgängerampel vor der Grundschule am Buntentorsteinweg schaltet auf Orange, doch der Fahrer im silberfarbenen Opel bremst nicht ab, sondern gibt noch einmal ordentlich Gas. Direkt vor den Augen der Kinder, die soeben bei Grün zu ihrer Schule starten wollen, saust das Auto noch im letzten Moment vorüber. Eine Schrecksekunde von vielen, die Beobachter jeden Tag aufs Neue vor der Schule erleben müssen.

Ein Glück für die Jungen und Mädchen, dass an diesem Morgen zwei Elternlotsinnen in gelben Warnwesten an der Ampel stehen und die Kinder am Loslaufen hindern. Seit drei Wochen gibt es den neuen Lotsendienst vor der Schule. Damit ist die Schule am Buntentor­steinweg die fünfte Bremer Bildungseinrichtung, die auf diesem Weg mit Unterstützung der Verkehrswacht die Schulweg-Sicherheit ihrer Grundschüler verbessern möchte.

„Ich habe hier schon so viele brenzlige Situationen gesehen, dass ich andere Eltern unbedingt zum Mitmachen ermutigen wollte“, erklärt Tanja Baumann, deren Kind ebenfalls am Buntentorsteinweg zur Schule geht, ihre Motivation, den Lotsendienst ins Leben zu rufen. Zehn Eltern haben sich mittlerweile bereit erklärt, in Zweiergruppen verlässlich an einem festen Wochentag 20 Minuten ihrer Zeit zu investieren, um den Ampelüberweg vor dem ersten Schulgong zu sichern. Für ­Alfred Faust von der Verkehrswacht ist das ein positiver Start, auch wenn die Anzahl der Freiwilligen zunächst nicht ausreicht, auch nach der Schule die Kinder über die Straße zu lotsen.

„Wir haben bereits festgestellt, dass sich das Verhalten der Verkehrsteilnehmer vor der Schule etwas gebessert hat, seit wir hier morgens stehen“, berichtet Baumann über erste Erfolge. Nicht nur Autofahrer, die zu schnell fahren oder gar bei Rot die Ampel passieren seien ein Problem, sondern auch Radfahrer, die bei roter Ampel einfach weiterfahren und die querenden Kinder ignorieren. Außerdem bereitet die steigende Zahl an „Elterntaxis“ der Schulleitung und Polizei gleichermaßen Sorgen.

Immer wieder halten Mütter und Väter mit ihren Autos kurz an und lassen ihre Kinder am Radweg oder im schlimmsten Fall sogar auf der Fahrbahn aussteigen. Letzteres hat Baumann während einer ihrer zurückliegenden Lotsendienste beobachtet. „Wie man als Elternteil so etwas machen kann, ist mir unbegreiflich“, ärgert sie sich über das rücksichtslose Verhalten mancher Eltern.

Auch am Nebeneingang der Schule ignorieren zahlreiche Eltern massiv die Verkehrsregeln. Denn dort herrscht absolutes Halteverbot, „damit der Zugang zum Tor gut einsehbar bleibt und Kinder gesehen werden und auch selbst den Verkehr gut einsehen können“, sagt Polizist Herbert Deters vom Revier Neustadt. Doch immer wieder halten Autos in der Verbotszone an und Kinder steigen aus. „Ich habe hier schon oft persönlich gestanden und versucht, die Eltern darüber aufzuklären, dass das nicht geht und die Kinder gefährdet, die hier alleine zur Schule laufen“, berichtet Schulleiterin Monika Triba. Nur wenige ließen sich jedoch von ihrem Verhalten abbringen, im schlimmsten Fall hagele es sogar wüste Beschimpfungen als Antwort.

Diese Erfahrung mussten im Einzelfall sogar auch die örtlichen Kontaktpolizisten machen, die dort so oft es geht versuchen, die Regeln durchzusetzen und dafür auch Geldstrafen verhängen. Faust kennt die beratungsresistente Klientel vor den Schulen der Stadt. „Da hilft manchmal nur noch, die Betreffenden zur Verkehrserziehung ins Revier einzubestellen“, so der Fachmann für Verkehrssicherheit.

Schulleiterin Triba würde sich wünschen, dass möglichst alle Kinder alleine zur Schule kommen. „Wer weiter weg wohnt, kann gut mit Bus und Straßenbahn kommen, da liegen die Haltestellen sehr nah an der Schule“, sagt sie. Denn wer seine Kinder zur Schule begleite, erweise ihnen damit keinen Gefallen, betont die Pädagogin. „Im Gegenteil, diese Eltern nehmen ihren Kindern die Chance, sich selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen und eigenständig zu werden.“

Und wenn Jungen und Mädchen nie gelernt haben, die Verkehrsregeln anzuwenden und Gefahren richtig einzuschätzen, „dann kommt der Tag, an dem es brenzlig wird und sie nicht wissen, wie sie reagieren sollen“, warnt Alfred Faust von der Verkehrswacht. Es sei daher Erziehungsaufgabe der Eltern, den Schulweg mit den Kindern so lange einzuüben, bis diese ihn sicher alleine bewältigen können. „Und wenn Eltern direkt am Schultor halten, liegt das meistens daran, dass sie den Schulweg eben nicht eingeübt haben und ihrem Kind daher nicht zutrauen, es problemlos aus einer Nebenstraße bis zur Schule zu schaffen.“

Neben mehr Rücksicht wünschen sich die Lotsen zudem Unterstützung vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV), um bestehende Gefahren abzumildern. Eine veränderte Ampelschaltung mit einer verzögerten Grünphase für die Fußgänger beispielsweise, damit Rotfahrer nicht ab der ersten Sekunde querende Kinder verletzen können. Außerdem müsste eines der Tempo-30-Schilder am Buntentorsteinweg besser sichtbar installiert werden, fordern die Eltern.

Das ASV bestätigt, dass das Schilder-Problem bereits durch die Polizei nach Geschwindigkeitskontrollen an die Fachleute herangetragen worden sei. „Im Rahmen der Umsetzung der Tempo 30 Beschilderung in vierzehn Stadtteilen sind die Maßnahmen zunächst gesammelt worden“, erklärt ein Sprecher, warum zwischenzeitlich noch nichts unternommen wurde. In den kommenden Tagen würden die Beanstandungen nun geklärt „und dann zeitnah behoben werden“, heißt es aus dem ASV.

Um die Sicherheit der Schulkinder zu stärken, gibt es in der Schule bereits seit Jahren ein Bündel an Projekten. Zum Beispiel üben alle Klassen die Verhaltensregeln an der Fußgängerampel ein. Doch auch an diesem Morgen brauchen einige Kinder sowie manche Eltern nochmals eine Erinnerung, dass sie vom Fahrrad beim Queren absteigen müssen. Und Kinder, die noch schnell über die Straße stürmen wollen, obwohl die Ampel bereits auf Rot geschaltet hat, bekommen mahnende Worte der Lotsinnen zu hören.

Ginge es nach Schulleiterin Triba und den jetzigen Elternlotsen, würden demnächst auch am Nachmittag sowie am Hintereingang der Schule Lotsen aufpassen, damit die Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht auf die Kinder nehmen. Weitere Freiwillige wie Eltern, Großeltern und Nachbarn der Schule sind daher willkommen, sich im Schulsekretariat zu melden und dem Projekt anzuschließen.