In lockerer Atmosphäre können im Erzählcafé Erinnerungen und Geschichten geteilt werden. Organisiert wird das Café von Helena Drehkopf (links) und Monika Thiele, nächster Termin ist am Mittwoch, 16. Mai, ab 15 Uhr. (fotos: PETRA STUBBE)

Sechs Jahrzehnte, sieben Jahrzehnte Lebenserfahrung oder noch mehr: Im Laufe eines Menschenlebens kommen viele Erinnerungen zusammen. Gute, aber auch nicht so schöne. Besonders die guten, die schönen Erinnerungen und Geschichten möchten Monika Thiele und Helena Drehkopf beim neuen Erzählcafé im Mehrgenerationenhaus ZIBB in der St.-Gotthard-Straße zum Leben erwecken.

"Es geht darum, das Leben zu ehren und vielleicht auch den Lebenssinn zu erkennen", sagt Helena Drehkopf, die als Ehrenamtliche das Erzählcafé leiten wird. "Das Angebot richtet sich an Menschen ab 60 aufwärts, die Lust haben, ihre Erlebnisse und Geschichten zu erzählen oder die einfach Lust haben, anderen Menschen zuzuhören", sagt Monika Thiele. "Wir hören immer wieder, dass Menschen alleine in der Wohnung sitzen und unsere Hoffnung ist, dass die Menschen zu uns und in Kontakt zu uns kommen", sagt Monika Thiele, Leiterin des Mehrgenerationenhauses, das das Erzählcafé ins Leben gerufen hat. Jeder könne zu Wort kommen, so Helena Drehkopf. "Aber er muss nicht." In zwangloser Atmosphäre am Nachmittag bei Kaffee und Gebäck sollen sich die Gespräche entwickeln. Gegenstände aber auch bestimmte Themen sollen als Gesprächsanlässe dienen. "Wie war meine Einschulung, wie ist das heute?", nennt Monika Thiele als Beispiel. Aber auch der Frühlingsbeginn, das erste selbst verdiente Geld können Anlässe bieten, miteinander zu sprechen.

Das Erzählcafé ist ein Kooperationsangebot des Mehrgenerationenhauses, der Aufsuchenden Altenarbeit und wird finanziert über das Förderprogramm Soziale Stadt, und soll nun erst einmal bis zum Jahresende laufen.

Für Monika Thiele war es gar nicht so einfach, eine Ehrenamtliche für das Erzählcafé zu finden. "Üblicherweise sind Ehrenamtliche für die Arbeit mit älteren Menschen schwerer zu finden", so Thiele. "Man muss sich mit seiner eigenen Begrenztheit und Gebrechlichkeit auseinandersetzen, aber wer sich traut, gewinnt große Dankbarkeit", wirbt sie für das bürgerliche Engagement.

Mit Helena Drehkopf hat Monika Thiele eine motivierte Ehrenamtliche gefunden. Sie ist gelernte Altenpflegerin und möchte ihre Arbeit nicht mehr missen. Und: "Ich war mein ganzes Leben ehrenamtlich unterwegs und sehe das als meine Bürgerpflicht an."

Sie ist nicht nur im Erzählcafé aktiv, sondern auch im Nachbarschaftstreff Am Siek und ist außerdem seit Jahren als Gräfin Emma verkleidet für den guten Zweck in Tenever unterwegs, wo sie seit neun Jahren wohnt. "Zum ersten Mal in einer Trabantenstadt", wie sie sagt. "Dort sind viele Menschen vereinzelt, aber ich habe gemerkt, dass die Leute ganz gerne über ihre Vergangenheit schnacken." Diesen Menschen soll im Erzählcafé Raum und Zeit für ihre Biografien geschaffen werden.

Über ihre eigene Biografie möchte sie das Vertrauen der Menschen gewinnen und Anknüpfungspunkte finden. "Meine Eltern sind zum Beispiel Flüchtlinge gewesen und mussten sich als Protestanten im katholischen Raum zurechtfinden." Helena Drehkopf freut sich auf neue Gesichter: "Auf freundliche Begegnungen, auf Menschen, denen ich sonst nicht begegnet wäre, und auf unkomplizierte Treffen." Der fröhlichen Frau, die aus dem Rheinland stammt, nimmt man das gerne ab.

Geschichten und Erinnerungen sind alle zwei Wochen im Erzählcafé im Mehrgenerationenhaus im ZIBB (Zentrum für Information, Bildung und Beratung) in der Sankt-Gotthard-Straße 33 zu hören. Die nächsten Termine im Mai sind am Mittwoch, 16. und 30. Mai, von 15 bis 17 Uhr. Dabei sein kostet nichts.