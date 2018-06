Lothar Pohlmann im Grünen in der Vahr. Dort lebt er, Wanderungen leitet er im ganzen Land. (PETRA STUBBE)

Hautcremes, Liften, Botox – all das braucht Lothar Pohlmann nicht, um mindestens zehn Jahre jünger auszusehen. Der 62-Jährige hat ein ganz einfaches Geheimrezept: Er hält sich seit Jahrzehnten fit, ist immer in Bewegung, am liebsten an der frischen Luft. Seit 30 Jahren führt Pohlmann neben vielen anderen sportlichen Aktivitäten ein Mal pro Monat Wandergruppen durch Gebiete in ganz Deutschland. Er nimmt sie mit auf Strecken durch das Salzburger Land, an die Schlei, durch die Lüneburger Heide und das Weserbergland oder watet durchs Watt von Cuxhaven nach Neuwerk. Die gesamte Wanderstrecke entspreche der Entfernung zwischen Bremen und New York, überschlägt Pohlmann die vielen Kilometer Fußmarsch der vergangenen drei Jahrzehnte. Seine Gesundheit dankt es ihm. „Ich war seit 40 Jahren nicht krank – höchstens mal eine Erkältung“, berichtet er.

Alles fing 1988 mit dem Auftrag des Landesbetriebssportverbands Bremen (LBSV) an, Angebote im Jugend- und Seniorensportbereich zu schaffen. Pohlmann, der damals sein Referendariat am Schulzentrum an der Otto-Braun-Schule als Geschichts- und Sportlehrer beendet hatte und aufgrund der Lehrerschwemme keine Anstellung fand, stellte sich der Herausforderung. Dass er die auf drei Jahre befristete Arbeitsstelle für Arbeitslose (ABM) beim LBSV zu einer unbefristeten Stelle ausbauen konnte, ist seinem Elan und Ideenreichtum zu verdanken. „Ich will die Leute mitreißen. Was gibt es Schöneres, als in der Natur zu sein und nebenbei etwas für seine Gesundheit zu tun?“ Pohlmann strahlt, wenn es ums Wandern geht. Seine Begeisterung war von Beginn an ansteckend. Nach der Auftakt-Wanderung im Herbst 1988 in den Harz um die Okertalsperre traten 75 der 80 Teilnehmer anschließend spontan in den LBSV ein. Zum Jubiläum ging es wieder in den Harz. Bei dem Ausflug war der Brocken das Ziel.

Die einzige Voraussetzung, die seine Teilnehmer mitbringen müssen, ist, für ein bis zwei Stunden am Stück gehen zu können. Das Tempo der Wanderfreunde im Alter von 30 bis 80 Jahren sei dabei sehr unterschiedlich, so Pohlmann. Da heiße es Warten an bestimmten Sammelpunkten und Rücksicht nehmen. Das Soziale spiele eh eine große Rolle. Viele „Wiederholungstäter“ melden sich für sein Programm an und kennen sich mittlerweile untereinander. „Da bilden sich richtige Freundschaften“, freut sich der Wanderführer.

Die Strecken läuft Pohlmann stets ein Mal zur Probe mit einem Mitglied ab. Wo sind Sitzgelegenheiten? Gibt es in den Ausflugslokalen genügend Plätze? Bleibt die Dauer der Tour bei etwa drei Stunden? All diese Fragen müssen im Vorfeld geklärt sein.

Unter der Vielzahl der Touren sind einige unvergesslich. „Am besten können sich die Teilnehmer an die wenigen Male erinnern, bei denen wir schlechtes Wetter hatten“, erzählt Pohlmann. Da musste zusammengerückt und sich geholfen werden, das schweiße zusammen. Ein Höhepunkt sei die abenteuerliche Führung über den ehemaligen Grenzstreifen bei Lüchow-Dannenberg, nur zwei Wochen nach dem Mauerfall gewesen. „Als wir durch den aufgeschnittenen Grenzzaun stiegen, wusste keiner von uns, ob wirklich schon alle Minen im Grenzbereich geräumt waren“, erinnert sich Pohlmann. Doch sie waren es. Der kommunistische Bürgermeister des nächst gelegenen Dorfes hatte bereits geschäftstüchtig die Dorfkneipe übernommen und begrüßte die Truppe als Freund aller Westdeutschen.

