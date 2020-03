Vahr. Noch sind sie eher selten im Stadtteil zu sehen, aber ihre Zahl wächst: Ladesäulen für Elektroautos entstehen inzwischen überall im Stadtgebiet. Und auch in der Vahr soll das Angebot für die neue Generation von Autos ausgeweitet werden. Wer ganz auf ein eigenes Auto verzichten möchte und nur bei Bedarf leihweise auf eines zurückgreifen möchten, soll künftig außerdem auf ein engeres Netz an Carsharing-Stationen zurückgreifen können. Die Infrastruktur für E-Mobilität und Carsharing stand am Donnerstag auf der Tagesordnung des Fachausschusses Bau, Verkehr und Umwelt des Beirates Vahr.

Zu Beginn der Sitzung deutete sich an, dass auch die Vahr nicht von den Auswirkungen des neuartigen Coronavirus verschont bleibt. Statt des gewohnheitsmäßigen Händeschüttelns blieb es bei einem freundlichen Zunicken und alle Gäste wurden von Ortsamtsleiterin Karin Mathes gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. „Für den Fall der Fälle“, wie sie zur Begründung sagte. Der Ausschuss hatte Michael Glotz-Richter zu seiner Sitzung eingeladen. Und auch der Referent für Nachhaltigkeit bei der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, beließ es bei einer Begrüßung ohne Körperkontakt.

Ohne direkten Kontakt dagegen funktioniert die neue Mobilität im Stadtteil nicht. Elektroautos müssen früher oder später an einer Steckdose geladen werden. Dafür stehen in Bremen sogenannte Ladesäulen bereit.„Es gibt 23 öffentliche Ladepunkte in der Vahr“, hatte Glotz-Richter vorab gezählt. „Insgesamt gibt es in Bremen 250 Ladepunkte.“ Jeder Ladepunkt biete bis zu drei Anschlussmöglichkeiten. „Die Standardsäule hat eine Leistung von zweimal 22 Kilowatt.“ In Kilowatt wird die Leistung elektrischer Geräte angegeben. Zum Vergleich für die Energiemenge, die in so einem Anschluss steckt: Ein Kilowatt würde ein Liter Wasser pro Minute um 14,3 Grad Celsius erhitzen. Ein typisches Elektroauto mit einer Batteriekapazität von 41 Kilowattstunden, also eine Leistungsabgabe von 41 Kilowatt pro Stunde, würde an so einem Anschluss in etwa zweieinhalb Stunden aufgeladen – bei einem dreiphasigen Anschluss und 32 Ampere Ladeleistung. „Wir haben in der Vahr aber auch einen Schnelllader mit 50 Kilowatt“, so Glotz-Richter. Noch könnten die meisten Fahrzeuge so viel Ladeleistung gar nicht aufnehmen. „Aber das kommt jetzt so langsam.“

Die Ladeplätze sind wie im gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsschildern gekennzeichnet. Und die nehmen wiederum Bezug auf den größten Nachteil von Elektroautos: Diese dürfen dort maximal für drei Stunden für den Ladevorgang stehen. Autofahrer müssen ihre Parkscheibe nutzen. Nur zwischen 18 und 8 Uhr dürfen dort außerdem Elektroautos stehen. „Denn wenn sie dort Dauerparker haben, nützt ihnen die schönste Ladesäule nichts“, so Glotz-Richter zu den Einschränkungen am Tag. Höhere Bußgelder sollen künftig Benzinautos und Falschparker von den Ladestationen vertreiben. Gedrängel an den Ladesäulen muss aktuell aber niemand fürchten. Laut Glotz-Richter gibt es in Bremen derzeit nur rund 400 zugelassene Elektroautos.

Eine andere, moderne Form der Mobilität ist das sogenannte Carsharing. Also Mietautos, die an einer Station abgeholt und wieder abgestellt werden können. „Im März hatten wir 440 Nutzer von Carsharing in der Vahr“, sagte Glotz-Richter. Diese Zahl bezieht sich auf den größten Anbieter von Carsharing in Bremen – Cambio. Drei Stationen gebe es in der Vahr mit sieben Autos. „Und es gibt ein stetiges Wachstum“, will Glotz-Richter beobachtet haben. „Dieses Jahr werden Mobilpunkte am Heideplatz und an der Kurt-Schumacher-Allee entstehen, dadurch erhöht sich die Zahl der Autos deutlich.“ Eine Umfrage unter Carsharing-Nutzern habe ergeben, dass vor allem die unkomplizierte Buchung und Fahrzeugverfügbarkeit wichtig seien. „Die Art des Autos ist völlig egal.“ Insgesamt seien die Menschen zufrieden mit dem Leihsystem und auch mit der Anbindung der Stationen an den öffentlichen Nahverkehr. Von dem angekündigten Free-Floating-System von Cambio sei die Vahr aber zunächst ausgeschlossen. „Das kann man machen, wenn es gut läuft“, sagte Glotz-Richter. Free-Floating heißt, dass die Autos nicht an Stationen stehen, sondern ähnlich wie Leihfahrräder oder E-Scooter, in bestimmten Zonen abgestellt und ausgeliehen werden können.

Die Verknüpfung von Elektroautos und Carsharing dagegen ist nicht so einfach. „Wir lösen die Parkplatzprobleme nicht, wenn wir die Benzinautos durch Elektroautos ersetzen“, sagte Jörn Ehmke von der Gewoba. Die Bewohner der Vahr würden aber auf neue Formen der Mobilität gut reagieren, sagte Ehmke. Die Gewoba arbeitet derzeit an Mobilpunkten, die Carsharing mit Leihfahrräder und Paketstationen verbinden. „Aber bis die flexible Nutzung in den Köpfen ist, wird es noch etwas dauern“, so Ehmke. Für Glotz-Richter ist die Vahr ein guter Ort, um neue Mobilitätsformen einzuführen. „Wir haben hier mit der Gewoba einen Ansprechpartner, der die direkten Kontakte zu den Bewohnern hat.“