Seit 1997 sind zu den Wanderungen Kulturreisen in Europa hinzugekommen. In diesem Jahr stehen Kopenhagen und der Weihnachtsmarkt in Hamburg auf dem Programm.

Das Sportliche seiner Ausbildung habe er ausleben können, erklärt Pohlmann. Für sein Interesse daran, Geschichtswissen zu vermitteln, fand sich ebenfalls eine Möglichkeit. Zusätzlich zu dem Wanderprogramm erstellt er unter dem Titel „Kulturwandern“ Broschüren über die Kultur, Natur und Ausflugsziele in Bremen und umzu. Seit rund acht Jahren geht es darin auf Spurensuche in die Vergangenheit, darunter zu Malern des Lichts und zur industriellen Revolution. Auch Kirchturmwanderungen finden sich in einem der Hefte. Ein eigens gegründeter Bürgerverein unterstützt ihn bei der Herausgabe.

Seit 2005 finden ebenfalls aufs Pohlmanns Initiative hin regelmäßig Literaturlesungen im Ratskeller statt. Vicco von Bülow, alias Loriot, Volker Lechtenbrink, Rudi Carrell, Walter Kempowski und Siegfried Lenz zählten bereits zu seinen Gästen.

Eins ergebe das andere, erzählt Pohlmann, der schon als Kind und Jugendlicher, aufgewachsen in der Vahr mit vier Brüdern, auf das Spannen von Netzwerken setzte, der schon damals mit vielen Kindern eine Straßenfußballmannschaft auf die Beine stellte. Im Laufe der Jahrzehnte habe eben ein Projekt zum nächsten und ein Kontakt zum anderen geführt, erzählt er, der etliche Aktionen angestoßen hat. Der Vahrer hatte die Idee für die größte Deichwasserrutsche der Welt, einem 200 Meter langen Familienspaß am Werdersee. Er war Initiator des Lew-Kopelew-Friedenspreises und des Heinrich-Schmidt-Barrien-Literaturpreises für Niederdeutsche Sprache. Und seine wohl größte Veranstaltung, die er seit 29 Jahren federführend betreut, ist der Bremer Kindertag im Bürgerpark.

Seinen Namen möchte er bei all den Projekten nicht an vorderster Stelle lesen. Christian Modersohn, Sohn des Maler-Ehepaars Modersohn, habe ihm einmal den Rat gegeben: „Wenn Du im Leben etwas auf die Beine stellen willst, stelle immer die Sache in den Mittelpunkt, nie Dich selbst.“ Ob er in den nächsten Jahren noch Wandertouren plant? „Zwei, drei Jahre mit Sicherheit noch. Dann muss ich weitersehen“, überlegt Pohlmann und legt den Kopf schief. Ja, eine Tour an die Müritz oder in die Rhön, die müsse auf alle Fälle noch sein. „Es gibt noch so schöne Ecken. Die muss man einfach gesehen haben.“

INFO: Die nächsten Wanderungen führen am 10. und 24. Juni nach Norderney. Für den 4. August steht eine Wattwanderung nach Neuwerk an und für den 26. August eine Tour durch die Lüneburger Heide. Weitere Termine: Wattwanderung Neuwerk (2. September), Kulturreise nach Kopenhagen (9. bis 13. September), Osnabrücker Land bei Kalkriese (16. September), Weserbergland Kleinenbremen (28. Oktober), Wanderung durch das Neustädter Moor (25. November), Weihnachtsmarkt Hamburg (6. Dezember). Anmeldungen unter Telefon 55 50 21 oder unter info@lbsv-bremen.de. Bei der Anmeldung werden Mitglieder der Wandergruppe bevorzugt berücksichtigt.